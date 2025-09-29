Teleshow

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

El actor y la joven intercambiaron mensajes sugestivos en Instagram, lo que alimentó rumores sobre una relación sentimental

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Mariano Martínez habría iniciado una nueva relación con la DJ e influencer Luva (Video: Infama, América TV)

Mariano Martínez habría empezado una nueva etapa sentimental con Luva, una reconocida DJ, influencer y reggaetonera de 28 años. Los rumores habían comenzado en julio, pero todo cobró mayor fuerza luego de los mensajes públicos en redes sociales entre ellos, donde se intercambiaron frases que muchos interpretaron como señales de un vínculo más allá de la amistad.

La periodista Karina Iavícoli aportó definiciones clave, al confirmar en Infama (América TV) que “se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera y hace RKT”. Además, la periodista detalló que la artista logró mayor popularidad “cuando hizo una colaboración con L-Gante“, y esa participación la impulsó en el ambiente musical urbano donde se desempeña. La panelista planteó que el lazo entre el actor y la joven nació en el entorno de la noche y la música, contextos donde ambos suelen moverse con soltura.

La periodista Karina Iavícoli confirmó
La periodista Karina Iavícoli confirmó el vínculo entre el actor y la reggaetonera

Las evidencias de una relación entre ambos no solo circularon en boca de periodistas sino que también se vieron reflejadas en las interacciones de ambos a través de Instagram. El panelista Gonzalo Sorbo contextualizó la vida actual del actor: “Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta bailar”, relató. Esta narrativa quedó respaldada por sus propios comentarios en las publicaciones de la creadora de contenido en redes sociales.

La colaboración de Luva con
La colaboración de Luva con L-Gante impulsó su popularidad en la música urbana

Entre los intercambios más notorios, Mariano Martínez comentó en una publicación de la artista: “Me gustas mucho con demasiado...”, a lo que Luva respondió: “imaginate tú yo”, ya que en la publicación original había cantado el tema “Yo y tú”, de Beele y Quevedo. La letra de esa canción, dice: “Tú me encantas, ma, mucho con demasiao’, Ser el que te despierte a beso’ es un honor, Baby, por favor, Imagínate tú y yo, Yo y tú, los do’, Bailando esta bien pegao’”, por lo que ambos hicieron un juego de palabras.

Las publicaciones en Instagram de
Las publicaciones en Instagram de Mariano Martínez y Luva alimentan rumores de romance

En otro mensaje público, el actor expresó en un posteo de la joven en el que cantaba “Tú vas sin”, single de Rels B: “Esa energía tuya no la iguala nadie”, acompañando sus palabras con emojis de fuego y música; la influencer replicó: “Ah bueno si lo decís vos”. Además, el diálogo continuó en una publicación del actor con Luva escribiendo: “No se puede así…” y la respuesta del actor: “Ja, ja, ja siempre se puede”.

Iavícoli mostró estos comentarios durante el programa como parte de la demostración de la cercanía entre ambos. Explicó que estos posteos son frecuentes: “Tenemos posteos donde él le contesta. ‘Me gustás mucho, demasiado’, le pone él y en otro: ‘Tu energía no la iguala nadie’”, y remarcó que las señales públicas resultan difíciles de ignorar.

El actor y la artista
El actor y la artista comparten mensajes públicos con referencias a canciones y frases sugestivas
Mariano Martínez fue visto en
Mariano Martínez fue visto en un boliche junto a Luva, según indicó Karina Iavícoli

Recientemente, Mariano Martínez viajó a Estados Unidos junto a su amigo y colega, Nicolás Cabré y su futura esposa, Rocío Pardo. Allí, combinaron trabajo, amistad y vivencias personales que trascendieron los compromisos habituales del espectáculo. La excusa central del viaje fue la invitación para participar en una entrevista de La divina noche de Dante, el ciclo conducido por Dante Gebel para Eltrece, que reúne a grandes figuras en territorio estadounidense.

Sin embargo, el paso del trío por Los Ángeles, California se transformó en mucho más que una visita a un set televisivo: fue la ocasión ideal para disfrutar de la ciudad, reforzar lazos y sumar recuerdos distendidos y emotivos, experiencia que quedó documentada en las imágenes y frases que compartieron en sus redes sociales.

El viaje de Mariano Martínez
El viaje de Mariano Martínez a Los Ángeles incluyó trabajo, amistad y momentos personales junto a Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La estadía de los artistas en Los Ángeles evidenció el equilibrio entre la participación en eventos de alto perfil y la búsqueda de momentos espontáneos. A través de sus registros en redes sociales, es posible asomarse a una convivencia que alternó el ritmo exigido por los compromisos profesionales con la calidez y la diversión que convierten cualquier travesía en una suma de vivencias imborrables.

Temas Relacionados

Mariano MartínezLuvaInfama

Últimas Noticias

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

El actor, a través de sus redes, compartió fotos junto a Isabel Luco Morandé, Anita Espasandín y sus hijos más chicos

El domingo familiar de Benjamín

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

El homenaje al cantante en La peña de Morfi reunió saludos de Ángel Di María, Julián Álvarez y Diego Milito, quienes destacaron su talento, humildad y la conexión que mantiene con el mundo del fútbol. El video

La sorpresa que los jugadores

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

La cantante compartió imágenes exclusivas de su paso por el festival de cine europeo, mostrando momentos junto a su pareja

Las fotos de Lali Espósito

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

La bailarina se refirió en Almorzando con Juana a la propuesta que tuvo Teo, su hijo mayor

Valeria Archimó contó cómo combate

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La modelo cumplió su sueño de poder viajar a Japón con la intención de estudiar el idioma

Ingrid Grudke viajó a Tokio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las familias de Morena y Brenda suman a los abogados Storto y Burlando mientras sigue de “Pequeño J”

Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: el equipo no se abrió

“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

Tras la eliminación de la Libertadores, el River de Gallardo sumó una nueva decepción: los números rojos del equipo tras la derrota con Riestra

INFOBAE AMÉRICA
El régimen talibán liberó al

El régimen talibán liberó al ciudadano norteamericano Amir Amiri tras negociaciones mediadas por Qatar

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impuso en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

TELESHOW
El domingo familiar de Benjamín

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés