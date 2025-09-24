Teleshow

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

La conductora se pronunció a favor del influencer luego de que este asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas

Lucas Terrazas

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras sus polémicos dichos sobre Flor Jazmín Peña

Días atrás, Agustín Franzoni estuvo en el ojo de la tormenta mediática luego que asegurar que guarda fotos intimas de sus exparejas. Inmediatamente, el clip del joven se viralizó y generó un repudio total en redes. A pesar de sus disculpas públicas al aire de La Casa Streaming, la polémica no desapareció. Así las cosas, este miércoles, Nati Jota se pronunció en defensa de su colega.

“¿Cómo te cayó cuando pasó esto de Franzoni y Flor Jazmín?”, le consultó Fefe Bongiorno a la conductora en un móvil de Bondi Live. Lejos de esquivar la polémica, la influencer fue frontal: “Lo vi. Me pareció incómodo y un comentario desubicado, pero yo a Franzo lo quiero y pienso que se equivocó y que no lo quiso decir de verdad”.

En ese marco, la periodista también reveló que charló con los protagonistas de la situación: “Hablé con Franzo y hablé con Flor también. A ella le dije que lamentaba el momento, la vi muy angustiada, yo también me angustiaría si alguien dijera eso sobre mí”. Sin embargo, en su opinión, Jota inclinó la balanza y buscó cuidar al panelista de La Casa Streaming: “Franzo está recibiendo mucho hate que es difícil de soportar eso también y entiendo que no lo quiso decir de verdad”.

La palabra de Nati Jota sobre los dichos de Franzoni contra Flor Jazmín Peña

Fue entonces cuando el movilero junto a Natalia comentó: “Flor pidió que le pida disculpas a ella en privado”. La influencer opinó sobre la situación y expresó: “Quizás eso ya pasó, capaz no pasó al principio pero pasó después. Espero que haya pasado porque correspondía. Habiendo cortado no sabés si hablar o no, en qué momento, son situaciones difíciles de manejar”.

Para terminar el tema, la conductora de Sería Increíble (OLGA) reflexionó: “Fue muy feo, pero es un buen pibe, no lo dijo de verdad, no se dio cuenta a qué se estaba refiriendo supongo”. Lejos de la tranquilidad que transmitió Natalia, días atrás, Flor Jazmín Peña se mostró sumamente angustiada. Al ser interceptada por un cronista de Puro Show (eltrece), la novia de Nico Occhiato buscó elaborar una respuesta, sin embargo, no pudo manejar sus emociones y solo alcanzó a decir: “No me quiero poner así, pero...”. Acto seguido, la angustia la superó y debió tomarse unos segundos para respirar.

Luego, ya más tranquila, Florencia retomó su descargo: “Pero sí, decirte que como cualquier mujer que estaría en una situación así, me siento muy vulnerada. Me parece que es algo super íntimo. No puedo creer eso, salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y a lo que correspondía nuestra intimidad. Hoy me mandó un mensaje mi mamá porque le llegó esto. Me parece una locura tener que hablar de esto. Vayan a preguntarle a él qué se le cruza por la cabeza para decir las cosas que dijo”.

Fue entonces cuando un periodista le preguntó: “¿Vas a iniciar acciones legales con Agustín?”. Tras unos instantes de duda, Peña devolvió: “Yo estoy un poco en shock, porque entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y cosas que se dicen desde el dolor, pero creo que en esta oportunidad cruzó una línea, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas. Entonces, no me deja de sorprender las cosas que dice. Por una parte, como que confiás en la integridad de la otra persona porque compartió un montón de tiempo, pero por la otra, hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”.

Luego, Jazmín Peña respondió si creía que las disculpas de Franzoni fueran sinceras: “Siento que si yo respondo, genero y agrando más una situación, pero me parece que lo que dijo tiene que ver con un hate o con una repercusión que puede recibir a partir de lo que él dijo, y no con unas disculpas sinceras, ni con algo que sea verdad. Creo que las disculpas son para mí porque me incomoda a mí, porque está hablando de nuestra intimidad”.

