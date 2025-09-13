El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Juana Repetto compartió la reacción de sus hijos al embarazo

Semanas atrás, Juana Repetto contó la feliz noticia de que está esperando a su tercer hijo. En esta vorágine de sentimientos, este viernes, la influencer subió el video del momento en el que le contó sus dos pequeños. La escena, testimonio puro de la intimidad familiar, no deja espacio para la solemnidad ni las frases prefabricadas; solo hay voces de madre e hijos, sorpresa y secretos revelados.

En el comienzo del video, Juana espera atención. “Bueno. ¿Qué?”, pregunta, y sus hijos, expectantes, no saben de qué se trata. Ella menciona a Beli, a Toro, y cuando los tiene frente a ella, suelta la frase que lo cambia todo: “Van a tener un hermanito”. Es Toribio el primero en reaccionar, incrédulo: “¿En serio?”. Juana lo confirma: “Otro”.

El anuncio desata una pequeña tormenta de emociones. Se escuchan risas, un grito, una exclamación inesperada: “¡Voy a vomitar!”. El juego sigue, hay carcajadas y alguna travesura infantil: caen piedras, el clima es de fiesta desordenada. Juana interviene, observando los gritos y saltos de sus hijos. “¿Eso qué es? ¿Que estás feliz?”, les pregunta tratando de captar el significado de tanta efusividad, y recibe como respuesta la confesión más sencilla de uno de sus pequeños: “Yo sabía que la foto era la prueba”.

Los dos hijos de Juana reaccionaron con felicidad

Aún sin encontrar calma, Juana busca entender a su hijo: “¿Por qué estás pateando así? Ey, miráme, vení”. La respuesta llega clara y directa, como solo un niño puede decirlo: “Siempre he querido un hermano más”. Juana, sorprendida, repite la pregunta: “¿Querías un hermano más?”; él contesta sin dudar: “Sí”. Cuando le pregunta si está feliz, la respuesta es idéntica: “Sí”.

Las palabras de la madre se dirigen entonces a Belisario: “¿Vos? Beli, vas a ser hermano mayor. Está acá el bebé, Beli. Mirá. Acá en la panza de mamá. Hay un bebé ahí. Es ahí adentro”. La curiosidad infantil reaparece y Toribio quiere saber cuánto falta: “¿Van a ser?”. Juana lo tranquiliza: “Claro, dentro de… seis meses”. Y el pequeño, ya asimilando la noticia, grita: “¡Sí!”.

La escena queda grabada no solo en el video, sino en la memoria de quienes presencian el instante: una madre que mira a sus hijos a los ojos, una confesión infantil que se convierte en realidad y una familia que se expande al ritmo de la risa y la sorpresa. Así, Repetto eligió la naturalidad y el afecto para compartir una de las noticias más importantes de su vida, confiando en el poder de la palabra sencilla y la emoción genuina para celebrar el crecimiento de su familia.

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé

Repetto se propuso terminar con las especulaciones sobre el sexo de su tercer hijo, y lo hizo fiel a su estilo: combinando espontaneidad con humor e imaginativa improvisación. La reconocida influencer, quien comparte detalles de su vida personal en redes sociales, ideó un momento especial para su familia y seguidores, con el objetivo de generar entusiasmo y sumar un toque de sorpresa al esperado anuncio. Para la ocasión, grabó la escena en compañía de su expareja y sus dos hijos, buscando crear un recuerdo significativo y, al mismo tiempo, comunicar la noticia de una manera llamativa y original.

Juana subrayó la improvisación detrás de todo el evento al compartir: “Toro quería el gender reveal party de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy Juana Repetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito. Gracias Johan”. Esta declaración pone de manifiesto la autenticidad y el tono desenfadado con el que la familia suele asumir tanto los éxitos como las sorpresas inesperadas de la vida cotidiana.

Segundos después, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.