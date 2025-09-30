Teleshow

Internaron a la madre de Claudio Peluca Brusca por una neumonía bilateral: su estado es delicado

El productor pidió una cadena de oración. El apoyo de Laurita Fernández, quien lo acompaña a pesar de la separación

Sebastián Volterri
Andrea Taboada

Por Sebastián VolterriyAndrea Taboada

Claudio Brusca junto con su familia

La salud de la madre de Claudio “Peluca” Brusca atraviesa un momento de gran complejidad tras su reciente internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo.

Según información aa que accedió Teleshow, Lucía, madre del productor de televisión, fue hospitalizada de urgencia a causa de una neumonía bilateral, una condición que deterioró de manera inesperada su estado general luego de que sufriera una gripe que, en palabras de Brusca, evolucionó “como en las épocas del Covid, de un día para el otro”.

El propio Brusca brindó algunas precisiones sobre la situación, ante lo que detalló: “Está intubada y nosotros todos haciendo fuerza. Está sedada y controlada a cada momento. Le hacen exámenes todo el tiempo para saber cuál es la bacteria y atacarla”. El productor remarcó la sorpresa de la familia ante la agresividad del cuadro infecciosoque aqueja a la mujer de 67 años.

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca en el último cumpleaños de Miel

El equipo médico encargado procura establecer con exactitud la etiología bacteriana para iniciar un tratamiento específico y brindar el mejor pronóstico posible. Brusca agregó ante ello que la evolución es seguida muy de cerca, con monitoreos constantes y la aplicación de todos los recursos terapéuticos disponibles. Además, el productor realizó un pedido especial a la comunidad: solicitó a quienes así lo deseen sumarse a una cadena de oración como muestra de acompañamiento y apoyo durante este difícil proceso.

Cabe destacar que este episodio se presenta en un contexto personal complejo para Brusca, quien semanas atrás también enfrentó problemas de salud, por lo que debió ser internado urgentemente a raíz de un cólico renal que requirió atención médica inmediata. Este antecedente reciente añade preocupación al presente que afronta el productor y su familia.

En relación al acompañamiento emocional, el periodista Juan Etchegoyen afirmó que Laurita Fernández, expareja del productor, se mantiene cercana y pendiente de la situación, a pesar de que ambos decidieron separarse hace varios meses. “Me cuentan que Laurita Fernández está al tanto de todo y acompañando en este delicado momento”, aseguró Etchegoyen al momento de evidenciar que el lazo entre ambos permanece fuerte ante la adversidad y señalando el rol significativo que Fernández asumió, brindando apoyo y contención a Brusca en este momento decisivo para la salud de su madre.

Peluca Brusca fue internado los últimos días

Los últimos días, Claudio compartió detalles personales sobre el vínculo que mantiene con Laurita. Durante una entrevista concedida al programa de streaming Ya fue todo, el productor de Bienvenidos a Ganar se expresó abiertamente respecto al lazo que los une actualmente, a pesar de su separación.

Al referirse al impacto que tuvo la relación en su vida y al afecto que aún persiste, afirmó: “Mi relación con Laura es espectacular, le tengo un amor impresionante. Es la persona con la cual yo formé lo más importante de mi vida. No sabía que a los 40 años iba a sentir un amor tan especial y diferente como el que siento por Miel y por Moka, que son nuestras perritas. Son lo más hermoso que nos pasó”, destacó, haciendo referencia tanto a la ex pareja como a las mascotas que consideran parte fundamental de su familia compartida.

Brusca manifestó que este presente lo lleva a priorizar ese núcleo familiar: “Eso lo pongo por delante de todo. Después, me dolieron cosas que pasaron... A muchísima gente que trabaja en el medio los he frenado, porque estaban mintiendo”. El productor señaló su incomodidad ante las versiones infundadas que circularon sobre su relación, al subrayar que el problema principal radica en la difusión de información falsa: “No me enoja que hablen de mi relación, me enoja que inventen y que el público, incluida mi familia, se crea la mentira. Las personas que no me bancan y trabajan hoy conmigo, me jugaron por atrás y vendieron información falsa que nadie se ocupó de chequear”, enfatizó.

Pese a estar separados, Laurita Fernández acompaña en este momento

Respecto a la elección de palabras y a la manera en que describe su vínculo actual con Fernández, aclaró: “Ahora trato de obviar la palabra ‘amor’ pero la relación sigue igual”. Consultado sobre los motivos que llevaron a la ruptura con la conductora, explicó: “Claramente hay un proyecto diferente, que hace que cuando llevás muchos años de relación, empieces a hacerte algunas preguntas. Y eso es lo que pasó con nosotros”. De este modo, el productor manifestó que fue la divergencia de objetivos personales y familiares lo que incidió en la separación, aunque el respeto y el cariño se mantengan presentes.

Finalmente, compartió su deseo de ampliar la familia junto a Laurita Fernández: “Fuimos encontrando una manera de armar nuestra familia, con Miel y Moka, pero obviamente que tenía ganas de seguir agrandándola. Uno tenía más ganas que el otro o no había ganas…”, admitió, aludiendo a las diferencias en las expectativas de ambos sobre la posibilidad de sumar hijos al proyecto de pareja.

