Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Tras el éxito de su nuevo álbum, “La vida era más corta”, la joven figura de la música urbana abrió la puerta de su intimidad y contó los detalles de aquel recital

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Con la cuenta regresiva en marcha, Milo J cuenta los días para dar su primer show en Vélez. Tras el éxito de sus recitales en el estadio de Morón, o su seguidilla en el Movistar Arena, el joven del Oeste se prepara para el evento más grande de su carrera. Como si fuera poco, viene de lanzar su nuevo álbum, La vida era más corta. En contexto de fama y éxito, el joven sorprendió al recordar sus inicios y contar detalles de su primera presentación en la vía pública.

El primer show de mi vida”, comenzó diciendo Milo en una charla mano a mano con Mario Pergolini. Mientras el conductor y el cantante veían imágenes del show callejero del joven a las afueras de un local de comida rápida, el periodista consultó:“¿Es un show robado? O sea, ¿te pusiste ahí porque dijiste “lo hago ahí” o pediste permiso?“.

Fue entonces cuando, de manera sorpresiva, Milo relató los pormenores de aquel día: “En realidad fui porque me prometieron una hamburguesa”. Entre risas, el cantante continuó la anécdota expresando su alegría al haber escuchado la paga que recibiría: “Imaginate, tengo que cantar tres temas y me dan una hamburguesa gratis. ¿Sabés qué? Poneme el parlante que quieras, el micrófono que quieras, yo me mando”.

Milo J habló con orgullo
Milo J habló con orgullo de su primera presentación: solo, en la calle y por una hamburguesa

Justamente, en el video podía verse al artista cantando en la calle, cerca de la rampa que permitía el acceso al restaurante. Mientras él lucía una camiseta de basket verde, de los Boston Celtics, a su alrededor no había ningún fan. “El público ese día era mi hermana y Marcos, que le mando un abrazo grande. Fue mi primer amigo productor. Me comí una re hamburguesa después”, recordó el músico. Siguiendo esa línea, Pergolini comentó lo mismo: “No hay nadie”.

Con la idea de contradecir un poco al conductor, Milo refirmó el apoyo familiar con el que contaba: “Ahí está mi hermana filmando, creo”. Fiel a su estilo, Mario se refirió al show que marcó los primeros pasos del joven: “No sé si decir si fue un fracaso o fue un comienzo”. Sin embargo, firme en su postura, el intérprete de “DOM1NGO” resaltó la ganancia que obtuvo aquel día: “Y yo me comí una hamburguesa, así que fue un gran éxito, creo yo”.

El joven se prepara para
El joven se prepara para su show en el estadio Vélez (Crédito: RS Fotos)

A principios de julio, Milo J presentó un espectáculo con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde más de quince mil personas acompañaron al joven artista en una noche marcada por producciones visuales, repertorio renovado y múltiples invitados. El concierto incluyó la presencia de Nicki Nicole, el despliegue de una escenografía flotante y una secuencia de colaboraciones en vivo.

El inicio estuvo marcado por la proyección de imágenes en tiempo real donde se observó a Milo J —nombre artístico de Camilo Joaquín Villarruel— trasladarse desde el backstage hasta la pasarela central, acompañado por un grupo de hombres vestidos de traje. El músico, de dieciocho años, abrió el recital con “3 PECADOS DESPUÉS” en un escenario teñido de luces violetas y coreografías que incitaron a la audiencia a sumarse desde el primer minuto.

La secuencia inicial del set abarcó temas como “Ni Carlos ni José” y “Retirada”, reforzados por una banda en vivo con trompetas y vientos, aportando matices de música urbana y folclore. Uno de los momentos más destacados ocurrió con “No soy Eterno”, colaboración original con Bizarrap que en esta ocasión interpretó en solitario. “Olé, olé, olé, Milo, Milo”, corearon los fanáticos entre canción y canción.

Milo J

La China Ansa celebró el

Susana Giménez le respondió a

Las Trillizas de Oro sorprendieron

Benjamín Vicuña junto a sus

En medio de dudas sobre el futuro de su negocio, un unicornio argentino anunció una recompra de sus acciones por USD 125 millones

Tragedia en Santa Fe: un hombre murió atacado por un enjambre de abejas

Reforma del Código Penal: Milei lanzará el proyecto en la cárcel de Ezeiza con ministros y magistrados

La familia de la mujer que murió tras saltar en paracaídas pide que se investiguen las causas del fatal accidente

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

Receta de bastones de zapallito

Receta de bastones de zapallito al horno, sin harina ni frituras

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este mes en Corea del Sur: el comercio de soja será un tema clave

El ex fiscal federal que ahora persigue delitos cripto: “La IA está potenciando la actividad criminal”

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

