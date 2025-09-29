Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

Mariano Martínez habría iniciado una nueva relación con la DJ e influencer Luva (Video: Infama, América TV)

Mariano Martínez habría empezado una nueva etapa sentimental con Luva, una reconocida DJ, influencer y reggaetonera de 28 años. Los rumores habían comenzado en julio, pero todo cobró mayor fuerza luego de los mensajes públicos en redes sociales entre ellos, donde se intercambiaron frases que muchos interpretaron como señales de un vínculo más allá de la amistad.

La periodista Karina Iavícoli aportó definiciones clave, al confirmar en Infama (América TV) que “se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera y hace RKT”. Además, la periodista detalló que la artista logró mayor popularidad “cuando hizo una colaboración con L-Gante“, y esa participación la impulsó en el ambiente musical urbano donde se desempeña. La panelista planteó que el lazo entre el actor y la joven nació en el entorno de la noche y la música, contextos donde ambos suelen moverse con soltura.

La periodista Karina Iavícoli confirmó el vínculo entre el actor y la reggaetonera

Las evidencias de una relación entre ambos no solo circularon en boca de periodistas sino que también se vieron reflejadas en las interacciones de ambos a través de Instagram. El panelista Gonzalo Sorbo contextualizó la vida actual del actor: “Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta bailar”, relató. Esta narrativa quedó respaldada por sus propios comentarios en las publicaciones de la creadora de contenido en redes sociales.

La colaboración de Luva con L-Gante impulsó su popularidad en la música urbana

Entre los intercambios más notorios, Mariano Martínez comentó en una publicación de la artista: “Me gustas mucho con demasiado...”, a lo que Luva respondió: “imaginate tú yo”, ya que en la publicación original había cantado el tema “Yo y tú”, de Beele y Quevedo. La letra de esa canción, dice: “Tú me encantas, ma, mucho con demasiao’, Ser el que te despierte a beso’ es un honor, Baby, por favor, Imagínate tú y yo, Yo y tú, los do’, Bailando esta bien pegao’”, por lo que ambos hicieron un juego de palabras.

Las publicaciones en Instagram de Mariano Martínez y Luva alimentan rumores de romance

En otro mensaje público, el actor expresó en un posteo de la joven en el que cantaba “Tú vas sin”, single de Rels B: “Esa energía tuya no la iguala nadie”, acompañando sus palabras con emojis de fuego y música; la influencer replicó: “Ah bueno si lo decís vos”. Además, el diálogo continuó en una publicación del actor con Luva escribiendo: “No se puede así…” y la respuesta del actor: “Ja, ja, ja siempre se puede”.

Iavícoli mostró estos comentarios durante el programa como parte de la demostración de la cercanía entre ambos. Explicó que estos posteos son frecuentes: “Tenemos posteos donde él le contesta. ‘Me gustás mucho, demasiado’, le pone él y en otro: ‘Tu energía no la iguala nadie’”, y remarcó que las señales públicas resultan difíciles de ignorar.

El actor y la artista comparten mensajes públicos con referencias a canciones y frases sugestivas

Mariano Martínez fue visto en un boliche junto a Luva, según indicó Karina Iavícoli

Recientemente, Mariano Martínez viajó a Estados Unidos junto a su amigo y colega, Nicolás Cabré y su futura esposa, Rocío Pardo. Allí, combinaron trabajo, amistad y vivencias personales que trascendieron los compromisos habituales del espectáculo. La excusa central del viaje fue la invitación para participar en una entrevista de La divina noche de Dante, el ciclo conducido por Dante Gebel para Eltrece, que reúne a grandes figuras en territorio estadounidense.

Sin embargo, el paso del trío por Los Ángeles, California se transformó en mucho más que una visita a un set televisivo: fue la ocasión ideal para disfrutar de la ciudad, reforzar lazos y sumar recuerdos distendidos y emotivos, experiencia que quedó documentada en las imágenes y frases que compartieron en sus redes sociales.

El viaje de Mariano Martínez a Los Ángeles incluyó trabajo, amistad y momentos personales junto a Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La estadía de los artistas en Los Ángeles evidenció el equilibrio entre la participación en eventos de alto perfil y la búsqueda de momentos espontáneos. A través de sus registros en redes sociales, es posible asomarse a una convivencia que alternó el ritmo exigido por los compromisos profesionales con la calidez y la diversión que convierten cualquier travesía en una suma de vivencias imborrables.