El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

Wanda adelanta Tóxica (Video: Instagram)

En medio del escándalo mediático y judicial que Wanda Nara tiene con Mauro Icardi, la conductora de Masterchef Celebrity anunció el lanzamiento de su nuevo tema. Desde el título de la canción ya se refiere a la relación que mantuvo con su expareja y padre de sus dos hijas: “Tóxica”. El fragmento difundido en redes sociales incluye el estribillo: “Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, una letra que rápidamente se viralizó y alimentó las especulaciones sobre su destinatario. Y Mauro sería uno de los elegidos, aunque podría no ser el único, ya que con L-Gante también ha mantenido una relación de idas y vueltas.

El regreso de Wanda Nara al panorama musical ha generado una ola de expectativas entre sus seguidores. Ya se venía anunciando la salida del nuevo trabajo, pero la artista confirmó, hace pocas horas, que la canción, en colaboración con el rapero Kaydy Cain, estará disponible a partir del 11 de septiembre en todas las plataformas digitales, marcando así un nuevo capítulo en su carrera.

Cain, cuyo nombre real es Daniel Gómez Carrero, se ha consolidado en la escena musical urbana de España durante la última década. Su carrera comenzó como parte de Pxxr Gvng, un colectivo que revolucionó el trap y le permitió posicionarse en el hip hop hispanohablante a partir de la segunda mitad de la década de 2010. Allí integró el álbum “Los Pobres” en 2015, con el que el grupo logró notoriedad en la incipiente movida del género.

La noticia del lanzamiento se difundió a través de la cuenta oficial de Wanda en su cuenta deInstagram, donde compartió un breve video que permite vislumbrar tanto el sonido como la estética del próximo lanzamiento. En las imágenes, se aprecia un fragmento del tema y del videoclip, en el que predominan elementos de electro-pop fusionados con el rap característico del músico español.

Wanda Nara se mostró con un trapero español Kaydy Cain, quien participa del videoclip

Esta propuesta refuerza la apuesta de la cantante por consolidarse en la industria musical, tras su debut con el sencillo “Bad Bitch” en noviembre de 2023 y la posterior publicación de “O bicho vai pegar”, o “Money”

El video clip de la nueva cancion Money de Wanda Nara

Entre los detalles y las indirectas que hubo - y hay - entre Wanda y su exmarido Icardi, uno llamó la atención de todos. Hace algunos meses ella viajó a Milán por su proceso de divorcio del futbolista. En dicha oportunidad, la empresaria sorprendió con su llegada a los tribunales en un automóvil Lamborghini completamente ploteado de color rosa.

Wanda llegó a la cita vestida con un traje gris, plenamente consciente de la atención mediática que generaría su presencia y la elección del llamativo vehículo. Sobre la carrocería del auto, escribió con aerosol las palabras “Tóxica. Milano. Wanda”, un gesto que fue interpretado como una provocación directa en el contexto del conflicto judicial.

Asi llegaba Wanda Nara a la audiencia de divorcio con Mauro Icardi

Lejos de devolver el vehículo o dejarlo en desuso, ha decidido integrarlo como parte fundamental de su nuevo videoclip, intensificando así la carga simbólica de sus acciones en el marco de la separación. La estrategia de Nara combina música, mensajes indirectos y gestos cuidadosamente calculados, consolidando su capacidad para manejar la exposición mediática y utilizar cada oportunidad para enviar señales a Icardi. La empresaria demuestra una vez más su habilidad para transformar episodios personales en elementos de su propio espectáculo público, manteniendo el control de la narrativa y el interés de la opinión pública.

Wanda Nara anunció fecha de estreno de "Tóxica" para el 11 de Septiembre

El rodaje del videoclip se llevó a cabo en la residencia de Wanda en el country Santa Bárbara, donde la decoración fue transformada para reflejar el concepto de toxicidad. Se instalaron plásticos transparentes en paredes y escaleras, intervenidos con dibujos y graffitis, mientras que la iluminación verde y una cinta amarilla con la palabra “precaución” reforzaron la atmósfera buscada. Entre los elementos visuales, destacó una versión particular de Hello Kitty, convertida en símbolo de la batalla mediática que la empresaria mantiene en redes sociales con la China Suárez.

Wanda Nara en pleno rodaje del videoclip

Sobre este personaje, Wanda Nara afirmó: “La Kitty tumbera es la que va”, según lo compartido a sus fans. En ese adelanto, la palabra “tóxica” se repite en varias ocasiones, y el video está cargado de referencias a episodios de su vida: desde las acusaciones de toxicidad que ha recibido, hasta la ciudad de Milán, donde residió junto a sus hijas y los hijos que tuvo con Maxi López.

Wanda Nara adelantó como será el videoclip de Tóxica

El lanzamiento del nuevo tema representa un paso más en la evolución artística de Wanda Nara, quien busca mantener la atención de su público y ampliar su presencia en el ámbito musical.