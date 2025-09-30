Las perlitas de los Martín Fierro 2025: el menú, las ausencias y los momentos más destacados de la fiesta

El juego de luces, uno de los atractivos de la gala

Todos los años en la entrega de los Premios Martín Fierro ocurren momentos únicos que quedan en la memoria, tanto de los televidentes como de los invitados, y esta 53° edición no fue la excepción. Celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero, como es usual en los últimos años, la gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dejó más de una perlita.

Las ausencias que se sintieron

La ansiada ceremonia, en la TV, arrancó a las 21, pero en realidad, el inicio se dio mucho antes. Durante la tarde, Carmen Barbieri ya había anunciado su baja por una indisposición gástrica que le impidió asistir a la entrega. Una verdadera pena para la conductora de Mañanísima, nominada su programa de Eltrece como Magazine.

Otra de las ausentes, que expresó su malestar a través de sus historias de Instagram por no ser invitada, fue Selva Pérez Piotti, exparticipante de Gran Hermano 2024-25 (Telefe). La uruguaya publicó una story en sus redes en la que se leía: “La verdad es que hoy estoy triste. Lo mío fue trabajar cada día por y para Gran Hermano. Siendo fiel a mí, es que hoy les cuento mi sentir”.

Hubo ausencias notorias con Carmen Barbieri y Selva Pérez Piotti ausentes en la noche más esperada de la televisión

Teleshow pudo hablar con Tato Algorta, su compatriota y ganador del certamen, y con Eugenia Ruiz, su mejor amiga dentro del reality, y ambos coincidieron en que, si bien les hubiera gustado que Selva hubiera estado con ellos, la producción debió establecer un corte en el número de invitados.

Eugenia Ruiz, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Tato Algorta, los elegidos por la producción para formar parte de la mesa de Gran Hermano (PRENSA TELEFE)

Los bloopers de la alfombra roja

En el inicio de la gala, Germán Martitegui fue el protagonista de un momento marcado por el apuro. En el afán de dejar su camioneta para estacionar y llegar rápido a la ceremonia, se olvidó el celular en el vehículo. Se dio cuenta cuando llegó el turno de mostrar su QR, el cual tenía en el dispositivo móvil.

Durante la red carpet, Momi Giardina fue la protagonista de un momento divertido que, si bien se vio en televisión, cabe resaltarlo, ya que se llevó las miradas de todos los testigos. La bailarina se tropezó, no una, sino dos veces. Su vestido largo y el dolor en sus tobillos le jugaron una mala pasada: “Se me venció el tobillo mal. Tengo una retención de líquido”, se excusó.

Momi Giardina sufrió tropiezos y desató risas en la red carpet de los Martín Fierro (Video: Telefe)

Posteriormente, se ausentó a su mesa, ya que, según reveló Sofía Martínez, su compañera en el streaming de La Voz Argentina, “estaba muy cansada y no se quedó a la ceremonia”.

Los gestos que llamaron la atención

Dentro del salón, Érica Rivas sorprendió a varios al acercarse a los protagonistas de la ficción Margarita (con Mery del Cerro entre ellos) para pedirles fotos, en modo fan. La actriz se mostró distendida y disfrutando del encuentro.

Érica Rivas disfrutó el encuentro con el elenco de Margarita

También hubo un cruce llamativo entre Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar: aunque en la disposición oficial estaban lejos, ella decidió cambiarse de lugar para sentarse junto a él. Si bien ya no son pareja, mantienen un vínculo cordial, aunque durante la cena la charla fue breve.

Uno de los cruces inesperados fue el de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, reencontrándose durante la cena

Una diva, un asiento especial

La señora Mirtha Legrand volvió a ser una de las grandes protagonistas de la noche. La diva tuvo un asiento único, distinto al del resto de los invitados: mientras todos se acomodaban en sillas de acrílico transparente, a Mirtha le dispusieron una butaca más resistente y con almohadones para su comodidad. Un gesto que fue comentado en varias mesas y que reafirmó, una vez más, su lugar de leyenda en la televisión argentina.

Mirtha Legrand, la reina de la noche, contó con un asiento único durante la ceremonia

El blooper de Susana Giménez

Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Susana Giménez, galardonada como Mejor conductora. Durante su discurso quiso mencionar a artistas jóvenes de la música, pero confundió el nombre del cuartetero Luck Ra.

“El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau… ¿Cómo? Luck Ra… ese… perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre”, lanzó entre risas que se escucharon en todo el Hilton.

Susana Giménez tuvo un lapsus gracioso que provocó risas en todo el Hilton

Susana ya había estado en el centro de la atención en la alfombra roja, cuando su llegada interrumpió una entrevista de Robertito Funes Ugarte a Vero Lozano, lo que generó cierto malestar.

Despedidas tempranas

Aunque la noche se extendió hasta pasada la medianoche, no todos se quedaron hasta el final. Adrián Suar fue uno de los primeros en retirarse del salón. Su equipo confirmó a Teleshow que el motivo fue estrictamente laboral: al día siguiente debía estar a las 6:30 de la mañana en una grabación.

La ambientación del Hilton, un show en sí mismo

La escenografía volvió a ser uno de los grandes atractivos de la noche. Desde la entrada, los invitados se encontraron con una alfombra roja iluminada por estructuras modernas con el logo “MF 2025” y paneles dorados que le dieron un marco de gala a la recepción.

El lujo del Hilton con la sofisticación de la escenografía de los Martín Fierro

El menú exclusivo contó con una propuesta gastronómica sofisticada y variada para los invitados

Un diseño futurista para el escenario de los Martín Fierro 2025 tuvo efectos visuales impactantes

Ya dentro del salón principal, la puesta en escena fue imponente: pantallas LED de gran tamaño, un escenario futurista rodeado de haces de luces móviles y un pasillo central que desembocaba directamente en el escenario. Las mesas, dispuestas a ambos lados, lucían manteles negros, vajilla de gala y centros de mesa con flores blancas y detalles en tonos dorados. La sensación general fue de lujo y modernidad, con un despliegue visual digno de una premiación internacional.

Pantallas LED y luces móviles se combinaron para hacer brillar la gala en la noche más esperada

La cena de gala tuvo mesas elegantes y flores blancas que adornaron la noche

El menú de los Martín Fierro 2025

Los más de 600 invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica sofisticada y variada, diseñada especialmente para la ceremonia.

Snack (en tres bocados): pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja con brote fresco marinado; y un domo de queso azul con alioli.

El snack gourmet se compuso por bocados de pollo confitado y cremoso de aguacate como aperitivos de lujo

Entrada: burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

La burratina cremosa funcionó como una entrada gourmet que combinó sabores frescos con lo mejor de la gastronomía argentina

Plato principal: costilla de novillo en cocción larga, con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y Bruselas.

La costilla de novillo como plato principal fue un manjar que conquistó los paladares de los invitados

Opción veggie: hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, sobre fondo de hongos y limón.

Postre: texturas de dulce de leche y chocolate, con avellanas, pochoclos y un toque de licor irlandés.

El postre de lujo se compuso por texturas de dulce de leche, chocolate y un toque de licor irlandés

Un banquete pensado no solo para deleitar el paladar, sino también para acompañar el clima festivo de la gran noche de la televisión argentina.