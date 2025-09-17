Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

Luego de unas semanas a solas en Miami, Juanita Tinelli y su novio Bautista Cuiña regresaron al país (RS Fotos)

Hace días, las redes sociales y el mundo del espectáculo quedaron sorprendidos: Juanita Tinelli volvió a apostar al amor, y la noticia no nació de una declaración formal, sino de una serie de videos que aparecieron en TikTok. En ellos, la hija menor de Marcelo Tinelli se mostró junto a Bautista Cuiña, quien rápidamente dejó de ser un rumor para convertirse en su pareja oficial. Así, lo que comenzó como un romance discreto y casi secreto durante una estadía en Miami, terminó volviéndose una tendencia confirmada por fotos, historias y la complicidad que ambos compartieron a la vista de todos.

Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Juanita caminó junto a Bautista, y la escena no pasó desapercibida para la prensa y los curiosos. Sonrientes y distendidos, los jóvenes llegaron cargados de valijas, acompañados además por los padres de él, con quienes compartieron la última parte del viaje. Juanita, fiel a su estilo auténtico, lucía un look informal pero canchero: buzo oversize rojo, jeans intervenidos y zapatillas, caminando con soltura y evitando cualquier muestra de incomodidad frente a la presencia de cámaras y cronistas.

Bautista estuvo cerca de ella y se mostró igual de relajado ante la atención mediática. El arribo generó un revuelo inmediato y, aunque algunos periodistas intentaron acercarse con preguntas, la modelo optó por mantener su perfil bajo, intercalando sonrisas cómplices y gestos cariñosos mientras avanzaba junto a su pareja y la familia Cuiña por el hall de llegada.

La presencia de los padres del muchacho sumó un tinte familiar a la escena. La madre del joven, muy sonriente y participativa, colaboraba con el equipaje y se mostró desenvuelta ante los flashes, mientras que su padre, de perfil mucho más bajo, acompañaba el grupo con aire atento y reservado. La imagen definitiva era la de una familia ensamblada, distendida y dispuesta a acompañar la integración de ambos jóvenes. Las vacaciones que antes se vivieron bajo el sol de Florida, ahora se convertían en una postal de regreso en la que no faltaron abrazos, risas y la sensación de que los días compartidos fueron mucho más que un simple viaje. Si en las redes la relación había comenzado como un rumor, la llegada al país funcionó como la confirmación pública, sellando el vínculo entre Juanita y Bautista ante amigos, familiares y la mirada ineludible de la prensa.

La historia “oficial” del romance se consolidó hace apenas unas semanas, y según allegados consultados por Teleshow, el vínculo nació formalmente cerca de dos meses atrás, gestado en una red de amigos en común y afianzado tras varias salidas nocturnas en una conocida discoteca de la costanera porteña. Aquel encuentro casual marcó el inicio de una relación que, hasta la viralización de videos en TikTok y las fotos compartidas, ni siquiera muchos cercanos conocían.

El punto de quiebre mediático se dio cuando la propia Juanita compartió en Instagram la primera foto juntos: ambos en un ascensor, cómplices y sonrientes, ella con un conjunto de blazer, top y minifalda y él saludando con el clásico gesto de la paz. La imagen no tardó en viralizarse, instalándose como uno de los temas más comentados de la vida social de la joven influencer. No sería el único gesto romántico hecho público: en una segunda instantánea, publicada por Bautista, la pareja aparece abrazada en un espacio moderno y elegante, con mensajes y emojis de corazón que sellan la oficialidad del vínculo.

La familia de Cuiña también tiene perfil propio en el mundo empresarial. El joven cursa Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y se encuentra activo en la compañía familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos fundada por Rodolfo “Fito” Cuiña y Julieta Cuiña. Además, el joven comparte el camino empresarial con su hermana melliza, Renata, con quien además estudia y colabora. Hasta la aparición de los videos y las fotos, el círculo más cercano se movía en la total discreción respecto a este romance, que ahora tomó luz verde tras el viaje internacional y la exposición digital.

Hoy la historia de amor entre Juanita y Bautista ya no se esconde. La llegada de la pareja a Buenos Aires, rodeados de valijas, cámaras y familia, es el primer capítulo de una etapa en la que los dos jóvenes deciden transitar juntos, con apoyo y complicidad, el siempre imprevisible mundo de los flashes y las redes. Para ambos y para quienes los siguen de cerca, los próximos capítulos parecen asegurar emoción, frescura y todos los condimentos de una historia tan mediática como auténtica.