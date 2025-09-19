Teleshow

Las fotos íntimas de Charlotte Caniggia que se filtraron de una plataforma para adultos

La influencer posó desnuda en una producción de imágenes de alto impacto. Los archivos correspondían a su perfil privado en la aplicación

Por Lucas Terrazas

Charlotte Caniggia se mantiene enfocada
Charlotte Caniggia se mantiene enfocada en sus compromisos laborales

Desde su cruces mediáticos a sus apariciones en streaming y sus viajes por el mundo, Charlotte Caniggia se muestra enfocada en sus compromisos laborales. En ese marco, la influencer también forma parte de una plataforma de contenido para adultos. Allí, la hermana de Alex se luce mostrando su lado más íntimo en diversas producciones de fotos. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de imágenes fueron filtradas en las redes sociales.

En la serie de imágenes Caniggia también aparece recostada sobre una cama de acolchado gris. Allí, la joven lucía completamente desnuda, apoyando su cuerpo de costado y mirando hacia la cámara. Su pelo largo y oscuro cae sobre el colchón, mientras sostiene un mechón con una mano. La luz artificial cálida ilumina la escena de manera uniforme, resaltando los tonos de piel y los detalles de los objetos presentes.

Charlotte Caniggia posó desnuda para
Charlotte Caniggia posó desnuda para una plataforma de adultos

En la primera imagen se observa a Charlotte Caniggia posando de pie junto a una bañera en un espacio interior iluminado con luz artificial suave. La influencer llevaba únicamente un conjunto de lencería violeta con transparencias y detalles de encaje, que incluía sujetador, bragas y ligas. Además, llevaba unos zapatos de tacón alto rojos con detalles negros. Su pelo largo y oscuro estaba recogido en una coleta alta. La modelo miraba por encima del hombro hacia la cámara.

La íntima sesión de fotos
La íntima sesión de fotos de Charlotte Caniggia

En la producción, Charlotte también aparece sentada de perfil sobre una cama con sábanas grises, mientras gira la parte superior del cuerpo hacia la cámara y sonríe ampliamente. Lleva un conjunto de lencería de color rosa pálido con detalles de encaje transparente, y una liga ajustada en el muslo. Su pelo largo y oscuro cae suelto por la espalda. La iluminación del lugar resalta los tonos cálidos de la piel y los detalles del tejido de la ropa. Además, la cara de la joven muestra una expresión que transmite espontaneidad.

Las imágenes que se filtraron
Las imágenes que se filtraron de Charlotte Caniggia correspondían a su perfil privado en la plataforma
Charlotte Caniggia realizó una producción
Charlotte Caniggia realizó una producción en lencería
Charlotte Caniggia posando en una
Charlotte Caniggia posando en una cama para una plataforma de adultos

Las fotos corresponden al perfil privado que la joven tiene en la plataforma Divas Play. Es decir, se trata de imágenes que no podían visualizarse públicamente. Dentro de la aplicación, las modelos cuentan con tres tipos de contenido, un perfil público al cual los usuarios pueden acceder por suscripción, material bloqueado, al cual se accede con un pago premium, y el perfil privado, que solo se vende por chat.

Un año atrás, Charlotte había participado de otra producción de fotos junto a Marian Farjat. En aquella ocasión, las jóvenes posaron desnudas en una bañera. “Teach me how to love again” (”Enseñame cómo amar de nuevo”) escribió Marian al pie del álbum de cuatro fotos. En la primera, ambas aparecen paradas y enjabonadas, una detrás de la otra, con las piernas levantadas como para no dejar zonas íntimas al descubierto y en topless, con un emoji de corazón blanco tapando aquello que el algoritmo de Instagram censura más: los pezones femeninos.

Charlotte Caniggia realiza contenido para
Charlotte Caniggia realiza contenido para adultos en la plataforma Divasplay
Charlotte Caniggia posó con tacones
Charlotte Caniggia posó con tacones y lencería en una sesión de fotos

En la siguiente, aparecen sumergidas, apenas sus cabezas al descubierto y con sendas gafas negras de lujo. La tercera foto es casi en la misma posición, pero sin los lentes y sonrientes, luciendo unos collares. Y la última, es una selfie de Marian, de nuevo con las gafas y con una postura sugerente.

Marian y Charlotte trabaron una buena relación al participar de El Hotel de los Famosos 2, el reality show que se estrenó en enero 2023 por la pantalla de El Trece. Hasta el momento en que la hermana melliza de Alex Caniggia permaneció en el juego, fueron muy cómplices y pasaron buenos momentos. De hecho, Farjat no vio con buenos ojos la llegada de Flor Ventura, quien reemplazó a Caniggia luego de haber abandonado de manera intempestiva el programa.

