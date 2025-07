La casa desconocida de Wanda Nara en Punta del Este: vistas panorámicas al mar, piscina infinita y decoración blanca

La desconocida casa de Wanda Nara (Video: Instagram)

El miércoles por la tarde, Wanda Nara aprovechó que sus dos hijas están con Mauro Icardi y sorprendió con un viaje en avión privado a Punta del Este junto a una de sus amigas más cercanas. El destino preciso fue José Ignacio, pero lo que más llamó la atención fue el alojamiento: una casa de su propiedad con vista al mar, según relató ella misma en sus historias de Instagram.

Desde el momento en el que aterrizó en el país vecino, sus redes sociales se convirtieron en un minuto a minuto de esta nueva aventura con amigas. Apenas arribó al lugar, la mediática mostró todos los detalles de la casa que posee en la playa: la desconocida propiedad número 38. Todo comenzó con una foto de una sección del living: un ramo de flores en el centro de la escena, un par de sillones blancos en el fondo, luz cálida y los ventanales que dan hacia el jardín con vista al mar.

De inmediato, continuó por compartir el gran ambiente de esparcimiento mientras se grabó bailando frente a un espejo con el sonido del último tema de Tini Stoessel.

Detrás suyo, se pudieron ver dos estanterías integradas llenas de pequeños accesorios y portarretratos con fotos de sus cinco hijos y una chimenea. El color que predomina en esta casa es el blanco y la madera natural, característicos de las casas esteñas.

Toda la decoración de la casa de Wanda en Uruguay es de color blanco

La casa cuenta con portarretratos con fotos de sus cinco hijos

El living está dividido en dos, por un lado, una gran mesa de madera gastada con 12 sillas a su alrededor, con todos los adornos con detalles en rattan y con la vajilla preparada para la cena. Por el otro, dos butacas, con una mesita en el centro sirven para dividir la habitación y luego dar lugar al sector de los sillones, donde se aprecian dos grandes muebles. “Mi casa”, fue todo lo que escribió la conductora en una de sus historias.

La noche pasó y al llegar la mañana Nara aprovechó para compartir con sus 17 millones de seguidores el exterior de la propiedad. Los ventanales dan a una galería con piso y techo de madera, donde del lado izquierdo, se encuentra una mesa cuadrada, y del derecho un pequeño living con sillones de exterior.

Según se puede observar, la joya de la propiedad es la piscina infinita con vista al mar que se lleva toda la gloria. Este espejo de agua está rodeado por un deck y cuatro reposeras que descansan al sol, listas para recibir a los huéspedes. A lo lejos se puede ver el pequeño camino que conduce a la playa, en caso de que quieran salir de la soledad de la propiedad y disfrutar de la cercanía del mar.

El patio de la propiedad (Foto: Instagram)

El cuarto de Wanda en la propiedad que tiene en Uruguay

Una de las habitaciones, en la que duerme Wanda, tiene vista a la galería y al mar. La habitación cuenta con una cama de dos plazas, con dos mesas de luz de madera a cada lado y una pequeña mesa. “Si me ven en una casa de playa, al lado del mar, déjenme, es justo ahí donde quiero estar”, reveló.

Para musicalizar el video que subió al mostrar su dormitorio, Wanda eligió la canción de María Becerra y Paulo Londra “Ramen para dos”. Precisamente, la empresaria compartió las imágenes con estos versos: “Desde el día que te fuiste, yo no sé por qué mier... no volviste, sigo aferrada a algo que no existe”. ¿Una casualidad o una indirecta para su expareja?

Esta es la primera vez que la conductora de Bake Off Famosos hace gala de esta casa y se desconocía que tenía propiedades en Uruguay. Si bien aun no contó su fecha de regreso al país, se sabe que el viernes a las 11 de la mañana el delantero del Galatasaray le entregará a las dos pequeñas, por lo que la presentadora tendría que estar presente en el Chateau Libertador para recibir a sus dos hijas menores, luego de que ellas pasen una semana con el papá.