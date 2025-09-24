Teleshow

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Brisa emocionó a todos en Buenas noches Familia con la dura realidad que vive con su familia y mostró su talento sobre el escenario

Brisa, una joven de 16 años, decidió participar del ciclo para ayudar económicamente a su familia (Buenas noches Familia - El Trece)

La televisión argentina mostró una vez más su costado más humano en la noche del martes, cuando la solidaridad y el talento se fundieron en una emisión inolvidable con Guido Kaczka al frente. El estudio de Buenas noches Familia (El Trece) se transformó en el punto de reunión de historias de vida reales, profundas y llenas de emoción. La consigna fue clara: conmover contando las luchas cotidianas de quienes, con esfuerzo y arte, no bajan los brazos, y su protagonista fue una adolescente de 16 años que decidió contar su historia sin vueltas.

“Me llamo Brisa Ferrasa, tengo 16 años, y yo estoy acá porque mi papá falleció hace dos años, por un ataque al corazón, y desde ahí mi hermana tuvo que ponerse la casa al hombro, tuvo que empezar a trabajar y ya tiene tres trabajos”. La joven explicó, en medio de su testimonio, que su madre atraviesa serios problemas de salud y no puede trabajar. En consecuencia, su hermana asumió el doble rol de sostén económico y referente familiar.

El clima en el estudio viró hacia la contención. El conductor intervino para orientar la escena hacia el valor del esfuerzo compartido. “Y a ella le encanta hacer lo que va a hacer ahora, y el premio es para que la hermana no cargue con todo. Dentro de lo que puede hacer ella, que es más chica, hace lo máximo”. El conductor aprovechó además para profundizar sobre la delicada realidad de miles de hogares: “Sabés en la cantidad de casas que pasa esto... Por supuesto que todos decimos que los chicos no se hagan cargo, está buenísimo decirlo, pero en la vida diaria no ocurre. Los pibes dicen: ‘Yo ya soy grande’. Pero nos hacemos cargo cuando somos chicos, y a vos te pueden decir que no te hagas cargo, pero si tenés un carácter de persona que lo hace no hay manera”.

La joven deleitó al estudio
La joven deleitó al estudio con su talento (Captura de video)

El estudio acompañó con respeto y expectativa la siguiente instancia. Brisa avanzó y desplegó su voz en dos temas, y fue especialmente celebrado “Vivir así es morir de amor”, el tema de Camilo Sesto rescatado para las nuevas generaciones por Nathy Peluso. Guido destacó el talento de la participante apenas terminó la interpretación: “¡Qué bueno! ¡Qué vocecita que tiene la niña!”. El público respondió con aplausos y muestras de afecto.

El esfuerzo de Brisa se vio coronado en el mismo estudio, cuando la gente volcó su apoyo en donaciones directas, depositadas a la cuenta de su hermana, lo que le permitió llevarse una cifra de cinco millones de pesos. Para la joven, el arte y la empatía abrieron un respiro en medio de la adversidad. Su paso dejó huella en el ciclo y reafirmó el valor de la ayuda colectiva.

Brisa sorprendió al cantar dos temas frente al micrófono y obtuvo un monto millonario (Buenas noches Familia - El Trece)

Días atrás, el estudio sumó otra historia, tan potente como la anterior. La protagonista fue Gaby, cantante cordobesa, quien se presentó dispuesta no solo a mostrar su voz, sino también su realidad cotidiana. El saludo de Guido selló su llegada: “¡Sos espectacular! Ella sale con él a cantar, a la gorra, en peatonal y Plaza San Martín. Hermoso, hermoso. Y lo hace varias veces por semana. Sos una cosa de locos”.

Gaby relató que la exposición pública y la música no fueron una elección, sino una necesidad surgida de circunstancias difíciles. “La gente que me conoce en Córdoba sabe por qué motivo yo estoy en el peatonal. Por eso. Es por los tratamientos de mi pequeño. Agus nació con síndrome Jacobsen. También me descubrieron lupus, y me quedé sin trabajo”, aseguró. “Y bueno, de esta forma salimos adelante”, resumió mientras la voz se entrecortaba.

El clima se tensó de emoción cuando Gaby interpretó “Así fue”, una balada emblemática de Isabel Pantoja, compuesta por Alberto Aguilera Valadez. La entrega artística y el mensaje de superación promovieron otra ola de apoyo entre quienes siguieron el programa desde sus casas y en redes sociales. Kaczka se encargó de anunciar el resultado concreto de ese respaldo: “El premio para vos, amiga total… La gente, los argentinos, dieron más de 16.905.000”.

