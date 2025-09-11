Teleshow

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

La cantante impactó a sus seguidores al hacer una referencia de su vida privada durante la filmación del videoclip de “7 vidas”, cortina musical de la ficción

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Ya sea por su reparto estelar o la crudeza de su historia, desde su estreno, la serie En el Barro se convirtió en todo un éxito. La ficción de Netflix representó el debut actoral de María Becerra quien, además de mostrar su talento, realizó la cortina musical del film. En ese sentido, en las últimas horas, la artista llamó la atención de sus fans al hacer una fuerte confesión sexual durante las grabaciones de dicho videoclip para el spin-off de El marginal.

Todo sucedió luego de que se diera a conocer parte del backstage del tema. En el video que acompaña a su tema musical se observa a Becerra rodando una escena en la que aparece esposada, situación que motivó un intercambio espontáneo con miembros de la producción.

“El dolor de cabeza que tengo es porque lloré muchísimo en una toma”, comentó la intérprete frente a cámaras, mientras contemplaban la dificultad de filmar con las manos atadas. En ese contexto, se le preguntó qué sentía al estar esposada. “No es la primera vez que estoy esposada, querido”, respondió la joven, y rápidamente sumó: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?”, aludiendo al uso de esposas como juguete erótico en su vida privada con J Rei.

María Becerra lanzó "7 vidas", la canción que sirve como cortina musical de En El Barro

El video se publicó varias semanas atrás junto al lanzamiento del single, aunque recién ahora se dio a conocer el material inédito del backstage donde se incluyen las declaraciones virales de la artista.

El papel de Becerra integra a una interna que produce contenido pornográfico dentro del penal y, en el desarrollo de la trama, suma al personaje de Marina, interpretado por Zenere. Esta dinámica derivó en una escena de alto voltaje donde ambas actrices se besan, secuencia que circuló rápidamente tras el estreno, generando reacciones de ambas protagonistas al ver el resultado en la plataforma de streaming. Justamente, Semanas atrás, la cantante y la actriz reaccionaron a su interpretación. “Amor, esta es la escena del chape”, expresó Becerra, mientras reproducía el video en una tableta.

La artista lucía un top de red en verde neón y una pollera plateada, mientras que Zenere aparecía en escena con un corpiño rosa decorado con plumas. “No, no, no, verme así vestida. Dios mío, no”, compartió la intérprete de “Corazón vacío”, reflejando su impresión ante el vestuario y el momento.

María Becerra y Valentina Zenere
María Becerra y Valentina Zenere reacionaron a su escena hot en En el barro portada

En la misma secuencia, Zenere describió: “Está cagada hasta las patas, pobre”, en alusión al estado emocional de su personaje durante la grabación. A medida que avanzaba la escena de contenido íntimo que culminó en el beso, ambas presenciaron sus propias reacciones, riendo y reflejando nerviosismo, con Becerra tapándose el rostro y exclamando: “Dios”. La respuesta de Zenere fue más reservada: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien”. Por su lado, la cantante agregó: “¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios”.

La repercusión de la escena llevó a Zenere a compartir una reflexión sobre la experiencia en el set: “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad. Me parece que se ve hermoso. Con María, la verdad que superbién. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos muy claro por dónde ir”. Además, la actriz subrayó la importancia de coordinar y dialogar el rodaje anticipadamente, aunque una vez acordado el desarrollo, “dejás que fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”.

Zenere está más acostumbrada a este tipo de escenas debido a su extensa carrera, pero en el caso de la cantante de “Ramen para dos” es una experiencia completamente nueva, no solo la de actuar, sino la de tener una escena de intimidad, a pesar de esto, dejó en claro cómo lo vivió: “No me sentí rara ni incómoda ni nada en ningún momento”. Y cerró, entre risas: “Pensar que todo el mundo la va a ver”.

Temas Relacionados

María BecerraEn el Barro

Últimas Noticias

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

La conductora expresó su molestia en A la Barbarossa al ser obviada en la terna en la que compiten Susana Giménez, Wanda Nara, Juana Viale, Pamela David, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani

El enojo de Georgina Barbarossa

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La modelo logró ver nuevamente a sus mellizos después de semanas de conflicto judicial y mediático con su ex, quien había sido denunciado por impedirle el contacto con los menores en París

Jimena Buttigliengo se reencontró con

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

La cantante neuquina, que hace poco había preocupado por su estado de salud, contó que luego de muchos trámites, consiguió el pasaporte y la cédula de identidad peninsular

La nueva vida de Militta

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

El cantante y coach de La Voz Argentina pasó por Cortá por Lozano donde contó cómo es su romance con la cantante urbana. Cómo es su convivencia con un amigo

Luck Ra habló de su

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”

El cantante contó qué lo motivó a enfocarse en su salud y cómo esta decisión se convirtió en un impulso positivo en su carrera musical

J Rei reveló el cambio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro del Interior afirmó

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

Anticipan “lluvia débil” para la noche del miércoles en el AMBA: el pronóstico para el resto de la semana

En medio de la crisis, el gobierno de Misiones toma distancia de la administración de Javier Milei

Los docentes universitarios convocaron a un paro en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos responsabilizó al régimen

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

TELESHOW
El enojo de Georgina Barbarossa

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”