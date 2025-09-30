Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos

Juanita Tinelli y su novio compartieron un romántico momento luego de la gala de los premios Martín Fierro 2025 (Fede Flowers/X)

Hace días semanas que el mundo del espectáculo sigue de cerca a Juanita Tinelli, quien volvió a apostar al amor. Y la noticia no nació de una declaración formal, sino de una serie de videos que aparecieron en TikTok. En ellos, la hija menor de Marcelo Tinelli se mostraba junto a Bautista Cuiña, quien rápidamente dejó de ser solo un rumor para convertirse, con el correr de las horas, en su pareja oficial. Lo que comenzó como un romance discreto y casi secreto durante una estadía en Miami, terminó volviéndose tendencia. Y ahora, por primera vez, la pareja se mostró romántica y acaramelada en público, disfrutando de su primer evento juntos tras el blanqueo: el after del Martín Fierro 2025.

El gran debut de la pareja se dio en el VIP del esperado after de los galardones, donde todas las miradas se posaron en Juanita y Bautista. Sin importar el entorno ni las cámaras, los chicos se entregaron a las demostraciones de afecto, bailaron de la mano, se abrazaron y compartieron besos frente a todos los presentes, sellando sin rodeos su noviazgo. El instante más tierno lo vivieron cuando, al ritmo de “Titanium” de David Guetta y Sia, compartieron un baile que fue capturado por el periodista Fede Flowers, quien difundió el video en sus redes y provocó un estallido de reacciones entre los fanáticos de la joven Tinelli y su flamante novio.

Este after de gala y los gestos cariñosos funcionaron como la reafirmación definitiva del romance, que días atrás ya había circulado en portales y redes sociales tras la viralización de varios videos en TikTok. Lejos de las especulaciones iniciales, la dupla dejó de esconderse, y hoy son una de las parejas jóvenes más comentadas en el universo de influencers y celebridades locales.

Semanas atrás, la pareja regresó de unas vacaciones en Miami, Estados Unidos (RS Fotos)

Cabe recordar que tan solo unas semanas atrás, la definición de la relación tomó fuerza cuando la pareja fue vista en su regreso de unas vacaciones en Estados Unidos. En aquella oportunidad, los jóvenes y sus sonrisas desembarcaron en el aeropuerto internacional de Ezeiza con las valijas cargadas de recuerdos y en compañía de los padres de él, que compartieron la última parte del viaje con ellos. Vestidos de manera informal y relajada, tanto Juanita como Bautista buscaron mantener el bajo perfil, aunque la prensa y algunos curiosos captaron el momento y encendieron las primeras sospechas del vínculo.

Si bien la historia de amor “oficial” entre ambos se consolidó hace pocas semanas, los más cercanos a la familia Tinelli aseguran que el noviazgo lleva ya un par de meses. El vínculo habría surgido gracias a un grupo de amigos en común y tomó impulso tras varias salidas nocturnas a una conocida discoteca de la Costanera porteña, donde según pudo saber Teleshow, el flechazo fue inmediato y la química muy visible. Desde entonces, sumaron escapadas, reencuentros y un sinfín de posteos compartidos o cruzados, algunos más encriptados, otros directamente románticos.

La primera foto de Juanita y Bautista como pareja (Instagram)

El punto de no retorno mediático se dio cuando la propia Juanita compartió en Instagram su primera foto juntos: la pareja en un ascensor, sonrientes y enamorados, Juanita con un conjunto de blazer, top y minifalda y Bautista haciendo el gesto de paz. La imagen recorrió cuentas, portales y programas en cuestión de horas y marcó oficialmente el “blanqueo” de la relación. Luego, fue Bautista quien continuó la seguidilla, publicando una instantánea de ambos abrazados en un entorno moderno, con emojis de corazón y dedicatorias sinceras.

Ahora, la relación no solo está confirmada, sino que suma capítulos públicos y compartidos. Del misterio en Miami a los abrazos y mimos en el after de los Martín Fierro, Juanita y Bautista son la nueva pareja predilecta de la farándula joven, enseñando que el romance se celebra en la música, en las redes o sobre la pista de baile, pero siempre, de la mano y sin miedo a las miradas. El amor crece y, ahora, lo ven todos.