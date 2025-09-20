Teleshow

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

La actriz y cantante es parte del jurado y deslumbró con un sencillo look total black

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El look de Lali para la gala de inauguración del Festival de San Sebastián (Video: Instagram)

El Festival de San Sebastián dio inicio a su 73ª edición y reunió a destacadas figuras del cine internacional, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de Europa. El certamen se posicionó una vez más como vitrina para producciones de diferentes partes del mundo y mantuvo su atractivo mediático gracias a la gran cantidad de estrenos, actividades y nombres reconocidos que desfilaron por su alfombra roja. En la jornada de apertura, la presencia de Lali Espósito sobresalió como representante argentina e integrante del jurado oficial.

Su inclusión en el panel encargado de evaluar las películas en competencia reforzó la proyección internacional de su carrera y resaltó el reconocimiento que obtuvo fuera de su país de origen. La elección de Lali para ese puesto sumó diversidad generacional y una mirada renovada al grupo de especialistas encargados de la premiación, y la ubicó entre las figuras más observadas de esta edición.

Durante la gala inaugural, la cantante de “Payaso” acaparó la atención de los medios y seguidores por el estilismo elegido. Optó por un vestido corto de satén negro, con diseño lencero y tirantes finos, de silueta recta y corte minimalista. Los detalles de encaje negro en el escote y el bajo aportaron un contraste de texturas que sumó sofisticación al conjunto. El tejido satinado reflejó la luz y realzó el tono oscuro del atuendo. Como complemento, llevó sandalias de tacón alto en tono negro una elección que estilizó su figura y agregó modernidad.

Mark Strong, Lali, Zhou Dongyu,
Mark Strong, Lali, Zhou Dongyu, Gia Coppola, J.A Bayona, Laura Carreira y Anne-Dominique Toussaint, el jurado completo del festival (Foto: Instagram)

El peinado que usó consistió en dejar su melena larga, suelta y completamente lisa, con raya al centro, lo que enmarcó su rostro de manera natural y permitió lucir el acabado brillante de su cabello. El maquillaje destacó los labios pintados en un rojo mate intenso, que otorgó fuerza y protagonismo, mientras la piel mostró un acabado uniforme y luminoso. Los ojos aparecieron delineados en negro, con pestañas bien definidas y cejas perfectamente peinadas, logrando una mirada profunda.

El conjunto de prendas y detalles construyó un look sobrio y actual, ideal para la alfombra roja de un festival internacional de cine. Cada pieza y complemento, elegidos con cuidado, permitieron que Lali brillara en la apertura y marcara tendencia en uno de los escenarios más exigentes del universo cinematográfico. Su participación reflejó el alcance de su trayectoria y sumó protagonismo argentino en una de las citas clave para el sector cultural global.

Ella no fue la única que brilló bajo los reflectores de la ciudad española. Este viernes también abrió con la película argentina 27 noches, una investigación detectivesca con tono de comedia dirigida por Daniel Hendler con la que el certamen da un espaldarazo a una industria muy debilitada por los recortes presupuestarios. “Que una película argentina abra este festival es una señal que nos regocija y muestra cuan importante es el cine argentino para el mundo”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al estreno el productor de la película, Santiago Mitre, que ha sido recibido con aplausos junto al resto del equipo en su comparecencia.

Santiago Mitre y Daniel Hendler
Santiago Mitre y Daniel Hendler llegando al festival

El filme de Hendler cuenta la historia de Martha Hoffman (Marilú Marini, ‘Furia’), una excéntrica y adinerada mecenas que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. El perito Casares (el actor uruguayo Daniel Hendler, premio a mejor actor en el Festival de Berlín por El abrazo partido) investiga si es un plan para controlar la fortuna materna o si realmente Martha sufre algún tipo de demencia.

El sábado 28 se sabrá si ha obtenido alguno de los premios concedidos por un jurado presidido por el director español J.A. Bayona, durante un festival por el que pasarán estrellas como Jennifer Lawrence(quien recibirá el otro Premio Donostia), Angelina Jolie y Colin Farrell entre otros.

Temas Relacionados

LaliLali EspósitoFestival De San Sebastian

Últimas Noticias

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

La influencer recordó las versiones que ponían en duda la fecha en la que arrancó la relación de la cantante con Rodrigo de Paul luego de su separación con Cami Homs

El filoso comentario de Charlotte

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

La periodista y la bailarina tuvieron un enfrentamiento al aire de Fractura expuesta, el programa de streaming que comparten

Mariana Brey y Cinthia Fernández

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

La conductora buscó justificar su chiste sobre la actriz y se defendió de los rumores que indican que sigue obsesionada con Luciano Castro

Sabrina Rojas habló sobre su

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

El exfutbolista había empezado su vínculo con Malena a un mes de su ruptura de Gianinna Maradona

Aseguran que Daniel Osvaldo se

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

En diálogo con Javi Ponzo en su canal de Youtube, el conductor de Estamos de paso (Carnaval stream) contó los tres momentos de su vida que no podrían faltar en su serie biográfica

La emoción de Marcelo Tinelli
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Cuba: activistas denunciaron

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

TELESHOW
El filoso comentario de Charlotte

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”