Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli (Video: América TV)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa regresaron a la escena pública como pareja tras un prolongado período de distanciamiento. Las nuevas publicaciones en sus redes sociales llegan luego de semanas marcadas por rumores de ruptura, que generaron incertidumbre respecto al futuro de su relación. A su regreso al país, la modelo peruana habló ante las cámaras de LAM (América TV), negó los rumores de separación y dio detalles del futuro del vínculo.

Con alegría y completamente relajada, Millet recorrió el hall del aeropuerto y respondió las razones detrás de su estadía tanto tiempo fuera de la Argentina: “Estuve trabajando, con la familia. Muy feliz, contenta”, replicó con sencillez. Sin embargo, a la hora de revelar cuanto tiempo se iba a quedar en el país, pareció decir algo que no debía y tuvo que retractarse inmediatamente: “Tenemos que grabar… No, no voy a decir nada. No puedo decir nada chicos, no estoy autorizada”. Este proyecto que tiene que grabar puede ser la segunda temporada del reality que sigue a la familia Tinelli, del que ella fue parte y ocupó un rol controvertido.

Tinelli y Milett se reencontraron luego de meses separados

La cronista Candela Mazzone no dejó pasar la mención del reality para preguntarle por la relación con Marcelo Tinelli y los rumores de crisis que los rodearon durante semanas. Ella respondió restándole importancia a las especulaciones tanto de los argentinos como de los peruanos: “Muy bien. Ya tengo tantos años en la televisión que sé el trabajo y yo respeto el trabajo de los chicos”.

Y siguió con una sonrisa que no se le borró en todo momento: “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”. Consultada por los planes a futuro, y a una posible boda, detalló: “Queremos disfrutar. No tenemos apuro de nada la verdad”.

“Vivimos cada uno en su casa”, confesó acerca del arreglo que tiene con el presentador y Mazzone no tardó en preguntar si tenían intenciones de vivir bajo el mismo techo en algún momento. Con una sonrisa que no se le borró en ningún momento, se mantuvo en su postura: “¿Por qué nos apuramos tanto? Se están apurando tanto, ayer cumplimos dos años, pero hay que disfrutar“.

"¿Tan lindo vas a ser?", el piropo de Milett al conductor

Un rato antes de que la nota saliera al aire, la pareja había compartido una serie de postales en sus redes sociales mostrándose juntos tras todo este tiempo. En una de las fotos que subió el conductor en sus historias de Instagram se los puede ver a los dos en el living de la casa de Marcelo, en pleno disfrute. "De vuelta juntos. Te amo“, fue todo lo que escribió Marcelo y la respuesta de la joven peruana no tardó en llegar: ”Papito. Te amo“.

Figueroa asumió el rol de fotógrafa de la noche, logró captar a su novio mirando al horizonte y le dejó un piropo: “¿Tan lindo vas a ser?“. Otra vez, la contestación de la otra parte no tardó en aparecer en las historias y siguieron con el intercambio virtual: ”Mi amorcito Milett“.

Antes de este reencuentro, la última vez que se mostraron juntos fue hace dos meses, en una salida junto a los hijos de Marcelo. El grupo fue al Teatro Gran Rex a ver La Sirenita y la vez anterior que posaron ante las cámaras de los teléfonos celulares fue en el viaje a Europa que hicieron ellos dos solos, con el objetivo de relajar antes de regresar a sus respectivas responsabilidades.