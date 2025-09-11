Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Agustín Franzoni negó haber tenido una relación con Gimena Accardi (Video: El Trece- Puro Show)

Meses atrás, Nico Vázquez y Gimena Accardi utilizaron sus redes sociales para anunciar que ponían fin a su amor tras 18 años de relación. El comunicado, cargado de emotividad, dio pie a una oleada de rumores en torno a los motivos de la ruptura. La propia Gimena confirmó que hubo una infidelidad por parte de ella, y las miradas del entorno mediático se volcaron sobre Andrés Gil, compañero de teatro de Accardi y pareja de Cande Vetrano. Ante la negativa de ambos, y de la alusión de Accardi a un “random”, las miradas apuntaron contra el influencer Agus Franzoni.

Frente a la escalada mediática y tras varios días de silencio, Agus decidió aclarar la situación y conversó con un cronista de Puro Show (El Trece) respecto a las versiones que lo ubicaban en el ojo de la tormenta. Consultado sobre la etiqueta de “tercero en discordia” entre Nico y Gime, dejó en claro que no pasó nada entre ellos y que todo comenzó a causa de un video.

“Obviamente, me enteré. Todo surgió a raíz de unos TikTok. Fue un viaje que compartimos con Lizardo (Ponce), con Sofi Morandi y subí vídeos con todos”, comenzó diciendo el influencer ante las cámaras de El Trece. En la misma respuesta, el actor minimizó el alcance que tuvieron estos contenidos y expresó cierta perplejidad ante la velocidad con que la gente asocia hechos separados para llegar a una historia de escándalo.

Gimena y Agustín compartieron un viaje al Coachella

"No hubo más que eso. La gente se agarra de cualquier cosa”, minimizó el actor, buscando exponer el fenómeno de la sobreinterpretación y el modo en que la audiencia proyecta significados sobre imágenes breves y descontextualizadas. En este sentido, analizó el posible origen del rumor: “Creo que ya se estaba apagando un poco la llama y lanzaron eso el otro día y bueno, como que mandaron fuego de vuelta a la hoguera, pero no hay nada”, aseguró.

El actor hizo hincapié en el aspecto emocional detrás del tratamiento mediático, mencionando su empatía hacia la conductora de Olga y el efecto negativo que los rumores tienen sobre la persona señalada: “Como dije antes, Gime me parece lo más, es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas”, señaló, descreyendo de las diversas asociaciones respecto a la infidelidad de la que habló Accardi. En cambio, aseguró que desde su mirada todo era diferente: “De mi parte, me parece hasta cómico, qué sé yo”.

En un giro propio de las entrevistas del mundo del espectáculo, el cronista del programa inyectó picardía y presión al preguntarle a Franzoni con aparente solemnidad y en tono de juego una consigna improvisada: “En Puro Show tenemos un detector de mentiras, ¿sí? Así que te pregunto por última vez: ¿Estuviste con Gime Accardi?”. La respuesta de Franzoni fue contundente y directa: “No”. El cronista redobló la apuesta y pidió mirar a cámara, a lo cual repitió, sin titubeos: “No estuve con Gime Accardi”.

"La gente se agarra a cualquier cosa", Franzoni negó los rumores de romance con Gime (Foto: Instagram)

Estas palabras sellaron la posición del actor y cerraron, al menos desde su perspectiva, la puerta a nuevas interpretaciones sobre su papel en la separación de Vázquez y Accardi. En la entrevista quedó reflejada una táctica de desarme del rumor: a la vez que negó la veracidad de la historia, se permitió usar la ironía como herramienta para prenderle una luz a la desproporción del escándalo generado.

En su momento, Andrés Gil había dado su versión del hecho: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, señaló el actor que formó una familia con su pareja desde la llegada de su hijo Pino: “Estamos en un momento muy lindo, tal vez el más especial de nuestras vidas. Estaría bueno que respeten su intimidad”, sentenció.