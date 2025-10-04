Benjamín Vicuña viajó con sus hijos y su novia a Montevideo: trabajo, paseos y la foto más romántica

Benjamín Vicuña

Luego del escándalo mediático que protagonizó con la China Suárez respecto a la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña parece haber encontrado la tranquilidad. El actor chileno se refugió en su familia y en el trabajo, haciendo coincidir ambos caminos para disipar la tormenta y así busca dejar atrás aquella página amarga.

Mientras su ex se muestra cada vez más afincada en Estambul junto a Mauro Icardi, Vicuña se encuentra metido de lleno en el rodaje de El resto bien, la nueva serie de Daniel Burman, cuya primera etapa se rodó en Montevideo. Y en las últimas horas mostró un álbum de fotos de sus días en la capital vecina, en compañía de sus hijos más pequeños y de su actual novia, Anita Espasandín.

En un extenso carrete, el actor mostró dos conceptos bien diferenciados, que, puestos en espejo reflejan la armonía. Por un lado, la intimidad del set, entre cámaras y claquetas, y parte del elenco que lo acompaña en esta tira, como Rita Cortese y Andrea Frigerio. Como puente, una postal con Magnolia y Amancio en la jornada laboral, ese momento preciado que tanto disfrutan padres e hijos. Y después, un poco de turismo por la ciudad.

Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio en el rodaje

Benjamin Vicuña y Anita Espasandín en ek atardecer de Montevideo

En este punto sumó a Anita Espasandin, con quien recorrió la capital y se mostró en la típica foto turística sobre las letras gigantes que forman Montevideo, situado en la Rambla de Pocitos. Allí los niños aparecen sentados en cada margen de la ve corta y uniendo los dedos índices de sus manos, mientras los novios se recuestan y se amuchan para reflejar la unión y la complicidad que lograron construir en este tiempo.

Para hacer juego con las letras coloridas, captó un inmenso arcoíris que se elevaba en el horizonte que dotó de un romanticismo ideal para rubricar el cuadro. También se mostró de espaldas con Anita, despreocupados, atesorando ese instante en el que el tiempo solo parece transcurrir para ellos dos. “Momentos bonitos de un rodaje angelado. Gracias Uruguay por ser el mejor lugar posible para esta historia. Ahora seguimos en Paraguay y Argentina”, escribió el actor para rubricar el álbum en el que reflejó sus días abrazando la tranquilidad, el trabajo y los afectos.

Unos días antes Vicuña había difundido imágenes de una tarde en el cine con su hija. El encuentro, que tuvo lugar en una sala de proyección, fue muy especial porque llevó a su hija Magnolia a ver su más reciente película, que coprotagoniza junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos”, escribió, remarcando la importancia del tiempo compartido y la interacción amena con sus hijos, aspecto ampliamente celebrado entre sus seguidores en redes sociales.

Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y Anita Espasandin

El arcoíris en la rambla de Montevideo

El Resto Bien marca el regreso de Daniel Burman a la comedia dramática, con una propuesta que explora la crisis de la mediana edad desde una perspectiva irónica y emotiva. Acompaña a Vicuña un elenco encabezado por Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani, y se filma en diversas locaciones de Uruguay, Paraguay y Argentina.

La trama se centra en Ariel, el personaje de Vicuña, un historietista de éxito que, al borde de los cincuenta años, se enfrenta a una vida que lo sobrepasa: las demandas de cinco hijos, la atención constante a sus padres y una vida social que lo agobia. Un diagnóstico médico que le impide cargar más de tres kilogramos debido a una hernia se convierte en el detonante de un recorrido personal cargado de humor y autodescubrimiento, planteando la pregunta sobre “qué es lo que realmente nos pesa en la vida”.