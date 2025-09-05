La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Floppy Tesouro a puro relax en Grecia

El verano puede ser un estado del alma, pero hay lugares que lo encarnan con una perfección que se siente irreal. Así lo vivió Floppy Tesouro, quien confesó sin titubeos: “La vida se disfruta mejor en bikini y con sol”. Su última travesía tuvo como escenario Europa, uno de esos destinos donde el verano golpea distinto.

Frente al micrófono de Teleshow, la empresaria desgranó los detalles con el brillo de lo vivido hace solo unos días: “Hicimos, Madrid, Ibiza y Mykonos. Madrid e Ibiza son lugares que voy hace muchos años y me encantan y tenía muchas ganas de conocer Grecia. Y Salvador, mi novio, tampoco conocía, así que me dio el gusto y nos fuimos para conocer Grecia juntos, lo cual tiene un plus de emotividad, ¿no?, porque es un lugar que lo conocimos juntos. Quedamos maravillados con Mykonos, nos parece un lugar espectacular al cual queremos volver”.

Floppy Tesouro junto con su pareja, Salvador Becciu, en Grecia

En su voz, la lista de destinos se transforma en una constelación de recuerdos. “Nos encantó todo. En cuanto a los lugares que parecen una postal, la gastronomía, todo impecable. Así que fueron unas buenas vacaciones para desconectar, para relajar y para disfrutar”, remarcó. ¿Qué queda de un viaje cuando el descanso se hace tangible y la belleza es omnipresente? ¿Será cierto que hay países que nos marcan para siempre?

Durante su estadía en la isla griega de Mykonos, Floppy Tesouro compartió con sus seguidores retazos de esos días radiantes junto a Salvador Becciu, el hombre que la acompaña have poco más de un año: “Nos llevamos muy bien con Salva y disfrutamos mucho estar juntos”, destacó en charla con Teleshow, a la vez que reconoció que “la vida me sorprendió con un gran amor”, intenso, feliz, que acompaña y protege.

Floppy Tesouro y un impactante fondo natural

En una de esas postales, la pareja sonríe sobre una explanada de piedra clara, el mar Egeo y las fachadas blancas de la isla como testigos mudos. Ropa ligera en tonos suaves, rostros distendidos, la proximidad de la costa y una calma luminosa, ajena al bullicio del turismo que agita la isla. ¿Puede una imagen contener toda la plenitud de un verano compartido?

La crónica de sus días no se limita a los paseos urbanos en pareja. Tesouro mostró sus momentos de descanso en la playa y la piscina, atrapando para siempre la atmósfera serena de Mykonos. En otra instantánea, se la ve recostada, bikini negro con estampado, lentes de sol y la arena bajo los pies, rodeada de sombrillas beige y vegetación baja apenas recortada por la luz del Mediterráneo. Cielos despejados, calor intenso, la promesa de horas lentas.

"La vida se disfruta mejor en bikini y con sol", reflexionó Floppy Tesouro

No fue la única imagen de quietud. En un rincón junto al mar, la modelo argentina eligió sentarse al borde de una piscina infinita, el agua reverberando en tonalidades de azul y verde. Desde su posición, contempla el horizonte marítimo, custodiado por una formación rocosa. Solo ella, el agua y el cielo abierto. La ausencia de otras presencias acentúa la paz del momento, la capacidad de la isla para ofrecer un respiro.

Las imágenes que dejó atrás no son simples recuerdos de viaje. Son la crónica de una búsqueda personal: la de combinar los paisajes luminosos de la isla cicládica con el deseo genuino de desconexión, compartido de la mano de su pareja. En cada fotografía de Floppy Tesouro, el verano griego se presenta como un refugio y una celebración: instante congelado, promesa de retorno, fragmento de felicidad al sol. Su regreso al país coincidió con la presentación que realizó de su línea de trajes de baño, un sueño que poco a poco se materializó

Floppy Tesouro está cumpliendo el sueño de la empresaria de moda

.