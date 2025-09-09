Teleshow

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

La conductora contó todos los detalles de los trabajos que llegó a presentar en la Feria del Libro de Milán y que fueron sucesos de ventas

Guardar
Wanda Nara recordó su pasado como escritora

En el bullicio elegante de Milán, una verdad inesperada durmió entre los estantes de una feria de libros: Wanda Nara escribió dos libros mientras estaba embarazada. Ni sus seguidores más atentos, ni los medios ávidos de titulares sensacionales habían puesto el foco en esa faceta olivdada e incluso casi desconocida.

La empresaria se animó a revelar el secreto frente a las cámaras del programa de Grego Rossello, y el relato sorprendió por lo insólito y a la vez por su sinceridad brutal.

“No podía caminar. Yo hasta embarazada escribí dos libros y odio escribir y odio leer”, soltó la empresaria, instante en que dejó boquiabierto al entrevistador. La pregunta había sido directa, casi rutinaria: ¿Le había molestado el estigma de “botinera”, la mujer que acompaña al futbolista?

Wanda Nara y Mauro Icardi
Wanda Nara y Mauro Icardi firmando libros al momento de su presentación

Para muchos, la respuesta sería un rodeo diplomático; para Wanda, fue un repaso honesto a lo vivido. “Estaba embarazada, no podía hacer nada y me puse a escribir dos libros, los presenté en la Feria del Libro en Milán y todo el mundo me decía ‘¡Qué bien!’. Claro, como no me conocían, armé una personalidad nueva allá. Vos pensá que gané el Bailando... yo les hice creer que era bailarina y que era escritora", confesó ante la risa de quien la escuchaba.

En aquella ciudad del norte de Italia, de pasado literario y escaparates de lujo, la presencia de Wanda Nara pasó de las páginas deportivas y del corazón a los salones culturales. “Políticos vinieron a la presentación de mi libro, fue espectacular. Hice un libro sobre la infancia y la alimentación... que como como el culo”, añadió con una honestidad que desarmó cualquier estructura, al dejar en claro que la etiqueta de celebridad puede ser tan real como el papel impreso, o tan ficticia como el personaje que se decide mostrar.

El episodio no vivió solo de la anécdota. Aquellas publicaciones, pensadas primero como pasatiempo obligado en un embarazo que truncó su ritmo habitual, se convirtieron en un inesperado éxito de ventas. “Creo que hicimos como tres tiradas más o cuatro. Ahora me están llamando para escribir otro libro, ya no escribo más, ni me llamen”, aseguró, al dejar entrever el hastío que suele aparecer cuando algo, aun inesperadamente, sale bien.

Elafiche promocional del libro de
Elafiche promocional del libro de Wanda y Mauro

Fue a fines de septiembre de 2017 cuando la empresaria y su entonces marido, Mauro Icardi, vivieron el debut de esa vida nueva, lejos de la cancha, pero no de los flashes, y cerca de lapiceras y niños curiosos. Presentaron uno de sus libros orientado al público infantil, Campeones en la cancha y en la vida, ante un auditorio repleto.

Allí, la ahora escritora y el futbolista compartieron detalles: contaron el proceso, dieron voz a las preguntas de los niños que se acercaron al evento y dedicaron tiempo a sacarse fotos, firmar autógrafos y regalar sonrisas. La jornada quedó inmortalizada en las redes sociales de ambos. "Soy feliz, gracias a todos los que me acompañaron“, escribió ella en Twitter, al dejar una huella pública de aquel logro.

En su mensaje, la autora fue clara: “Escribí este libro para mis hijos y para todos los niños que viven el fútbol como lo vive mi familia”. Esas palabras, simples y directas, condensaron el sentido de una experiencia que nunca fue planeada, pero que terminó por abrir una ventana íntima a la vida de la figura más mediática de la familia.

¿Quién, de verdad, conocía ese costado de Wanda Nara? ¿Cuántas vidas caben detrás de las portadas y los prejuicios? A veces, un embarazo en el extranjero, o la decisión de desafiar el estigma, pueden poner en marcha mucho más que un libro de tapa dura.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiEscritoraFeria del Libro de MilánMilánItalia

Últimas Noticias

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que espera su primer hijo: “Esto no es IA”

A casi una década de haber comenzado su relación, los actores confirmaron el embarazo con una tierna foto en las redes sociales

Úrsula Corberó y el Chino

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

La argentina radicada en Ibiza informó en sus redes que su exmarido Willy Rizzo no le permite ver ni hablar con los mellizos de 7 años, quienes se encontraban de vacaciones en la capital francesa y debían regresar a la isla española

El dramático testimonio de la

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La actriz argentina compartió un video con los mejores momentos junto al padre de sus cuatro hijos y le dedicó tiernas palabras en las redes: “Lo más lindo es envejecer juntos”

Luisana Lopilato celebró los 50

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

Luego de festejar el cumpleaños de la actriz, los cuatro partieron con destino a la provincia de Misiones para disfrutar de una de las maravillas naturales del mundo

La escapada de Brenda Gandini,

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

La conductora de Masterchef Celebrity sorprendió con el adelanto de su próximo trabajo musical con una fuerte indirecta a su expareja

El nuevo tema de Wanda
ÚLTIMAS NOTICIAS
La pesadilla que vivió una

La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

¿Cómo eliminar los ácaros de casa fácilmente? Lo que hay que saber

“Populismo berreta de clase alta”: la definición de Melconian sobre la política cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aseguró

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

TELESHOW
Úrsula Corberó y el Chino

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que espera su primer hijo: “Esto no es IA”

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”