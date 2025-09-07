Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

Uno por uno, las figuras que ejercieron su derecho cívico en las urnas (Instagram)

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivió una jornada de alto voltaje cívico: por primera vez, se realizaron elecciones legislativas locales en una fecha separada del calendario nacional, un hecho inédito que despertó la atención tanto de la política como de la ciudadanía. Más de 14,3 millones de bonaerenses estaban habilitados para votar y definir la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Sin embargo, ya pasado el mediodía, la participación alcanzaba el 30% del padrón, agregando suspenso a un día crucial para la democracia local. En ese panorama, las redes sociales ayudaron a ponerle color y movimiento a la elección con la presencia activa de distintas figuras del espectáculo que compartieron su compromiso ciudadano.

Uno de los primeros en mostrar su paso por el cuarto oscuro fue Gustavo Conti, quien publicó una foto captando una de las típicas mesas bonaerenses y las infaltables urnas. La imagen la acompañó con la canción “9 de julio” de Callejeros. “La musicalización no es por ningún político puntualmente, es para todos sin excepción alguna. Desde ya muchas gracias”, aclaró a su lado en tono distendido a raíz del tema que eligió para acompañar la jornada y el registro del momento.

También Mica Viciconte, referente actual en Ariel en su salsa (Telefe), fue protagonista de un gesto familiar al votar junto a su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. Con ambos posando sonrientes, la frase elegida fue simple y directa: “Votamos”. La imagen no tardó en replicarse entre fans y colegas en redes.

El exGran Hermano fue uno de los primeros en compartir su paso por las urnas (Instagram)

Mica Viciconte y su hijo Luca Cubero fueron a ejercer su derecho ciudadano (Instagram)

Las hermanas Escudero aportaron su sello personal al rito democrático. Primero, Silvina apareció en Instagram luciendo un abrigo gris y anteojos negros a la salida del colegio que le correspondía bajo la consigna: “Cumpliendo con mi deber ciudadano”. Acompaño la frase con una bandera argentina y un corazón rojo. Más tarde, Vanina Escudero compartió el instante en el que introdujo el sobre en la urna, con una declaración de responsabilidad y civismo. “Mi deber, mi derecho”, escribió con letras negras en la foto.

Rodrigo Noya fue otro de los que no dudó en mostrar su rol de ciudadano. En su caso, lo hizo en Chascomús, su ciudad natal, donde primero retrató su llegada a la localidad con un cartel y la frase: “¡Cumpliendo con el deber!”. Tras emitir su voto, sumó una segunda postal desde el auto mostrando su documento y el comprobante de sufragio. “Se votó bien”, resumió el actor, combinando sencillez y simpatía.

Vanina Escudero se fotografió a las afueras del colegio donde emitió su voto (Instagram)

Silvina Escudero metió el sobre con su candidato elegido (Instagram)

Rodrigo Noya llegando a Chascomús (Instagram)

La conductora Verónica Lozano se sumó a la tendencia de mostrar la jornada de elecciones desde el plano familiar. Al igual que Viciconte, posó con el sobre en la mano y un mensaje corto: “Argentina”, acompañado de un corazón rojo. La foto obtuvo reacciones inmediatas en sus redes y dejó claro el valor simbólico del acto.

Mientras que la mayoría de las figuras mediáticas recurrieron a Instagram, la escritora y guionista Claudia Piñeiro optó por expresarse en X, previamente Twitter. “Me levanté temprano para ir a votar. Donde voto hace cuatro grados, pero el sol anuncia un día hermoso. Elijo creer, me abrigo y León Gieco me acompaña”, escribió, sumando a su publicación el tema “Guajira Guantanamera” del cantante de rock.

El actor votó en las elecciones de provincia de Buenos Aires 2025 en Chascomús (Instagram)

Vero Lozano partició con su voto en las elecciones PBA 2025 (Instagram)

La escritora y guionista Claudia Piñeiro compartió que fue a ejercer su derecho (X)

Con el correr de las horas y mientras avanza la jornada electoral, el aporte de personalidades del espectáculo y la cultura funciona como recordatorio de la importancia de participar activamente en los destinos colectivos.