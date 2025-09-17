Teleshow

Por qué no se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exparticipante de Gran Hermano

El hospital Mariano y Luciano de la Vega no emitió nuevo informe sobre el estado del influencer, quien permanece en terapia intensiva tras un accidente

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El parte médico de Thiago
El parte médico de Thiago Medina no se emitió el martes por la tarde debido a la estabilidad de su estado de salud

Desde la noche del viernes 12 de septiembre, el espectáculo nacional se mantiene en vilo siguiendo el progreso de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que sufrió un duro accidente con su moto. El joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo pronóstico reservado, acompañado por sus seres queridos y el equipo médico, que realiza un seguimiento intensivo de su evolución.

Lo que llamó la atención durante la jornada de este martes 16, fue que no se dio a conocer un parte oficial durante la tarde. La última actualización de salud había sido por la mañana, cuando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comunicó: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El joven permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado tras su accidente en moto

La razón por la que el hospital no dio a conocer un nuevo parte médico durante la tarde/noche, fue la estabilidad en la salud de Medina. Al mantenerse en el mismo estado, los profesionales optaron por no volver a actualizar una información ya que lo consideraron innecesario.

El último informe médico también agregó que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En el parte anterior, difundido durante la tarde del lunes daba cuenta de que Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Daniela Celis, expareja de Medina,
Daniela Celis, expareja de Medina, pidió solidaridad y compartió mensajes de ánimo de sus hijas

Desde que se conoció la noticia, tanto su expareja Daniela Celis, la madre de sus mellizas Laia y Aimé, como sus hermanas Camila y Brisa se convirtieron en sostén anímico de este momento delicado y en voceras informales de todo lo referente a la salud del influencer. El apoyo emocional y espiritual se ve reflejado en distintas muestras de solidaridad, que van desde el permanente pedido de cadena de oración por la salud de Thiago a la solicitud que se acerquen dadores de sangre al hospital para colaborar con el banco de hemoterapia.

Este lunes, después de visitar la institución, Celis se dirigió a los medios y a quienes siguen la evolución del joven: “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, expresó emocionada antes de retirarse del lugar.

Además, Daniela compartió en sus redes el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas a su padre, tras el grave accidente. Allí se ven las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.

La hermana de Thiago, Camila Deniz, denunció la circulación de noticias falsas sobre el accidente (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago y conocida mediáticamente como Camilota, dio detalles conmovedores del momento que atraviesa Medina: "No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así", señaló ante la prensa mientras la voz se le quebraba.

Durante su testimonio, Camila se quejó de las noticias falsas que habían circulado en torno al accidente de su hermano, y contó cómo habían sido las horas previas al hecho. “El viernes vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”, expresó.

Temas Relacionados

Thiago Medinaparte médicoDaniela Celis

Últimas Noticias

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

El actor de División Palermo compartió su experiencia personal con la dependencia a los dispositivos móviles y advirtió que la sociedad aún no dimensiona los riesgos

Santiago Korovsky se sinceró sobre

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

El influencer buscó aclarar sus cuestionables declaraciones sobre la supuesta posesión de material privado de sus exnovias. La fuerte reacción de Nico Occhiato

Agustín Franzoni, ex de Flor

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

El famoso cocinero hizo una dura crítica sobre su país natal y comparó a la Ciudad Luz con la capital argentina

El chef francés Christophe Krywonis

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

La modelo argentina fue presentada en Madrid como la nueva cara de la reconocida marca de moda. Desde 2024, la ex Casi Ángeles no volvió a participar en las campañas. Los motivos de la supuesta salida y la desmentida del abogado de la actriz

Pampita es la nueva embajadora

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

La actriz, que interpreta a la falsa médica Olga Giuliani en la serie de Netflix, contó los desafíos de Gaspar y los propios como “madre de terapia intensiva”

Érika de Sautu Riestra de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

TELESHOW
Santiago Korovsky se sinceró sobre

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”