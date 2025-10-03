La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

La reacción de Alex Caniggia ante la reflexión de Marta Fort sobre el dinero

Alex Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, volvió a dejar clara su postura sobre el valor del dinero y el estilo de vida de lujo en sus redes sociales. Siempre fiel a su personaje y sin pelos en la lengua, Alex se propusó mostrar su nivel de vida, los millones en el banco y las experiencias exclusivas que puede disfrutar gracias al estatus económico heredado de su familia.

Semanas atrás, quien también rompió el silencio sobre el peso de la fortuna fue Marta Fort, hija del recordado Ricardo Fort, en una entrevista en el streaming de Multitalent. Allí, consultada sobre la relación entre el dinero y la felicidad, Martita expresó sin vueltas: “Prefiero llorar en un yate en Miami antes que abajo de un puente. No te la da, pero te ayuda a que salgas adelante”. Sus palabras, directas y sin tapujos, reavivaron el debate en las redes sobre la verdadera importancia del dinero y el confort material para sobrellevar las adversidades.

La reacción de Alex Caniggia

Aunque entre ambos herederos no existe ningún vínculo personal, sus trayectorias tienen en común la exposición, el perfil alto y las fortunas que recibieron de sus respectivos padres. Al ver viralizada la frase de Martita, Alex Caniggia no dudó en sumarse a la conversación y compartió la declaración en sus historias de Instagram, agregando su característico toque provocador: “Hay niveles y niveles. Martita capa lo sabe. No barats”.

En ese programa la hija del empresario chocolatero profundizó acerca de las amistades marcadas por el interés económico. El tema surgió cuando Anabel Sánchez planteó la pregunta directa: “¿No te pasaba que por ahí se te acercaban ciertas amistades por interés?”. Marta respondió de forma tajante: “Sí, siempre”. A partir de allí, se abrió un intercambio centrado en los modos de identificar vínculos afectados por el interés. Ante la consulta de Victoria Vázquez respecto a cómo logra darse cuenta de esas intenciones, la joven explicó: “Te vas dando cuenta”. La conversación derivó entonces hacia las conductas específicas que la llevaron a confirmar estas sospechas que tenía.

Marta Fort habló de las amistades que se acercaron a ella por interés (Video: Youtube)

Fort detalló ejemplos concretos: “Yo, por ejemplo, antes tenía la costumbre de pagar siempre y ya se fueron dando situaciones en las que mis amigos decían: ‘¿Para qué salgo con la billetera?’”. Esta frase ilustró de modo directo la pérdida de los límites tradicionales en las relaciones, evidenciando que la comodidad generada por su actitud desprendida terminó convirtiéndose en costumbre para los demás. Relató: “Entonces, no llevaban ni la billetera y hubo veces en las que yo dije: ‘Che, ¿alguien pone?’ y me respondían: ‘No’, ‘No traje la billetera’, ‘no traje’. Yo he estado en mesas grandes en las que llegaba la cuenta y todos me veían a mí como diciendo: ‘Bueno, poné la tarjeta’”. El relato, del que participaron las panelistas con observaciones y preguntas, puso en relieve el modo en que Fort sentía una presión tácita por costear los gastos del grupo.

La influencer remarcó que durante una etapa aceptó con naturalidad ese rol, en parte por su situación económica y en parte por no objetar el comportamiento de su entorno: “En ese momento ni me quejaba. En ese momento decía: ‘Bueno, está bien, yo tengo otra realidad, entonces es lo que me toca’”. Sin embargo, a medida que fue procesando el impacto de este tipo de vínculos, se permitió cuestionar la dinámica: “Y después dije: ‘¿Por qué me toca? Yo no soy madre de nadie’”. Esto la llevó a cambiar su actitud: “Empecé a tener otras actitudes y de las 300 personas con las que me podía sentar en una mesa se fueron apagando, se fueron cayendo”.