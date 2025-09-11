Teleshow

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

El influencer enfrentó las versiones que lo señalaban como el posible tercero en discordia tras la ruptura de la pareja luego de 18 años de relación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Agustín Franzoni negó haber tenido una relación con Gimena Accardi (Video: El Trece- Puro Show)

Meses atrás, Nico Vázquez y Gimena Accardi utilizaron sus redes sociales para anunciar que ponían fin a su amor tras 18 años de relación. El comunicado, cargado de emotividad, dio pie a una oleada de rumores en torno a los motivos de la ruptura. La propia Gimena confirmó que hubo una infidelidad por parte de ella, y las miradas del entorno mediático se volcaron sobre Andrés Gil, compañero de teatro de Accardi y pareja de Cande Vetrano. Ante la negativa de ambos, y de la alusión de Accardi a un “random”, las miradas apuntaron contra el influencer Agus Franzoni.

Frente a la escalada mediática y tras varios días de silencio, Agus decidió aclarar la situación y conversó con un cronista de Puro Show (El Trece) respecto a las versiones que lo ubicaban en el ojo de la tormenta. Consultado sobre la etiqueta de “tercero en discordia” entre Nico y Gime, dejó en claro que no pasó nada entre ellos y que todo comenzó a causa de un video.

Obviamente, me enteré. Todo surgió a raíz de unos TikTok. Fue un viaje que compartimos con Lizardo (Ponce), con Sofi Morandi y subí vídeos con todos”, comenzó diciendo el influencer ante las cámaras de El Trece. En la misma respuesta, el actor minimizó el alcance que tuvieron estos contenidos y expresó cierta perplejidad ante la velocidad con que la gente asocia hechos separados para llegar a una historia de escándalo.

Gimena y Agustín compartieron un
Gimena y Agustín compartieron un viaje al Coachella

"No hubo más que eso. La gente se agarra de cualquier cosa”, minimizó el actor, buscando exponer el fenómeno de la sobreinterpretación y el modo en que la audiencia proyecta significados sobre imágenes breves y descontextualizadas. En este sentido, analizó el posible origen del rumor: “Creo que ya se estaba apagando un poco la llama y lanzaron eso el otro día y bueno, como que mandaron fuego de vuelta a la hoguera, pero no hay nada”, aseguró.

El actor hizo hincapié en el aspecto emocional detrás del tratamiento mediático, mencionando su empatía hacia la conductora de Olga y el efecto negativo que los rumores tienen sobre la persona señalada: “Como dije antes, Gime me parece lo más, es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas”, señaló, descreyendo de las diversas asociaciones respecto a la infidelidad de la que habló Accardi. En cambio, aseguró que desde su mirada todo era diferente: “De mi parte, me parece hasta cómico, qué sé yo”.

En un giro propio de las entrevistas del mundo del espectáculo, el cronista del programa inyectó picardía y presión al preguntarle a Franzoni con aparente solemnidad y en tono de juego una consigna improvisada: “En Puro Show tenemos un detector de mentiras, ¿sí? Así que te pregunto por última vez: ¿Estuviste con Gime Accardi?”. La respuesta de Franzoni fue contundente y directa: “No”. El cronista redobló la apuesta y pidió mirar a cámara, a lo cual repitió, sin titubeos: “No estuve con Gime Accardi”.

"La gente se agarra a
"La gente se agarra a cualquier cosa", Franzoni negó los rumores de romance con Gime (Foto: Instagram)

Estas palabras sellaron la posición del actor y cerraron, al menos desde su perspectiva, la puerta a nuevas interpretaciones sobre su papel en la separación de Vázquez y Accardi. En la entrevista quedó reflejada una táctica de desarme del rumor: a la vez que negó la veracidad de la historia, se permitió usar la ironía como herramienta para prenderle una luz a la desproporción del escándalo generado.

En su momento, Andrés Gil había dado su versión del hecho: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, señaló el actor que formó una familia con su pareja desde la llegada de su hijo Pino: “Estamos en un momento muy lindo, tal vez el más especial de nuestras vidas. Estaría bueno que respeten su intimidad”, sentenció.

