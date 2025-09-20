Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

El look de Lali para la gala de inauguración del Festival de San Sebastián (Video: Instagram)

El Festival de San Sebastián dio inicio a su 73ª edición y reunió a destacadas figuras del cine internacional, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de Europa. El certamen se posicionó una vez más como vitrina para producciones de diferentes partes del mundo y mantuvo su atractivo mediático gracias a la gran cantidad de estrenos, actividades y nombres reconocidos que desfilaron por su alfombra roja. En la jornada de apertura, la presencia de Lali Espósito sobresalió como representante argentina e integrante del jurado oficial.

Su inclusión en el panel encargado de evaluar las películas en competencia reforzó la proyección internacional de su carrera y resaltó el reconocimiento que obtuvo fuera de su país de origen. La elección de Lali para ese puesto sumó diversidad generacional y una mirada renovada al grupo de especialistas encargados de la premiación, y la ubicó entre las figuras más observadas de esta edición.

Durante la gala inaugural, la cantante de “Payaso” acaparó la atención de los medios y seguidores por el estilismo elegido. Optó por un vestido corto de satén negro, con diseño lencero y tirantes finos, de silueta recta y corte minimalista. Los detalles de encaje negro en el escote y el bajo aportaron un contraste de texturas que sumó sofisticación al conjunto. El tejido satinado reflejó la luz y realzó el tono oscuro del atuendo. Como complemento, llevó sandalias de tacón alto en tono negro una elección que estilizó su figura y agregó modernidad.

Mark Strong, Lali, Zhou Dongyu, Gia Coppola, J.A Bayona, Laura Carreira y Anne-Dominique Toussaint, el jurado completo del festival (Foto: Instagram)

El peinado que usó consistió en dejar su melena larga, suelta y completamente lisa, con raya al centro, lo que enmarcó su rostro de manera natural y permitió lucir el acabado brillante de su cabello. El maquillaje destacó los labios pintados en un rojo mate intenso, que otorgó fuerza y protagonismo, mientras la piel mostró un acabado uniforme y luminoso. Los ojos aparecieron delineados en negro, con pestañas bien definidas y cejas perfectamente peinadas, logrando una mirada profunda.

El conjunto de prendas y detalles construyó un look sobrio y actual, ideal para la alfombra roja de un festival internacional de cine. Cada pieza y complemento, elegidos con cuidado, permitieron que Lali brillara en la apertura y marcara tendencia en uno de los escenarios más exigentes del universo cinematográfico. Su participación reflejó el alcance de su trayectoria y sumó protagonismo argentino en una de las citas clave para el sector cultural global.

Ella no fue la única que brilló bajo los reflectores de la ciudad española. Este viernes también abrió con la película argentina 27 noches, una investigación detectivesca con tono de comedia dirigida por Daniel Hendler con la que el certamen da un espaldarazo a una industria muy debilitada por los recortes presupuestarios. “Que una película argentina abra este festival es una señal que nos regocija y muestra cuan importante es el cine argentino para el mundo”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al estreno el productor de la película, Santiago Mitre, que ha sido recibido con aplausos junto al resto del equipo en su comparecencia.

Santiago Mitre y Daniel Hendler llegando al festival

El filme de Hendler cuenta la historia de Martha Hoffman (Marilú Marini, ‘Furia’), una excéntrica y adinerada mecenas que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. El perito Casares (el actor uruguayo Daniel Hendler, premio a mejor actor en el Festival de Berlín por El abrazo partido) investiga si es un plan para controlar la fortuna materna o si realmente Martha sufre algún tipo de demencia.

El sábado 28 se sabrá si ha obtenido alguno de los premios concedidos por un jurado presidido por el director español J.A. Bayona, durante un festival por el que pasarán estrellas como Jennifer Lawrence(quien recibirá el otro Premio Donostia), Angelina Jolie y Colin Farrell entre otros.