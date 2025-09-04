Teleshow

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La pareja estuvo distanciada por motivos laborales. A su regreso al país, la actriz dio detalles de la relación y se le escapó un dato de los planes a futuro

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli (Video: América TV)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa regresaron a la escena pública como pareja tras un prolongado período de distanciamiento. Las nuevas publicaciones en sus redes sociales llegan luego de semanas marcadas por rumores de ruptura, que generaron incertidumbre respecto al futuro de su relación. A su regreso al país, la modelo peruana habló ante las cámaras de LAM (América TV), negó los rumores de separación y dio detalles del futuro del vínculo.

Con alegría y completamente relajada, Millet recorrió el hall del aeropuerto y respondió las razones detrás de su estadía tanto tiempo fuera de la Argentina: “Estuve trabajando, con la familia. Muy feliz, contenta”, replicó con sencillez. Sin embargo, a la hora de revelar cuanto tiempo se iba a quedar en el país, pareció decir algo que no debía y tuvo que retractarse inmediatamente: “Tenemos que grabar… No, no voy a decir nada. No puedo decir nada chicos, no estoy autorizada”. Este proyecto que tiene que grabar puede ser la segunda temporada del reality que sigue a la familia Tinelli, del que ella fue parte y ocupó un rol controvertido.

Tinelli y Milett se reencontraron
Tinelli y Milett se reencontraron luego de meses separados

La cronista Candela Mazzone no dejó pasar la mención del reality para preguntarle por la relación con Marcelo Tinelli y los rumores de crisis que los rodearon durante semanas. Ella respondió restándole importancia a las especulaciones tanto de los argentinos como de los peruanos: “Muy bien. Ya tengo tantos años en la televisión que sé el trabajo y yo respeto el trabajo de los chicos”.

Y siguió con una sonrisa que no se le borró en todo momento: “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”. Consultada por los planes a futuro, y a una posible boda, detalló: “Queremos disfrutar. No tenemos apuro de nada la verdad”.

Vivimos cada uno en su casa”, confesó acerca del arreglo que tiene con el presentador y Mazzone no tardó en preguntar si tenían intenciones de vivir bajo el mismo techo en algún momento. Con una sonrisa que no se le borró en ningún momento, se mantuvo en su postura: “¿Por qué nos apuramos tanto? Se están apurando tanto, ayer cumplimos dos años, pero hay que disfrutar“.

"¿Tan lindo vas a ser?",
"¿Tan lindo vas a ser?", el piropo de Milett al conductor

Un rato antes de que la nota saliera al aire, la pareja había compartido una serie de postales en sus redes sociales mostrándose juntos tras todo este tiempo. En una de las fotos que subió el conductor en sus historias de Instagram se los puede ver a los dos en el living de la casa de Marcelo, en pleno disfrute. "De vuelta juntos. Te amo“, fue todo lo que escribió Marcelo y la respuesta de la joven peruana no tardó en llegar: ”Papito. Te amo“.

Figueroa asumió el rol de fotógrafa de la noche, logró captar a su novio mirando al horizonte y le dejó un piropo: “¿Tan lindo vas a ser?“. Otra vez, la contestación de la otra parte no tardó en aparecer en las historias y siguieron con el intercambio virtual: ”Mi amorcito Milett“.

Antes de este reencuentro, la última vez que se mostraron juntos fue hace dos meses, en una salida junto a los hijos de Marcelo. El grupo fue al Teatro Gran Rex a ver La Sirenita y la vez anterior que posaron ante las cámaras de los teléfonos celulares fue en el viaje a Europa que hicieron ellos dos solos, con el objetivo de relajar antes de regresar a sus respectivas responsabilidades.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliMilett Figueroa

Últimas Noticias

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

En pleno verano en la ciudade Estambul, la actriz compartió postales y videos de una tarde al sol con Rufina, Magnolia y Amancio

La China Suárez mostró el

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Si bien la conductora se negó a explayarse y a dar detalles de la ruptura, expresó en breves palabras cómo se encuentra con esta situación

Chechu Bonelli habló por primera

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

Tras confirmar la reconciliación, el actor y la bailarina se mostraron acaramelados frente al mar

Cachete Sierra y Fio Giménez

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

En diálogo con Teleshow, la supermodelo despide al diseñador que marcó una era y la tuvo como una de sus musas. El recuerdo de su último desfile en Milán, las fotos de sus mejores vestidos y los proyectos en común que quedaron en pausa tras la muerte del italiano

El sentido adiós de Valeria

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

En un encendido mensaje en redes sociales, el futbolista del Galatasaray apuntó nuevamente contrar su expareja y denunció haber sido víctima de ataques mediáticos

El fuerte posteo de Mauro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Mar del Plata

Detuvieron en Mar del Plata a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado: está acusado de vender droga

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Cómo la sincronización entre cerebro y estómago se vincula con más riesgo de ansiedad y depresión

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania solicitó ante la ONU

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”