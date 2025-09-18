Teleshow

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”

Tras superar su ruptura con Maxi Kilates, la ex Gran Hermano se enfoca en sus nuevos desafíos laborales y mostró su travesía al lejano oriente

Sol de María

Por Sol de María

Lucila “La Tora” Villar mostró el paso a paso de su viaje a Corea del Sur

Después de confirmar su partida en Algo va a picar, el programa de streaming que comparte con sus excompañeros de Gran Hermano, Lucila “La Tora” Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur, donde acompañará a Marley en un nuevo capítulo de Por el Mundo (Telefe).

El periplo contó con una primera escala en San Pablo, Brasil, y luego con otra en Etiopía, desde donde voló directamente a Seúl, su destino final. La influencer usó sus redes sociales para registrar todos los detalles de los vuelos y sus seguidores se mostraron más que felices de la oportunidad que está teniendo la exparticipante del reality.

“Bueno, los spamearé (sic) a videos. Acompáñenme a Seúl viajando sola, con mi niña interior y con ustedes”, escribió La Tora en su cuenta de TikTok. Allí, mostró un video de su comida en el avión que la llevó al país africano. “Me pedí salmón. Me dijeron que era lo más rico, así que vamos a ver qué onda”, reveló ante la cámara, después de haber tenido algunas dificultades con el idioma para hacer su orden.

Lucila “La Tora” Villar compartió el detrás de escena de su viaje internacional

“¿Ustedes entienden que me pusieron mantelito?“, se sorprendió la creadora de contenido. Luego, se mostró probando la cena y le dio un aprobado. ”Qué rico", expresó mientras probaba su filet de salmón acompañado de arroz blanco y vegetales.

Luego, subió historias de Instagram desde su espera en el aeropuerto y contó su situación. “Bueno, ya estamos en la escala de Etiopía”, relató ante la cámara de su celular. “Pensé que me iba a costar mucho encontrar la puerta. La encontré en tres minutos, la verdad, sorprendida”, continuó contando.

“Tengo como dos horas, pero me voy a quedar acá porque a mí me da miedo. De repente me voy a comprar algo y puede ser que mi vuelo se adelante. Entonces, tengo tanta suerte en esta vida, que me pueden llegar a pasar esas cosas, así que me quedo acá, firme. Espero que no digan en su idioma que cambian de puerta, porque no voy a entender nada”, ironizó.

Además, aprovechó el tiempo disponible para realizar una rutina de belleza. En primer lugar, se peinó las cejas, aunque anticipó que no iba a aplicar ningún producto de make up durante su permanencia en el aeropuerto. Posteriormente, también procedió a rociarse perfume. “Este es re rico”, explicó, y contó que se trata de una fragancia masculina, aunque evitó revelar el nombre en voz alta durante el video publicado en sus historias de Instagram, en su cuenta secundaria.

Finalmente, publicó una tercera storie, donde anticipó: “Adiós, perras”. Allí, estaba visible la pantalla con el siguiente y último destino de la creadora de contenido: Seúl, la capital de Corea del Sur, donde se encontrará con Marley para grabar un nuevo capítulo de Por el Mundo para Telefe.

La Tora y Maxi Kilates
La Tora y Maxi Kilates se separaron a poco tiempo de blanquear su relación

La oportunidad le llega a la influencer a poco de confirmar su ruptura con el cantante Maxi Kilates. En declaraciones a la prensa, dejó entrever los motivos de la separación, que se produjo poco tiempo después de haber blanqueado el romance: “Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, que es un vínculo de dos personas, fue la mejor decisión que uno puede tomar”, señaló en diálogo con Intrusos (América).

En ese momento, le preguntaron si había una infidelidad de parte del músico que la había empujado a tomar la decisión. La Tora no lo negó y atinó a contestar: “Te lo englobo... Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones para el lado que quiera, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen, pero respeto en todo sentido y en todos los aspectos”.

