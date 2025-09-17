Teleshow

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila Galante y Leandro Paredes: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo”

La esposa de Ángel Di María, amiga de Camila Galante, compartió un mensaje emotivo en redes sociales. Su apoyo público ante los rumores que vincularon al futbolista con la modelo generó repercusión en el entorno del mediocampista de Boca

La pareja de Leandro Paredes
La pareja de Leandro Paredes se mostró unida en redes sociales para desmentir versiones sobre su vida privada

La reacción pública de Jorgelina Cardoso ante los rumores que vincularon a Leandro Paredes con Evangelina Anderson se convirtió en un gesto de respaldo que no pasó inadvertido en el entorno del futbolista y su familia. En medio de la controversia mediática, la esposa de Ángel Di María eligió intervenir en las redes sociales con un mensaje dirigido a su amiga Camila Galante, esposa de Paredes, y al propio jugador, en un contexto marcado por especulaciones sobre la vida privada de ambos protagonistas.

La polémica se desató días atrás, cuando Yanina Latorre sugirió que Evangelina Anderson, ex pareja de Martín Demichelis, estaría manteniendo una relación con un hombre casado. Poco después, el nombre de Leandro Paredes, integrante de la Selección Nacional, fue señalado como el supuesto involucrado, lo que generó un fuerte revuelo en el ámbito del espectáculo y el deporte. La situación cobró mayor notoriedad debido a que Paredes mantiene una relación estable con Camila Galante, con quien tiene tres hijos, el menor de apenas seis meses.

Leandro Paredes y Camila Galante
Leandro Paredes y Camila Galante refuerzan su imagen familiar tras la polémica

En respuesta a la ola de rumores, Paredes y Galante optaron por mostrarse juntos en público, reforzando la imagen de unidad familiar. Ambos compartieron en sus cuentas de Instagram una publicación conjunta en la que aparecían sonrientes junto a sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. El futbolista acompañó la imagen con la frase “Mi vida”, mientras que Galante sumó un mensaje: “Hola, mis amores”. Este gesto fue interpretado como una señal de que la pareja prioriza la armonía familiar y decide no dar lugar a las versiones de infidelidad.

Jorgelina Cardozo y un mensaje
Jorgelina Cardozo y un mensaje para Paredes y Camila
Jorgelina Cardozo y un mensaje
Jorgelina Cardozo y un mensaje para la familia Paredes

En ese contexto, Jorgelina Cardoso intervino con un comentario que buscó fortalecer el ánimo de la pareja. La esposa de Di María, quien también es amiga cercana de Galante, escribió: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo… los quiero y extraño”. Su mensaje, cargado de experiencia en el manejo de situaciones mediáticas, fue leído como una muestra de apoyo ante la presión pública y las especulaciones. Mientras tanto, Evangelina Anderson, próxima a participar en MasterChef Celebrity, negó cualquier tipo de vínculo con Paredes y aseguró que actualmente se encuentra soltera. Además, desmintió haber tenido un acercamiento con un joven mexicano con quien fue vista recientemente en México, descartando así cualquier relación sentimental en ese país.

(Crédito: @rockyteatro-via-rsfotos)
(Crédito: @rockyteatro-via-rsfotos)

La estrategia de Paredes para enfrentar la controversia incluyó una salida teatral junto a Galante en Buenos Aires. La pareja asistió al teatro Lola Membrives para presenciar la obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez. Durante la función, el futbolista subió al escenario, un gesto que fue interpretado como una reafirmación de que los rumores no afectan su vida personal.

Leo Paredes y Camila Galante
Leo Paredes y Camila Galante juntos en la noche porteña

El tratamiento mediático del caso fue objeto de análisis en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David. Allí, Luis Ventura evaluó la exposición pública de la pareja y el modo en que la interacción entre el mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales condiciona las decisiones de figuras reconocidas. En ese debate, Luis Bremer planteó la pregunta: “¿Por qué exponen su relación en una salida pública si aseguran que no tienen nada que aclarar?”. Ventura respondió que la actitud de Paredes obedeció a una estrategia mediática improvisada, afirmando: “No cuentan con un equipo que les marque el camino, y cuando ya estás envuelto en la polémica, cualquier maniobra correctiva llega tarde”. El periodista concluyó: “En ese contexto, no les queda otra que salir en familia y mostrarse juntos”.

Paredes fue a ver Rocky
Paredes fue a ver Rocky con su esposa al teatro Lola Membrives

La secuencia de hechos y reacciones evidencia cómo la vida privada de los protagonistas se ve atravesada por la exposición mediática y la necesidad de responder públicamente a rumores que, en esta ocasión, no lograron alterar la imagen de unidad familiar que Leandro Paredes y Camila Galante decidieron proyectar.

