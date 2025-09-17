Por qué no se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exparticipante de Gran Hermano

El parte médico de Thiago Medina no se emitió el martes por la tarde debido a la estabilidad de su estado de salud

Desde la noche del viernes 12 de septiembre, el espectáculo nacional se mantiene en vilo siguiendo el progreso de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que sufrió un duro accidente con su moto. El joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo pronóstico reservado, acompañado por sus seres queridos y el equipo médico, que realiza un seguimiento intensivo de su evolución.

Lo que llamó la atención durante la jornada de este martes 16, fue que no se dio a conocer un parte oficial durante la tarde. La última actualización de salud había sido por la mañana, cuando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comunicó: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El joven permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado tras su accidente en moto

La razón por la que el hospital no dio a conocer un nuevo parte médico durante la tarde/noche, fue la estabilidad en la salud de Medina. Al mantenerse en el mismo estado, los profesionales optaron por no volver a actualizar una información ya que lo consideraron innecesario.

El último informe médico también agregó que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En el parte anterior, difundido durante la tarde del lunes daba cuenta de que Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Daniela Celis, expareja de Medina, pidió solidaridad y compartió mensajes de ánimo de sus hijas

Desde que se conoció la noticia, tanto su expareja Daniela Celis, la madre de sus mellizas Laia y Aimé, como sus hermanas Camila y Brisa se convirtieron en sostén anímico de este momento delicado y en voceras informales de todo lo referente a la salud del influencer. El apoyo emocional y espiritual se ve reflejado en distintas muestras de solidaridad, que van desde el permanente pedido de cadena de oración por la salud de Thiago a la solicitud que se acerquen dadores de sangre al hospital para colaborar con el banco de hemoterapia.

Este lunes, después de visitar la institución, Celis se dirigió a los medios y a quienes siguen la evolución del joven: “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, expresó emocionada antes de retirarse del lugar.

Además, Daniela compartió en sus redes el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas a su padre, tras el grave accidente. Allí se ven las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.

La hermana de Thiago, Camila Deniz, denunció la circulación de noticias falsas sobre el accidente (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago y conocida mediáticamente como Camilota, dio detalles conmovedores del momento que atraviesa Medina: "No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así", señaló ante la prensa mientras la voz se le quebraba.

Durante su testimonio, Camila se quejó de las noticias falsas que habían circulado en torno al accidente de su hermano, y contó cómo habían sido las horas previas al hecho. “El viernes vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”, expresó.