Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Charlotte Caniggia aconsejó a Wanda Nara alejarse de los medios para encontrar el amor (Video: Qué Tupé, Eltrece Prende)

Durante una transmisión de Qué Tupé, programa que se emite en vivo a través de El Trece Prende, Charlotte Caniggia envió un mensaje directo a Wanda Nara, en un tono presuntamente amistoso y a modo de consejo. Junto a su compañero Enzo Aguilar, la mediática estaba intentando adivinar si algunos hechos de la farándula eran verdaderos o falsos.

“Wanda Nara se enojó con Icardi por el día de las infancias. ¿Verdadero o falso?”, consultó Enzo, a lo que Charlotte respondió: “Falso, ¿no? Falso... No vi nada yo de esto". A su pesar, su colega la corrigió: “Verdadero”.

Fue en ese momento, cuando Caniggia comenzó a disparar su consejo dirigido especialmente a Wanda Nara, con el fin de que encuentre el amor y una vida más armoniosa que la que lleva actualmente. “Si soy la amiga de Wanda, le diría: ‘Amiga, andate a Dubai, empezá una vida nueva, lejos de los medios. y quizás puedas conseguir el amor, puedas tener una vida tranquila’”.

La mediática sugirió a Wanda Nara mudarse a Dubái y comenzar una vida nueva lejos de los escándalos

Enzo Aguilar la interrumpió instantáneamente al preguntar: “¿Wanda lejos de los medios?“, sin imaginarse semejante escenario, después de décadas de polémica tras polémica. Sin embargo, la hija del Pájaro Caniggia retrucó: ”Estaría bueno". De todas maneras, su compañero le dio su punto de vista: “Pero Wanda es una construcción de los medios. Wanda no puede vivir sin los medios. No puede”, sostuvo fervientemente.

Charlotte, lejos de cambiar de opinión, sostuvo su punto de vista: “Sería mucho mejor porque con todos los escándalos...”, comenzó, aunque Enzo volvió a decirle: “Pero a ella le encanta. Ella no puede vivir sin”. Ahora sí, la influencer se alineó con el discurso de su colega: “Le gusta. Sí, si no, se hubiese ido. Yo sabés cómo: Me voy, me voy”.

En plena emisión, Charlotte Caniggia apuntó contra Wanda Nara al señalar que no trabajó nunca en su vida (Qué tupé – El Trece)

Recientemente, en el mismo streaming, la melliza de Alex había generado polémica al hablar de la empresaria. Todo comenzó de forma aparentemente inocente bajo la consigna del programa: adivinar qué famosa había pronunciado la frase “Nunca hay que dejar nada por un hombre”. Con el juego en marcha, la mediática optó por Carmen Barbieri y su compañero eligió a Moria Casán. La realidad, sin embargo, sorprendió a ambos: la autora de la frase no era ni Carmen ni Moria, sino la mismísima Wanda.

Lejos de conceder el error, Charlotte lanzó un comentario que no tardó en viralizarse. “Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres”, disparó al aire, subrayando su postura frente a las elecciones personales de la empresaria. Con el tono irónico que la caracteriza, la presentadora no se detuvo ahí: “Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca Wanda, ¡dejó todo!”.

En pleno programa, Charlotte Caniggia explicó los motivos por los que no considera a Wanda Nara como una diva del espectáculo argentino (Qué tupé – El Trece)

Esta no fue la única ocasión en la que apuntó contra Wanda, sino que previamente ya había expresado su parecer sobre el universo de las divas argentinas y por qué, bajo sus parámetros, Wanda no entra siquiera en esa categoría. Todo ocurrió en medio de una dinámica lúdica, con la dupla de conductores mostrando fotos en mano. Apenas bastó que saliera el tema para que la hija de Mariana Nannis subiera la apuesta: “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”.

Con la mesa servida, Aguilar echó más leña al fuego: le preguntó a su compañera por qué Wanda estaba fuera del selecto grupo. Sin vueltas, Charlotte sentenció: “Hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”.

El eco fue instantáneo. La sección de mensajes del programa y las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de apoyo y otros en abierto desacuerdo: “Bien dicho, Charlotte”; “Esas son estrellas, no divas”; “¿Cómo vas a dejar afuera a Wanda?”; “Así es Charlotte, ahora son mediáticas”.