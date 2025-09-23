Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”

Angie Balbiani sugirió que el robo a Pampita podría haber sido premeditado y no un hecho fortuito (Video: Puro Show, Eltrece)

El reciente robo en Barrio Parque a la casa de Pampita, ocurrido mientras la modelo se encontraba de viaje en España, generó inquietud en el entorno mediático y social. La voz de Angie Balbiani, amiga cercana y panelista de Puro Show (Eltrece), se destacó entre las reacciones al expresar dudas sobre la naturaleza del hecho y sugerir que detrás del episodio podría haber algo más que un simple acto delictivo.

Balbiani, quien compartió sus impresiones en el programa de espectáculos, manifestó que el robo no parece haber sido un hecho fortuito. “Yo creo que hay algo más, hay una información que no tenemos”, afirmó la panelista, aludiendo a la posibilidad de que los delincuentes contaran con datos precisos sobre la ausencia de Pampita. La periodista también remarcó que no es la primera vez que intentan ingresar a la vivienda de la conductora, lo que refuerza sus sospechas sobre una posible premeditación. En la misma línea, Nancy Duré, compañera de Balbiani, sugirió la hipótesis de que alguien podría haber “vendido” información, a lo que la amiga de la conductora respondió: “Puede ser”.

En cuanto a los detalles del hecho, las fuentes coinciden en que los ladrones accedieron a la propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires y se llevaron dinero, objetos de valor y recuerdos personales, entre ellos teléfonos que contenían fotos y videos de Blanca, la hija fallecida de Pampita. La recuperación de estos dispositivos fue un alivio para la modelo, quien priorizaba esos recuerdos por encima de cualquier otro bien material. Además, los delincuentes permanecieron en la vivienda durante varias horas, consumieron alimentos y bebidas, y dejaron envases tirados, lo que sugiere que actuaron con tranquilidad y sin apuro.

La recuperación de teléfonos con fotos y videos de Blanca, la hija fallecida de Pampita, fue un alivio para la modelo

La hipótesis de una posible “entrega” o filtración de información interna cobró fuerza en las declaraciones de Balbiani y otros panelistas. La amiga de la modelo subrayó que la casa de Pampita se encuentra en Barrio Parque, con la parte trasera lindando a las vías del tren, y que en las inmediaciones hay una obra en construcción que facilita el acceso de personas ajenas al barrio. Esta situación, sumada a la aparente falta de vigilancia en la zona, alimenta la sospecha de que los ladrones sabían con exactitud cuándo actuar. “Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban”, insistió.

El contexto de seguridad en Barrio Parque también fue objeto de análisis en los medios. La zona es una de las más exclusivas y caras de la ciudad, y está habitada por figuras de poder y próxima a embajadas. Sin embargo, la presencia de una obra en construcción y la cercanía a las vías del tren generan puntos vulnerables en la seguridad del barrio. La falta de control en ciertos sectores podría haber facilitado el accionar de los delincuentes, quienes aprovecharon la ausencia de la dueña de casa y la escasa vigilancia para operar con libertad.

La casa de Pampita ubicada en Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires fue víctima de un robo (RSFotos)

Tras un allanamiento realizado este martes en un hotel de Balvanera, la Policía de la Ciudad realizó ocho detenciones vinculadas al robo. Uno de los aprehendidos fue capturado en La Boca, cuando circulaba en un automóvil. Además de las detenciones, la fuerza de seguridad porteña secuestró dos vehículos, joyas, dinero y carteras reconocidas como propias por la conductora. También se hallaron en el lugar herramientas utilizadas para cometer ilícitos, como ganzúas y palancas.

El operativo principal fue llevado a cabo en un hotel ubicado en avenida Callao 44, a metros del Congreso de la Nación. Todos los detenidos son hombres y extranjeros: seis chilenos, un colombiano y un venezolano. Quisieron escapar, pero los policías los cercaron y no lograron su cometido.