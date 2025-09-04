Teleshow

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Chiara, ex participante de Gran Hermano, se sentó a charlar junto a su papá, Alejandro Mancuso, exfutbolista y entrenador. En una conversación llena de complicidad, risas y emoción, repasaron los momentos más íntimos de su relación

Por Lola Lanata

Alejandro Mancuso, ex futbolista y entrenador, con un paso por la Selección Nacional, por un lado. Enfrente, su hija Chiara, una de las participantes más taquilleras de Gran Hermano. Juntos, para #VivalaFamilia, tuvieron un ida y vuelta imperdible.

Alejandro, para empezar, no dudó en admitir que la personalidad frontal de su hija le generó más de un dolor de cabeza en sus comienzos. “Al principio algunas cosas me chocaban un poco, tu forma de ser, tu libertad, tu belleza… que te miren mucho. Eso me avergonzaba”, contó con honestidad. Chiara, entre risas, lo interrumpió: “Claro, porque yo no tengo mucho pudor, me muestro como soy”.

El ingreso de Chiara a Gran Hermano no iba a quedar fuera de la charla. Es que fue un antes y un después para la familia. Para sus padres sobre todo, que se enteraban de anécdotas y detalles íntimos de su vida en pleno prime time, fue un desafío. “Con mamá nos costó ver algunas cosas, enterarnos de situaciones por la tele… pero después nos fuimos acostumbrando”, recordó él.

"Con mamá nos costó ver algunas cosas", confesó Alejandro sobre el paso de su hija Chiara por Gran Hermano (Foto: Maximiliano Luna)

Chiara lo describió como su “contenedor emocional”: “Siempre me diste la palabra justa en los momentos en que estuve mal”. Sin embargo, no dejó pasar el costado sobreprotector de Alejandro: “Tus consejos son muy desde la sobreprotección. Para vos siempre voy a ser una nena”.

El exjugador lo reconoció sin vueltas: “Si me hubieras contado antes que entrabas a la casa de Gran Hermano, hubiera hecho lo imposible para que no lo hicieras”. Y explicó que su resistencia venía de la experiencia propia: “Yo tuve mucha exposición en el fútbol y como entrenador. No quería esa exposición para mis hijos”.

"Para vos siempre voy a ser una nena", le reprochó Chiara a su papá, Alejandro Mancuso (Foto: Maximiliano Luna)

“Vos tenés un carácter parecido al mío: luchador, calentón, peleador cuando se trata de defender a los tuyos”, señaló Alejandro. Chiara, emocionada, fue más allá: “Para mí vos y mamá son mis grandes maestros. Me enseñaste a ser leal, a cuidar a la familia antes que nada, a actuar desde el corazón. También me mostraste lo que no quiero repetir, como guardarme las cosas”.

En ese ida y vuelta, ella destacó que también le aportó algo a su padre: “Yo te enseñé a hablar, a comunicar lo que te pasa. Nos enseñamos mutuamente”.

“Lo mejor que uno se lleva como padre son esas cosas que le deja a los hijos”, se emocionó Alejandro (Foto: Maximiliano Luna)

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Chiara recordó su niñez: “El mejor recuerdo es en Larrazábal, cuando nos contabas cuentos hasta dormirnos. Jugábamos al fútbol en la pieza con Gianluca. Siempre estabas con nosotros”. Alejandro, conmovido, agregó: “Lo mejor que uno se lleva como padre son esas cosas que le deja a los hijos”.

Aunque reconoció que, por su carrera futbolística, estuvo ausente en varias etapas, subrayó que siempre intentaron mantener la familia unida: “Tu mamá fue una guerrera, y cuando yo viajaba, ella estaba al pie del cañón. Después, cuando me retiré, pude disfrutar más de ustedes”.

“Ya no soy Alejandro Mancuso. Soy el papá de Chiara de GH", confió el exfutbolista (Foto: Maximiliano Luna)

Alejandro también fue sincero sobre lo que le jugó en contra a su hija en el reality: “Si no hubieras tenido esos momentos en que te desbordaste emocionalmente, llegabas a la final. Tenías todo el perfil. Pero a veces para llegar a la final hay que esconderse un poco. Y vos nunca escondiste nada”.

Chiara, entre risas, aceptó: “Yo nunca tiro el carro para atrás”. Su papá remató: “Y esa es tu esencia. Quizás no te hizo ganar, pero es lo que la gente te ama y te admira”.

El exfutbolista confesó que ahora su identidad cambió en la calle: “Ya no soy Alejandro Mancuso. Soy el papá de Chiara de GH. Me dicen ‘la amo, decile que la amo’”. Aunque le cueste entenderlo después de 30 años de carrera deportiva, lo toma con orgullo: “Son cosas lindas, te demuestra que hubo buena repercusión”.

Chiara, con humor, lo corrigió: “No te quedes con eso, vos sos Alejandro Mancuso también”. Pero él insistió: “Soy el papá de Chiara, y lo digo con orgullo”.

Chiara reconoció haber sido "una hija rebelde" (Foto: Maximiliano Luna)

Entre reproches, risas y recuerdos, lo que quedó en claro es el vínculo entrañable entre ambos. Chiara no dudó en definirse como “una hija rebelde”, pero también en agradecer el amor incondicional de su papá. Y Alejandro, fiel a su estilo, cerró con ternura: “Lo mejor de ser padre es haber compartido todo esto con vos. Y que sigas siendo exactamente quien sos”.

