La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

Ya sea por su reparto estelar o la crudeza de su historia, desde su estreno, la serie En el Barro se convirtió en todo un éxito. La ficción de Netflix representó el debut actoral de María Becerra quien, además de mostrar su talento, realizó la cortina musical del film. En ese sentido, en las últimas horas, la artista llamó la atención de sus fans al hacer una fuerte confesión sexual durante las grabaciones de dicho videoclip para el spin-off de El marginal.

Todo sucedió luego de que se diera a conocer parte del backstage del tema. En el video que acompaña a su tema musical se observa a Becerra rodando una escena en la que aparece esposada, situación que motivó un intercambio espontáneo con miembros de la producción.

“El dolor de cabeza que tengo es porque lloré muchísimo en una toma”, comentó la intérprete frente a cámaras, mientras contemplaban la dificultad de filmar con las manos atadas. En ese contexto, se le preguntó qué sentía al estar esposada. “No es la primera vez que estoy esposada, querido”, respondió la joven, y rápidamente sumó: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?”, aludiendo al uso de esposas como juguete erótico en su vida privada con J Rei.

María Becerra lanzó "7 vidas", la canción que sirve como cortina musical de En El Barro

El video se publicó varias semanas atrás junto al lanzamiento del single, aunque recién ahora se dio a conocer el material inédito del backstage donde se incluyen las declaraciones virales de la artista.

El papel de Becerra integra a una interna que produce contenido pornográfico dentro del penal y, en el desarrollo de la trama, suma al personaje de Marina, interpretado por Zenere. Esta dinámica derivó en una escena de alto voltaje donde ambas actrices se besan, secuencia que circuló rápidamente tras el estreno, generando reacciones de ambas protagonistas al ver el resultado en la plataforma de streaming. Justamente, Semanas atrás, la cantante y la actriz reaccionaron a su interpretación. “Amor, esta es la escena del chape”, expresó Becerra, mientras reproducía el video en una tableta.

La artista lucía un top de red en verde neón y una pollera plateada, mientras que Zenere aparecía en escena con un corpiño rosa decorado con plumas. “No, no, no, verme así vestida. Dios mío, no”, compartió la intérprete de “Corazón vacío”, reflejando su impresión ante el vestuario y el momento.

María Becerra y Valentina Zenere reacionaron a su escena hot en En el barro portada

En la misma secuencia, Zenere describió: “Está cagada hasta las patas, pobre”, en alusión al estado emocional de su personaje durante la grabación. A medida que avanzaba la escena de contenido íntimo que culminó en el beso, ambas presenciaron sus propias reacciones, riendo y reflejando nerviosismo, con Becerra tapándose el rostro y exclamando: “Dios”. La respuesta de Zenere fue más reservada: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien”. Por su lado, la cantante agregó: “¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios”.

La repercusión de la escena llevó a Zenere a compartir una reflexión sobre la experiencia en el set: “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad. Me parece que se ve hermoso. Con María, la verdad que superbién. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos muy claro por dónde ir”. Además, la actriz subrayó la importancia de coordinar y dialogar el rodaje anticipadamente, aunque una vez acordado el desarrollo, “dejás que fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”.

Zenere está más acostumbrada a este tipo de escenas debido a su extensa carrera, pero en el caso de la cantante de “Ramen para dos” es una experiencia completamente nueva, no solo la de actuar, sino la de tener una escena de intimidad, a pesar de esto, dejó en claro cómo lo vivió: “No me sentí rara ni incómoda ni nada en ningún momento”. Y cerró, entre risas: “Pensar que todo el mundo la va a ver”.