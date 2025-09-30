Cuál fue el rating del Martín Fierro 2025: los números de la fiesta que hizo brillar a la televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 - Martin Fierro de Oro

La gran noche de la televisión argentina tuvo cita anual, y como es habitual, se habla antes, durante y después de la ceremonia. La transmisión de los Martín Fierro 2025 por la pantalla de Telefe logró una marca destacada en la medición de audiencia televisiva de estos tiempos. Fue, como cada año, un espejo de la industria que late en cada hogar y, esta vez, los números hablaron de un escenario distinto: lejos de esos treinta puntos que alguna vez parecieron eternos, sí se alcanzó un punto alto que todavía se siente resonar en los pasillos de la televisión.

Desde las primeras horas, la atmósfera se fue llenando de expectativas. A las 17, la previa tenía rostros nuevos y conocidos: Pía Shaw y Sofi Martínez guiaron la espera en los estudios de Telefe, con un piso de 4,9 puntos de rating.

Ellas mostraron parte del salón, los platos destinados a las celebridades y el revuelo tras bambalinas que envolvía a algunos de los conductores del stream de Telefe. En esos minutos, se colaron confidencias inesperadas. Pampita y la presencia de Bautista, su hijo mayor, como acompañante, ya que Martín Pepa se encuentra de viaje. Mientras tanto, Zaira Nara, Mariana Fabbiani, Isabel Macedo, Flor de la V, Vero Lozano y Pamela David compartieron pequeños adelantos de sus looks en habitaciones elegidas a puro glamour. El segmento alcanzó un pico de 5,3 puntos.

Pampita y Barbie Simmonsa su llegada a la alfombra roja en la previa de la ceremonia (PRENSA TELEFE)

A las 19, todo cambió de ritmo. La alfombra roja se extendió en el aire de la pantalla: Iván de Pineda, Zaira Nara, Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez asumieron la bienvenida a los grandes invitados desde distintos puestos, mientras la audiencia se sumía en los estilos y apuestas de moda más osadas de la noche, en busca de sorpresas y estilos. El segmento comenzó en 5,2 puntos y trepó hasta la marca de 14 puntos cerca de las 21, un abrigo para una pantalla hambrienta de rating.

El reloj marcaba las 21:07 y la ceremonia oficial abría con un racconto emocionante: los ganadores de los Martín Fierro de oro desfilaban uno a uno por la memoria colectiva, hasta que Santiago del Moro encendió el acto con 13,1 puntos de rating y la promesa de una noche de homenajes y galardones.

Un primer bocado de burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas abrió paso al primer ganador: David Kavlin celebró su estatuilla al mejor panelista de 2024 y lanzó una sentencia fuerte: “Condeno el antisemitismo”. Las pantallas lo sintieron: el rating se disparó a 16,1 cuando El Noticiero de la gente se quedó con la terna a mejor noticiero diurno.

Mirtha Legrand y uno de los momentos más emocionantes de la noche

No todo eran cifras y premios. Cuando Mirtha Legrand recibió el título que la coloca en la historia, como “leyenda de la televisión”, el rating subió a 17,9 puntos. Con el plato principal en las mesas –costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas– y alternativas vegetarianas de alto nivel, la pasión siguió en aumento. A las 22, el rating marcó 18 puntos cuando Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui otorgaron a Qué mañana! el premio al mejor programa de cocina. Solo media hora después, Gran Hermano se coronó como mejor reality y Telefe tocó los 18,5 puntos.

Pero nada es para siempre; el inevitable recuerdo a las figuras que ya no están trajo la primera pausa, a las 22:49, con 15,5 puntos. Era también el síntoma de que la gala había encarado el tramo decisivo. Postres de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor acompañaban la ansiedad por los últimos premios, y la transmisión de Telefe se mantuvo liderando la franja con 14 puntos después de las 23:00. “Sorpresa” fue la palabra cuando Pasó en América recibió el galardón como mejor programa humorístico, y Telenoche alzó su estatuilla a mejor noticiero.

El homenaje a Jorge Lanata marcó el segundo corte de la noche, a las 23:40, con 12,4 puntos. ¿Ya era tarde para las emociones?, parecía preguntar la pantalla. A la medianoche, LAM se impuso como mejor programa periodístico, Telefe resistía con 10,9 puntos. La adrenalina se apagó cerca de la 00:39, cuando Santiago del Moro anunció que él mismo se llevaba el premio de oro, en un clima inusual, con la audiencia descendiendo a 6,6 puntos.

Pero el dato máximo resuena y opaca todo lo demás: 32,43 puntos definieron el “minuto de oro de 2024”, la marca mayor del año entregada por Aptra, y el fútbol fue el imbatible responsable de semejante cima. El único género capaz de romper el techo y recordar que todavía, en alguna esquina de la pantalla, la multitud sigue expectante. ¿Volverán alguna vez esas cifras para el resto de la televisión? La gran noche de los Martín Fierro expuso, con franqueza, el pulso real de una industria que busca reencontrarse con su público.