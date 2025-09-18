Teleshow

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes

El cronista de Lape Club Social y su equipo fueron atacados mientras entrevistaban vecinos que denunciaban robos en la zona

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En plena cobertura en Laferrere, Martín Salwe fue sorprendido por la actitud violenta de un hombre que lo atacó a él y a su equipo (Lape Club Social - América)

Este jueves, durante un móvil en vivo de Lape Club Social (El Trece), el cronista Matías Salwe vivió un momento inesperado y violento frente a las cámaras mientras reportaba desde Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza. Todo se desarrollaba con aparente tranquilidad: Matías dialogaba con vecinos a la salida de un negocio, con el objetivo de conocer de primera mano la problemática de inseguridad en la zona.

El móvil comenzó con testimonios duros, pero cotidianos para quienes residen allí. “A mí me robaron la camioneta hace un año y medio de acá. No paran de robar. Me vieron todos, menos la policía”, relató un hombre entrevistado por Salwe, que escuchó distintas historias de vecinos afectados por la delincuencia. En ese clima de conversación, el cronista buscaba entender cómo el barrio atraviesa los repetidos episodios de inseguridad que preocupan a familias enteras.

Pero la calma se rompió abruptamente cuando, después de despedirse del último entrevistado y caminar algunas cuadras más, Matías fue sorprendido por un hombre que se acercó a él y al equipo. “Recién pasó ese pibito con la gorrita… ¡Cuidado!”, advirtió el periodista en pleno móvil, mientras se veía cómo comenzaban a volar objetos en su dirección. Los objetos lanzados por el agresor pusieron al límite la situación. De inmediato, Salwe se dirigió a sus compañeros: “Vení, Juan. Estamos bien. Llamá Jorge a la policía, ¡mirá lo que tiró!”.

El agresor del periodista tapándose
El agresor del periodista tapándose el rostro para evitar que lo reconozcan ante las cámaras (Captura de video)

La tensión se reflejó en el estudio, donde Sergio Lapegüe y Mario Szeta pedían a Salwe que se resguarde con seguridad. La cámara enfocó brevemente al atacante antes de que el hombre escapara entre los transeúntes de Laferrere. Apenas instantes después, la alarma vecinal comenzó a sonar, generando aún más revuelo entre quienes presenciaban la escena. Salwe explicó, aún afectado por la adrenalina del momento: “Ahí alguien la activó, no sé quién, pero fue algún vecino de esta cuadra o la otra que vio la secuencia”. El periodista, junto a su equipo, decidió alejarse del lugar buscando resguardo ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Este no es el único episodio violento que atravesó Salwe en su carrera mediática. A mediados de 2022, fue blanco de amenazas virtuales, en una situación que se intensificó tras sus cruces con Locho Loccisano durante su paso por El Hotel de los Famosos. En esa oportunidad, la preocupación por los ataques digitales llegó incluso a involucrar a familiares y amigos de Salwe. En Mañanísima (Canal Magazine) se detalló el nivel de hostigamiento: el propio Matías pidió públicamente que no se dieran a conocer datos personales de personas cercanas, temiendo por su seguridad y la de su entorno.

Martín Salwe expresó su miedo ante las amenazas virtuales de los fanáticos de Locho Loccisano (Mañanísima - Ciudad Magazine)

El panel puso sobre la mesa el alcance de estas agresiones, recordando momentos en los que los ataques virtuales superaron los límites del juego televisivo. “Me pidió que de él digamos y hablemos lo que queramos. Él sabe en el juego en el que se metió cuando entró a El Hotel, y sabe jugarlo, pero está muy asustado con respecto a este fandom por su familia y sus amigos,” reveló el productor Giulano sobre las palabras de Salwe, confirmando que el hostigamiento fue más allá del personaje televisivo para convertirse en preocupación real por la privacidad y el bienestar de sus seres queridos.

A pesar de vivir episodios de violencia y amenazas, tanto en la calle como en las redes, Salwe se mantuvo firme en su trabajo periodístico. El episodio en Laferrere se volvió como un recordatorio de los riesgos extra que a veces implica contar lo que sucede en la vida real más allá del estudio, y del peso que todavía tiene la inseguridad en las calles argentinas. Pero también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de cuidar la integridad física y emocional de quienes, cada día, salen al encuentro de la noticia.

