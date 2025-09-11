Jimena Buttigliengo festejó el cumpleaños de sus hijos luego de las denuncias cruzadas con su exmarido

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos y celebró su cumpleaños (Instagram)

La reciente aparición de Jimena Buttigliengo en la escena pública ha generado gran interés, marcando un punto de inflexión en una historia que involucró denuncias cruzadas con su exmarido, tensiones familiares y el esperado reencuentro con sus hijos en la víspera al cumpleaños número 8.

Todo comenzó cuando tras un prolongado período alejada de los focos mediáticos, y superada la etapa conocida como el Wandagate, la modelo sorprendió al denunciar públicamente que su expareja, el empresario inmobiliario Willy Rizzo, tenía secuestrados a los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose.

En este contexto, Rizzo dio su propia versión y se posicionó activamente frente a la denuncia, lo que generó un intercambio mediático cargado de declaraciones cruzadas. Ambos protagonistas argumentaron desde sus propios lugares, buscando dar su versión sobre el complejo entramado familiar. Poco después, Buttigliengo contestó a los dichos de su exmarido, aclarando su perspectiva y las razones que la impulsaron a exponer la situación en la esfera pública.

Finalmente, la modelo se pudo reencontrar con los pequeños luego de haber estado sin poder contactarse. Esto coincidió con una fecha muy especial, que en medio del caos asumió un tinte todavía más feliz. Este cumpleaños se vio reflejado en una fotografía compartida por la propia madre, transmite una sensación de alivio luego de días de incertidumbre.

La foto que eligió Jimena para celebrar el cumpleaños de los mellizos

En la imagen, puede verse a los niños sosteniendo botellas de agua y luciendo mochilas escolares, una instantánea que resume el valor de lo cotidiano tras días de tensión. Junto a la postal, la modelo escribió una dedicatoria sencilla pero con mucho peso afectivo: “Feliz cumpleaños, mis amores”, acompañada de dos corazones rojos y el número 8 alusivo a la jornada.

Lejos de buscar una puesta en escena grandilocuente, el gesto confirma el deseo de restablecer una rutina familiar interrumpida bruscamente por el conflicto. La ocasión elegida sumó una carga emocional especial al desenlace temporal de la historia tras atravesar un período de distancia y disputas.

Jimena disfrutando de una postal familiar

El reencuentro finalmente se concretó el miércoles por la noche. En fotos compartidas por la propia Buttigliengo en sus redes sociales muestran momentos íntimos y afectivos con los niños: un abrazo cerrado, una escena relajada y un beso simultáneo bajo el título “Reconexión”. En definitiva, postales que ilustran el desenlace del episodio más reciente de una disputa familiar.

Según aportaron fuentes cercanas al padre, el encuentro se habría realizado en su vivienda ubicada en París, sobre la avenida Montaigne. Además, reveló que estuvo presente un agente de seguridad, ya que él cree que ella podría llevarse a los menores a Argentina sin aviso previo y lo habría amenazado con irse con ellos y no volver nunca a suelo europeo.

La foto del esperado reencuentro de la modelo con sus hijos

En diálogo reciente con el programa Intrusos (América TV), Jimena dio su versión de los hechos lo que alertó a la opinión pública: “Lo único que quiero es volver a sentir a mis hijos”, dijo en referencia a la imposibilidad de verlos tras un viaje que, según su testimonio, iba a ser temporal, pero terminó extendiéndose sin fecha de retorno. Remarcó que “el mentiroso reúne pruebas de sus mentiras, que es la excusa que pondrá para quedarse con los chicos, que fueron de vacaciones y nunca más volvieron”. Ante los señalamientos que circularon sobre su persona, la modelo fue tajante: “No tengo nada que esconder. En Argentina me conocen todos”.

Rizzo, empresario inmobiliario y diseñador ítalo-francés, respondió desde su entorno con documentos judiciales y versiones contrapuestas. La acusó de consumir drogas y de no contar con los recursos económicos para criar a los niños, a lo que Buttigliengo replicó: “Soy una persona de bien. Mis hijos tienen que volver a casa, que diga lo que quiera, que lo compruebe. Sé lo que hago y lo que no”. Remarcó que “viviendo en Europa, combinábamos que yo los criaba y él trabajaba”, explicando que existía un acuerdo, avalado legalmente, por el que ella se hacía cargo del día a día de los chicos, mientras él sostenía la economía familiar.