Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”

La exparticipante contó a fondo en Telefe Streams cómo transita su enfermedad y cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida

Martina Cortés

Por Martina Cortés

A más de un año de haber sido diagnosticada dentro de la casa de Gran Hermano, Furia recordó cómo vivió ese momento y el poder volver a hacer entrenamiento de alto rendimiento (Fuera de joda - Telefe Streams)

En abril de 2024, la vida de Furia Scaglione cambió radicalmente mientras participaba en Gran Hermano. La noticia se conoció dentro de la casa más famosa de la televisión y luego impactó de lleno en el mundo del espectáculo: según confesó la propia participante, había sido diagnosticada con leucemia grado 1. A pesar del revuelo inicial, la joven optó por tomarse la situación con calma y siguió con su vida dentro del reality. A más de un año de haber hecho pública su enfermedad, Furia repasó en una entrevista cómo se sintió y la buena noticia que recibió por parte del equipo médico que la acompaña.

Todo ocurrió en el ciclo Fuera de joda (Telefe Streams), con la conducción de Fefe Bongiorno, quien se sentó junto a la exparticipante para hablar sin filtros sobre su salud. “Me explicaron que tengo una leucemia que se llama linfocítica crónica”, contó Furia, poniendo en palabras el diagnóstico que le comunicaron durante su paso por el programa.

Por su parte, Fefe le consultó sin rodeos cómo había sido el momento en el que se enteró del diagnóstico luego de hacerse los estudios médicos. Scaglione recordó ese instante: “Muy loco, porque pensé que me iban a sacar de la casa, pero cuando me dieron el parte médico para decirme: ‘Podés volver a ingresar’. Me acuerdo que saltamos con mi hermana y estábamos todos: ‘¡Vamos!’. Lo tomamos como una felicidad en vez de como una tristeza, de que yo tenía un parte que me decía: ‘Podés seguir avanzando’”.

"Me acuerdo que saltamos con mi hermana y estábamos todos: ‘¡Vamos!’", aseguró la exparticipante del reality (Captura Gran Hermano - Telefe)

En relación a la posibilidad de abandonar el reality por cuestiones de salud, la joven también relató lo que le dijeron en la producción. “Me lo explicaron muchas veces. Me dijeron: ‘Mirá, Juliana, vos acá no podés convivir si el estrés que genera la casa o lo que fuera te hace mal a vos, el canal te va a sacar afuera’. En ningún momento fue que ellos me dijeron: ‘Vos no vas a salir’, nada. No, ellos estaban más preocupados por mí que por todo el programa”, aclaró.

Más adelante, Bongiorno hizo referencia a una de las últimas novedades en la vida de Furia. “Sí, me explicaron que tengo una leucemia que se llama linfocítica crónica. Había que esperar un largo período para ver cómo funcionaba mi cuerpo con esta nueva sorpresa porque yo no sabía ni que lo tenía. Nunca pensé en mi vida que me iba a pasar y ahora tuve la gran noticia de que me dijeron que ya puedo volver a hacer alto rendimiento. De a poquito volviendo”, detalló, mostrando alivio en sus palabras.

Más allá de lo ocurrido durante Gran Hermano, la exjugadora ya había dado pistas sobre su exigente historia personal y deportiva. El año pasado, en una entrevista con Implacables (Canal Nueve), explicó: “Lo hablé con la médica que me ayudó. Yo le pregunté si era porque soy atleta de alto rendimiento y en algún momento me fui de rosca buscando un éxito. Creo que mi sistema nervioso central en algo falló. Yo levantaba 160 kilos de peso muerto midiendo 1,58 y pesando 55 kilos. También trabajaba en un shopping ocho horas parada y después me iba a entrenar tres horas con la selección argentina de pesas”.

A poco tiempo de su salida de Gran Hermano y ser diagnosticada con leucemia, Furia Scaglione dio a conocer cómo era su vida previo el reality (Implacables - Canal Nueve)

Scaglione hizo un repaso de los factores que influyeron en su salud: “Creo que fue algo físico, pero también de estrés”. A eso se sumaron varias tragedias familiares: “También falleció mi mamá, mi papá y yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo salvando casas…”.

Así, Furia atravesó el diagnóstico, los días de encierro, las noticias familiares y el regreso paulatino al entrenamiento. Hoy celebra una recuperación que le devuelve la esperanza y el deseo de volver a hacer lo que más le gusta: entrenar y competir.

