Luciana Geuna y el libro que la marcó en un momento clave de su vida

Te recomiendo un libro - Luciana Geuna

En un nuevo episodio de #TeRecomiendoUnLibro, la periodista Luciana Geuna comparte la historia detrás de uno de los títulos más importantes de su vida: Nada se opone a la noche, de la autora francesa Delphine de Vigan. No es una elección al azar, ni mucho menos una recomendación ligera: es un libro que se cruzó en su camino en un momento crucial, tras el nacimiento de su hija, y que dejó en ella una huella profunda.

Luciana recuerda que la lectura llegó cuando atravesaba el postparto de su primera hija mujer. En medio de ese torbellino de emociones, responsabilidades y descubrimientos que implica convertirse en madre, el libro apareció casi como un espejo.

“Lo leí cuando recién había tenido a mi hija. Fue súper conmovedor, me interpeló por un montón de razones: por el vínculo maternal, por el vínculo con mi hija, con lo que empezaba con esa línea y porque hay algo del periodismo metido en esto de averiguar sobre los vínculos familiares”, explica Geuna.

Uno de los aspectos que más impactó a Geuna es la forma en que la escritora francesa logra narrar una historia personal con un tono cercano al periodismo. Nada se opone a la noche es, en palabras de la periodista, una especie de investigación que mezcla lo íntimo y lo familiar con la rigurosidad de la búsqueda periodística.

Luciana Geuna con "Nada se opone a la noche", el libro que la marcó

“Hay algo como del periodismo metido en esto de averiguar sobre los vínculos familiares de una manera periodística que me marcó mucho”, señala.

Aunque admite que se trata de un libro duro, incluso sórdido por momentos, Luciana subraya que también es profundamente humano. Esa tensión entre lo áspero de la historia y la riqueza de sus reflexiones lo convierte en un texto capaz de conmover y acompañar.

“A pesar de que el libro es súper duro por momentos, sórdido, pero muy profundo, me dejó un momento muy feliz de mi vida”, cuenta Geuna.

Lejos de quedarse en la experiencia personal, Luciana asegura que todas las personas a las que les recomendó el libro quedaron igualmente impactadas. “Todo el mundo que le recomendé el libro le encantó. Pero tenés que tener ganas de meterte profundamente en tu historia familiar al meterte en la historia de ella”, señala.

El episodio de #TeRecomiendoUnLibro con Luciana Geuna deja en claro que recomendar un libro no es simplemente compartir un título: es abrir una puerta a lo más íntimo, mostrar qué nos moviliza y qué nos ayuda a comprendernos mejor.

"Nada se opone a la noche es", de acuerdo a Luciana Geuna, una especie de investigación que mezcla lo íntimo y lo familiar con la rigurosidad de la búsqueda periodística.

Más allá de su experiencia personal, el libro también invita a reflexionar sobre el poder de la literatura para iluminar zonas oscuras de la vida familiar. Con una prosa delicada pero firme, Delphine de Vigan logra mostrar que incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en un espacio de encuentro, de memoria y hasta de sanación. Esa capacidad de transformar lo íntimo en algo universal es, tal vez, lo que hace que esta obra siga resonando en quienes se animan a leerla.

En su caso, Nada se opone a la noche no solo fue una lectura significativa, sino también un puente entre la maternidad y el periodismo, entre lo personal y lo profesional. Un recordatorio de que los libros que más nos marcan suelen ser aquellos que llegan en el momento justo.

La propuesta de #TeRecomiendoUnLibro cobra fuerza en testimonios como este: historias que revelan cómo la literatura puede transformarse en compañía, guía y espejo. Luciana Geuna encontró en las páginas de Delphine de Vigan una manera de pensarse como madre y como periodista, y hoy comparte esa experiencia con el público.

Al fin y al cabo, recomendar un libro es mucho más que sugerir una lectura: es invitar a otros a recorrer un camino que, en algún punto, también puede cambiar sus vidas.