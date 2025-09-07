El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña: el romance tendría dos años y se habrían conocido por amigos en común (Video: TikTok)

La aparición de Juanita Tinelli y Bautista Cuiña en varios videos de TikTok durante su estadía en Miami ha revelado una relación sentimental que hasta ahora permanecía fuera del foco público.

La pareja, que viajó recientemente a Estados Unidos en un viaje de placer, ha comenzado a mostrar señales de cercanía en redes sociales, lo que ha despertado el interés de sus seguidores.

De acuerdo con información proporcionada a Teleshow por algunos amigos allegados a la pareja, Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, habrían iniciado un noviazgo formal hace aproximadamente dos meses. Este vínculo, que se mantuvo reservado hasta la fecha, y se habría gestado a partir de un círculo de amistades compartidas. El primer acercamiento significativo entre los dos jóvenes se produjo en una discoteca ubicada en la costanera de Buenos Aires, donde coincidieron junto a amigos en común.

Bautista Cuiña, de viaje en Los Ángeles, Instagram

Bautista Cuiña con su familia, su mamá Julieta, su hermana Renata, y su padre Rodolfo en Estados Unidos

Posteriormente, una noche de reencuentro marcó el inicio de una relación más cercana. Bautista Cuiña cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y participa activamente en la empresa familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos del empresario Rodolfo “Fito” Cuiña y Julieta Cuiña.

Además, Bautista comparte responsabilidades laborales con su hermana melliza, Renata, quien también estudia y colabora en la misma compañía. Hasta la difusión de los videos en TikTok, la relación entre Juanita y Bautista no había trascendido públicamente, y ni algunos de sus más allegados tenían conocimiento de este romance. La reciente exposición en redes sociales ha confirmado la existencia de este vínculo, que se consolidó durante su viaje a Miami.

La reciente campaña de moda en la que Juana Tinelli posó vestida de novia junto a Benicio Gravier no solo captó la atención del mundo fashionista, sino que también generó una reacción emotiva en su padre, Marcelo Tinelli.

Juana Tinelli y Bautista Gravier en una campaña fotográfica

El conductor compartió en sus redes sociales una imagen de su hija luciendo un vestido blanco y velo en un entorno natural, acompañada por un mensaje que reflejó su orgullo: “Mi hija haciendo una campaña vestida de novia, y no puedo no emocionarme. Te amo”. Este gesto evidenció la cercanía entre ambos y el reconocimiento al presente profesional de la joven modelo.

El posteo de Marcelo Tinelli “Mi hija haciendo una campaña vestida de novia, y no puedo no emocionarme. Te amo”

Durante la producción, Juana estuvo acompañada por el estilista Mauro de Brito, quien difundió una fotografía tomada frente a un espejo que mostró parte del trabajo detrás de escena. En esa imagen, la modelo aparece con un vestido blanco de satén, lista para la sesión, mientras el estilista la acompaña, lo que pone de manifiesto la complicidad y la amistad que los une. El mensaje “te amo, amiga” acompañó la publicación, sumando un matiz afectivo a la experiencia profesional.

Juana Tinelli en la previa de la producción de fotos

La campaña incluyó momentos espontáneos que aportaron autenticidad al proceso. En una de las imágenes compartidas, Juana Tinelli aparece sentada en un banco al aire libre, aún vestida de novia, comiendo de un pote rojo con un tenedor de plástico, rodeada de naturaleza y detalles arquitectónicos de una vivienda de ladrillo. Esta escena ofrece una visión honesta del detrás de escena y resalta la naturalidad con la que la modelo transita su carrera. El clima afectuoso y cercano que se vivió durante la producción quedó reflejado en la serie de imágenes y mensajes publicados por los protagonistas.

La campaña de moda resalta la autenticidad y naturalidad de Juana Tinelli

La participación de Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, en la campaña junto a Juana Tinelli marca un nuevo paso en la carrera del joven, quien sigue los pasos de su madre en el mundo de la moda internacional.

La colaboración entre ambos modelos, sumada al acompañamiento de profesionales consolidó una producción que combinó profesionalismo, espontaneidad y un fuerte componente emocional y familiar, para la familia Tinelli como para Valeria Mazza y Alejandro Gravier,