La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Como cada sábado, Mirtha Legrand llevó adelante una mesaza conformada por grandes invitados con los que charló los principales aspectos de su vida y debatió los temas de coyuntura del país. Sin embargo, cuando la histórica conductora se disponía a presentar el menú de la jornada, Jimena Monteverde ingresó al estudio con unos coloridos lentes, lo que disparó su preocupación.

“¿Qué tenemos hoy?. ¿Qué tenemos de rico hoy?”, preguntó Legrand mientras sus invitados a aplaudían la aparición de Monteverde en el estudio. Inmediatamente, la cocinera destacó el look de la conductora con amables palabras: “Qué lindo color, Mirtha. Es el color de la buena energía”. Agradecida por el elogio, la diva devolvió: “Orange, naranja. Miren qué lindo el servilletero. Muy bien. Bueno, a ver, díganos qué tenemos de rico”.

Acto seguido, Jimena dio paso a la explicación detallada del menú: “De entrada tenemos un tomate relleno con una crema de quesos y tiene un poquito de ricota. Es riquísimo, tibio, con un alioli. De primer plato, tenemos un solomillo de cerdo con un puré de batatas y manzana. Y de postre tenemos algo que te encanta, Mirtha, que es una isla flotante con...”. Sin embargo, antes de que la influencer gastronómica pudiera terminar, La Chiqui interrumpió con una pregunta: “¿Y esos anteojos? ¿Qué significan?”.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde tuvieron un divertido intercambio que se volvió el centro de atención

Tras un segundo de pausa, Jimena, quien parecía querer pasar por alto su condición, detalló: “No, porque tengo una alergia en los ojos, no me puedo maquillar por unos días. Así que perdón, pero no, no puedo”. Con algo de preocupación, Legrand mostró empatía por la situación de su compañera y comentó: “No, está muy bien, querida. Está bien, está bien”.

Entre risas, Monteverde cerró la situación contando sus opciones ante este inconveniente: “Si no tengo que venir a trabajar o no maquillarme, mejor”. Ante el apoyo de los invitados, Jimena terminó de explicar el postre del día: Y tenemos una isla flotante con una salsita inglesa de pistacho". Contenta con la propuesta, Mirtha agregó: “Ay, qué rico. Una delicia todo. Muchas gracias”.

Semanas atrás, en otro divertido intercambio entre Legrand y Monteverde, la icónica conductora generó una escena que rápidamente se convirtió en el centro de atención de la velada. La diva, reconocida por su estilo directo y su aguda ironía, no dudó en lanzar un comentario sobre el vestuario de la chef, quien se presentó con un atuendo negro repleto de lentejuelas.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde

La charla empezó cuando Mirtha saludó a la cocinera con su habitual mezcla de dulzura y picardía. Al notar el llamativo look de Jimena Monteverde, la anfitriona comentó: “¡Cuántos brillos! Para competir conmigo”. Este comentario, lejos de pasar inadvertido, se convirtió en el punto de partida de una dinámica que marcó el tono de la noche. Tras el intercambio inicial, Jimena Monteverde aprovechó el momento para presentar el menú, inspirado en la cocina italiana, resultado de un reciente viaje. La chef detalló que la propuesta incluía burratina con aceto de trufa, espárragos, aceite de oliva y jamón de Parma, todos productos traídos directamente en su equipaje.

Además, explicó que el primer plato consistía en agnelotis del plin, una variedad de raviol pequeño acompañado de salsa de tomate de Sicilia. Para el postre, los comensales disfrutaron de un cremoso de chocolate blanco y canoli rellenos con pistachos. La conversación adquirió un tono distendido cuando Mirtha Legrand interrumpió para consultar sobre uno de los postres: “¿Qué son los canolis?”. Ante la pregunta, Jimena Monteverde respondió con una explicación precisa: “Son como una especie de cañoncitos, pero de una masa crocante. El típico relleno es de ricota con crema pastelera, mezcladito con la pastelera. ¡La adoro!”.