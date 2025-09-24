El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez

Anita Espasandín y su carrete en apoyo a Benjamín Vicuña tras el conflicto con la China Suárez (Foto: Instagram)

Benjamín Vicuña se encuentra en un momento personal complicado, los dos hijos que tiene con la China Suárez están dividiendo su vida entre Buenos Aires y Turquía, a causa de la relación de su mamá con Mauro Icardi. En este contexto marcado por la separación, Anita Espasandín, su novia, se convirtió en uno de los grandes pilares de apoyo del actor chileno.

Espasandín decidió acompañar a Vicuña en su viaje a Chile para el estreno de la película Papá x dos, y lo plasmó en un carrete de imágenes que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. A través de este gesto, la actriz y modelo dejó en claro su respaldo a su pareja, sumando gestos de complicidad y afecto en un momento especialmente sensible para la vida personal de él.

La presencia de Anita junto a Vicuña sobresalió ya desde la alfombra roja, donde ambos posaron sonrientes, abrazados sobre un fondo decorado con el nombre de la película en grandes letras. La elección de vestuario de ambos no pasó inadvertida: ella lucía un llamativo conjunto de camisa oversized y minifalda con estampados verdes y beige, acompañado por botas altas con diseño geométrico en blanco y marrón. Su peinado recogido en coleta alta, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro, le aportaban frescura y espontaneidad. Junto a ella, Vicuña apostó por un look relajado con camisa beige de mangas largas, pantalón claro y calzado deportivo gris, reafirmando una imagen de cercanía y comodidad mutua.

Anita compartió en sus redes sociales un carrete apoyando a su novio

Un retrato cercano del carrete mostró a Anita rodeando el cuello de Vicuña con un brazo, perfilando el rostro hacia él, mientras el actor sonreía girando la cabeza en dirección a ella. El fondo digital destacaba una imagen ampliada de un personaje de la película, enmarcando la escena con la estética y los colores cálidos del film. Esa proximidad, acentuada por la luz tenue de la sala, reflejaba una atmósfera de confianza e intimidad.

En otra imagen, Espasandín se dejó ver posando sola frente a un cartel promocional donde Vicuña y otros integrantes del elenco aparecen sentados en un sillón en un gesto de invitar a la diversión y a la sorpresa. Con un vaso de pochoclos celeste, Anita reafirmaba su propio estilo: el mismo conjunto estampado, botas altas geométricas y maquillaje sutil, dando coherencia visual a todo el álbum.

El cierre de las instantáneas sumó una de las fotos más personales y significativas: en una toma cercana, Anita sonreía con el brazo sobre los hombros de Vicuña justo en el momento en que él la besa en la mejilla. Sus miradas hacia cámara, la composición centrada y los colores vibrantes de las pantallas de fondo traducen en imagen la complicidad y la empatía presentes a lo largo del evento.

Estas secuencias fotográficas no solo funcionaron como un registro del paso de Espasandín y Vicuña por el estreno de Papá x dos, sino que se transformaron en una declaración visual de apoyo y presencia en un contexto de adversidad pública para él.

Anita se convirtió en el gran apoyo de Vicuña en medio de la tormenta que está atravesando con la China (Foto: Instagram)

En una entrevista con LAM (América TV) el actor manifestó su sorpresa y malestar al enterarse de que los hijos que comparte con la actriz, comenzaron a asistir a una escuela en Estambul sin que él recibiera aviso previo. “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, dijo remarcando la necesidad de proteger la intimidad de los menores y priorizar su bienestar por encima de la exposición mediática.

Benjamín relató que la decisión de escolarizar a los niños en Turquía le resultó inesperada y que la falta de información directa lo llevó a notar cambios en la rutina diaria de sus hijos. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, señaló el actor. Añadió que sus hijos quedaron en una posición incómoda y que, para evitarles mayor estrés, optó por canalizar la situación a través de los abogados de ambas partes. “La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, explicó ante las cámaras.