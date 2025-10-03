Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento en su sexto mes de embarazo

Cami Homs vive uno de los momentos más felices de su vida y acaba de entrar en el trimestre final del embarazo del primer hijo que espera con José Sosa. La mamá de Bautista y Francesca, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, ya ensambló la familia con el mediocampista de Estudiantes de La Plata, que es papá de dos niñas de una relación anterior. Y hasta que llegue la hora señalada, combina algunas actividades profesionales con el cuidado de su cuerpo y las rutinas propias del embarazo.

En la mañana del viernes, la modelo se mostró realizando ejercicio en el interior de su casa. Con un conjunto deportivo negro que consiste en top y calza, junto con zapatillas blancas y negras a tono, Camila hace rutinas de cadera, piernas y glúteos.

De fondo suena “Cosita linda”, por Justin Quiles y Elena Rosé y el cuadro se completa con accesorios como mancuernas y pelotas de ejercicio. “Mi ruti de hoy en casa. Ya seis meses juntitas. Mi objetivo es poder tener a mi bebé naturalmente, para eso es clave prepararte para que llegue ese momento y todo sea más fácil”, escribió a modo de descripción.

De esta manera, amparada en el relax, pero sin perder de vista las obligaciones, Camila transita la recta final de su embarazo en un contexto de plenitud. Y cada paso parece parte de un camino proyectado junto a José Sosa, que a esta altura se avizora con destino al altar.

Cami Homs habló de las ganas que tiene de casarse con José Sosa

Así lo dejó entrever durante la ceremonia de los Martín Fierro 2025. Invitada por su participación en Bake Off Celebrity (Telefe), donde lució un vestido de satén negro que evidenció su embarazo, la modelo no ocultó su ilusión de casarse con José, con quien convive hace poco más de dos años y junto a quien comparte el día a día como familia ensamblada.

“Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé“, dijo entre risas la modelo, dejando en claro que tras el nacimiento de la pequeña podría llegar a suceder, siempre después de que dé a luz a su hija: ”A mí dejame un traguito, ahora no puedo tomar nada", bromeó.

Cami Homs y José Sosa cada día más enamorados

En la misma velada, se refirió a los rumores de que el padre de sus hijos mayores pasaría por el altar con Tini Stoessel. “No estoy al tanto y no tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”. Cuando los periodistas insistieron en el tema y le consultaron acerca de una posible invitación al evento, la modelo no dudo en dejar en claro que no solo no tiene interés, sino que del otro lado tampoco está la idea: “Ay, no chicos, qué pregunta… no, pero nunca me llegaría esa invitación”.

En este sentido, recordó aquellos días turbulentos de la separación del futbolista de la selección, cuando su nombre se vio de un día para el otro en la primera plana de los medios y no dejó dudas al respecto: mantienen una conversación cordial por el bien de los dos pequeños que tienen en común “Al principio cuesta como toda separación, pero uno tiene que priorizar a los hijos que es lo más importante. En nuestro caso, más todavía y siempre decimos lo mismo, mientras ellos estén bien… va a estar todo bien". Esto dice la modelo siempre que la consultan y lo ratifica con sus acciones. Ese presente enfocado en agrandar la familia ensamblada y por qué no, cuando el tiempo lo disponga, formalizar su amor en el altar.