El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

Belu Lucius en el "gender reveal" de Rocío Marengo, cuando aún esperaba que el resultado dijera: "Mujer"

La revelación del sexo del bebé de Rocío Marengo y Eduardo Fort en Punta Carrasco dejó una anécdota inesperada protagonizada por Belu Lucius, quien, convencida de que la pareja esperaba una niña, eligió obsequios temáticos en tonos rosas y con unicornios, solo para descubrir que el resultado fue completamente opuesto.

Durante la celebración, que reunió a numerosos invitados del círculo mediático, la dinámica incluyó una votación simbólica: al ingresar, cada asistente debía seleccionar una estrellita celeste o rosa, manifestando así su predicción sobre el sexo del bebé. Entre quienes apostaron por una niña se encontraba Belu Lucius, quien compartió en sus redes sociales una fotografía grupal tomada antes de la revelación. En la imagen, Belu Lucius aparece con un vestido sin mangas y accesorios plateados, acompañada por su hermana Emily Lucius, vestida de negro con detalles dorados y labios rojos, y su esposo Javier Ortega Desio, quien luce un saco negro y camisa blanca. También posan junto a ellos el periodista Nicolás Peralta, con saco negro y anteojos; Mica Viciconte y la abogada Anto Luconi, ambas con vestidos oscuros y sonrisas amplias, y Fabián Cubero, al fondo, con camisa negra y barba recortada. Sobre la imagen, un texto sobreimpreso en letras blancas expresa: “Con este grupete esperando la revelación del género. Espero que sea una nena porque los regalos que traje son todos rosas con unicornios”.

La fiesta, celebrada bajo un cielo parcialmente nublado, se desarrolló en una exclusiva residencia de Punta Carrasco. Familiares y amigos participaron activamente, apostando sobre el resultado y sumándose a la expectativa general. El momento central llegó a las 20.25, cuando Rocío Marengo y Eduardo Fort iniciaron un baile frente a un muro de globos blancos, osos de peluche gigantes y un cartel con la leyenda “Oh, baby”. Mientras sonaba “A Sky Full of Stars” de Coldplay, el empresario abrazó a Marengo y ambos saltaron y bailaron. El clímax se alcanzó cuando una bomba de humo azul tiñó el aire, indicando que el bebé será un varón.

La reacción de los presentes fue inmediata: familiares y amigos rodearon a la pareja, generando un pequeño pogo en el jardín. En ese instante, Felipe Fort apareció en cámara, luciendo una campera negra y una estrella celeste en el pecho, confirmando su acierto en la predicción.

Minutos después Eduardo expresó su alegría ante las cámaras de Secretos Verdaderos (América): “Una lucha, pero vamos a estar...Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es más para agradecer o para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”.

Belu Lucius y su comentario irónico luego de fallar en el cálculo en el "gender reveal" de Rocío Marengo

Luego, Marengo se sumó al móvil y dio sus primeras impresiones respecto del sexo del bebé: “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, así que se agranda la familia. Felices. Y con toda esta energía linda de amigos, de familia. Todavía no hay nombre. Ahí estamos viendo, porque Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin. Y si quiere dos nombres, hay que buscar otro bebé”.

La sorpresa de Belu Lucius ante el resultado de la compulsa quedó registrada en una imagen donde aparece en primer plano, con los ojos muy abiertos y una sonrisa forzada, vestida de negro con aplicaciones brillantes y un pendiente dorado en la oreja izquierda. El entorno, tenuemente iluminado, muestra figuras desenfocadas en el fondo. En la parte inferior de la foto, un texto en letras blancas ironiza la situación: “Por suerte todos los regalos que le traje tienen unicornios y mariposas.” Un emoji de risa acompaña la frase, subrayando el tono humorístico con el que la influencer asumió su error de cálculo.