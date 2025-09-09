Teleshow

Juanita Tinelli subió la primera foto junto a su nuevo novio

La hija menor de Marcelo Tinelli hizo oficial su relación con Bautista Cuiña en las redes sociales

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La foto oficial de la pareja
La foto oficial de la pareja

La confirmación del romance entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña llegó tan solo unos días atrás. Pero ahora, la hija menor de Marcelo Tinelli decidió compartir por primera vez una imagen junto a su nuevo novio, sellando así su noviazgo de manera pública y sumando un nuevo capítulo en su vida personal, que suele captar la atención tanto de la prensa como de sus seguidores.

En la primera fotografía publicada en las historias de Instagram, se observa a Tinelli y Cuiña en el ascensor de un edificio. Ambos se muestran relajados y sonrientes frente al espejo. Juanita, vestida con un conjunto de blazer, top y minifalda, sostiene su teléfono mientras Bautista, de pie a su lado, hace el gesto de la “V” de victoria, confirmando su complicidad. Esta postal no tardó en viralizarse y se convirtió en tendencia, ya que representa el primer retrato juntos que comparten en un canal público, marcando así uno de los hitos más comentados en la vida social de la influencer.

En una segunda imagen, publicada por Bautista, la pareja aparece compartiendo un momento distendido dentro de un ambiente elegante y moderno. Bautista abraza a Juanita desde atrás, ambos con una actitud relajada y sonriente. La joven lleva un suéter rosa claro al hombro y zapatillas deportivas, mientras que su novio luce una camiseta con rayas verdes. El mensaje que acompaña la historia, “@juanitatinelli” y un corazón, deja en claro la naturaleza afectiva del vínculo y refuerza el carácter oficial de la relación.

La tierna foto con la
La tierna foto con la que oficializaron el romance

Este gesto también marca un paso importante en la narrativa personal de Juanita y Bautista, ya que ambos, hasta el momento, se mostraban cautelosos respecto a su intimidad. La publicación de ambas imágenes actúa como confirmación rotunda del inicio del romance y posiciona a la joven pareja como una de las novedades más frescas del mundo del entretenimiento y las redes sociales argentinas.

Las instantáneas, lejos de ser posadas o cuidadosamente producidas, transmiten naturalidad y compañerismo, dos cualidades que aportan un matiz distintivo a la exposición del vínculo. La respuesta de los seguidores fue inmediata, sumando miles de reacciones y comentarios positivos que celebran la felicidad de la pareja y reafirman el interés por la vida sentimental de la hija del conductor. Con este nuevo capítulo, Juanita Tinelli y Bautista Cuiña dejan atrás los rumores y las especulaciones, y dan un paso más hacia una relación visible y compartida, bajo la mirada siempre atenta del universo digital.

La pareja, que viajó recientemente a Estados Unidos en un viaje de placer, ha comenzado a mostrar señales de cercanía en redes sociales, lo que ha despertado el interés de sus seguidores. De acuerdo con información proporcionada a Teleshow por algunos amigos allegados a la pareja, habrían iniciado un noviazgo formal hace aproximadamente dos meses. Este vínculo, que se mantuvo reservado hasta la fecha, y se habría gestado a partir de un círculo de amistades compartidas. El primer acercamiento significativo entre los dos jóvenes se produjo en una discoteca ubicada en la costanera de Buenos Aires, donde coincidieron junto a amigos en común.

El video que comenzó los rumores de relación (Video: Tik Tok)

Posteriormente, una noche de reencuentro marcó el inicio de una relación más cercana. Bautista Cuiña cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y participa activamente en la empresa familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos del empresario Rodolfo “Fito” Cuiña y Julieta Cuiña.

Además, Bautista comparte responsabilidades laborales con su hermana melliza, Renata, quien también estudia y colabora en la misma compañía. Hasta la difusión de los videos en TikTok, la relación entre Juanita y Bautista no había trascendido públicamente, y ni algunos de sus más allegados tenían conocimiento de este romance. La reciente exposición en redes sociales ha confirmado la existencia de este vínculo, que se consolidó durante su viaje a Miami.

