María Becerra y Tini Stoessel lanzaron “Hasta que me enamoro”, un tema que explora la vulnerabilidad y el autoengaño en el amor

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron su esperada colaboración

Después de mucha expectativa, y a cuatro años de su última colaboración, María Becerra y Tini Stoessel presentaron “Hasta Que Me Enamoro”. Una canción afrobeat que explora la vulnerabilidad, la dependencia emocional y el autoengaño. El sencillo marca el cierre de la trilogía dedicada al personaje Shanina, alter ego conceptual del próximo disco de La Nena de Argentina.

La canción, producida por Xross, aborda el punto en el que el amor se transforma en una caída libre y el miedo al abandono reconfigura el deseo de compañía. La idea original de “Hasta que me enamoro” surgió de un trabajo conjunto entre Becerra y Tini, planteando un universo conceptual que abre camino a nuevas interpretaciones en la música latina actual.

El sencillo cierra la trilogía de Shanina, alter ego conceptual del próximo disco de María Becerra (Crédito: Warner Music)

El video oficial, dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, da continuidad a la narrativa iniciada en “Infinitos como el mar”. En esta entrega, Shanina aparece internada en un entorno que recrea un psiquiátrico moderno, mientras intenta resistir la opresión emocional que la asfixia. La llegada de Tini en el videoclip simboliza una fuerza motora que apoya e impulsa la liberación de Shanina frente a las restricciones emocionales.

Minutos antes del estreno de la canción, María y Tini realizaron un live de Instagram en el que relataron los detalles de la grabación y recordaron la amistad que las une. A pesar de la diferencia horaria, y de encontrarse en la madrugada europea, Becerra acompañó con ansias el lanzamiento: “No puedo más de la emoción, es un temazo, estoy demasiado feliz con el video, la canción, con terminar la historia de Shanina. Con una canción tan importante, con una persona tan importante. Gracias por el cariño que nos han dado”.

María Becerra y Tini Stoessel hablaron de su vínculo y la amistad que las une a lo largo de los años (Crédito: Warner Music)

Luego, la intérprete de “Corazón Vacío” relató el paso a paso del tema: “Fue alto proceso. Hace tiempo nosotras veníamos en un ping-pong de canciones, porque hace un montón teníamos ganas de hacer la vuelta y volver a cantar una canción juntas. Pensando ahí, tenía esta canción que es la parte tres de Shanina, y literalmente fue la primera persona a la que le mandé la canción, porque una trilogía tan importante como esta, realmente necesitaba de otra persona que sea igual de comprometida con la historia. Y yo sé lo que a vos te gusta actuar, lo que te gusta comprometerte en tu trabajo, lo dedicada que sos y todo. Le decía a mi equipo: “Ella es la persona indicada para mandarle esta canción porque se va a comprometer”. Y tipo, amiga, cuando hablamos del video hicimos ese brainstorming y al otro día tipo me mandaste un guion así...”.

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron "Hasta Que Me Enamoro" (Crédito: Warner Music)

En la misma línea, Stoessel comentó: “Siento que se dio en un momento de nuestras vidas que más allá de la canción, como que empezamos a conectar con nuestras vidas nuevamente, después de mucho tiempo de no haber hablado tan profundo. Eso también nos llevó a poder hacer este proyecto y esta canción de la manera en la que salió. Mari manda audios muy largos, muy explicativos. Y yo soy fan. Yo te escuchaba y vos me contaste con mucho compromiso todo lo que significaba para vos en tu vida el poder contar estas historias, debido a ciertos procesos también que fuiste pasando. Y desde ese lugar lo sentí muy de adentro y me quedé pensando y dije: “Voy a tirar ideas”, porque también vos me diste ese lugar y ese espacio”.

María Becerra y Tini compartieron detalles del proceso creativo en un live de Instagram antes del estreno (Crédito: Warner Music)

Durante la charla, Becerra también destacó que en los días previos a este estreno, Tini había compartido un recuerdo de “Miénteme” en 2021. “Empezás a tener una revolución de emociones. Lo vi y dije: “Qué chiquitas que éramos”. Me acuerdo que fueron dos días de rodaje. Vos te quedaste conmigo hasta las seis de la mañana. Arrancábamos a filmar a las siete de la mañana. Lo dimos todo y siempre fue desde ese lugar, desde el amor y muy desde el cariño, también desde el respeto y desde la sinceridad, algo que nunca faltó en nuestro vínculo. Yo lo valoro mucho dentro de la industria”, afirmó Stoessel.

Por último, las cantantes hablaron de sus respectivos compromisos y la posibilidad de participar en el show de la otra. La primera en hablar fue Stoessel: “Tini lleva a María Futura. Espero que María pueda estar en Futttura. Yo sé que ella tiene mucho trabajo y muchas cosas, pero espero que María pueda estar. Espero yo poder estar en sus River y preparar muchas cositas hermosas para ustedes”.