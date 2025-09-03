La palabra de Cazzu luego de que Christian Nodal no la autorizara a viajar con su hija: “Salí sin poder respirar”

Cazzu reveló el drama que vive con Christian Nodal por el permiso de viaje de su hija

A semanas de denunciar el escaso apoyo económico que recibe de Christian Nodal para cuidar a su hija, una nueva polémica enfrenta a Cazzu con su expareja. En otro capítulo de su interminable batalla, la Jefa dio detalles de la discusión con el padre de su pequeña Inti, quien no accedió a firmar el permiso de viaje para que la menor la acompañe en su gira mundial.

Durante su participación en el podcast Se regalan dudas, la artista argentina detalló que se vio imposibilitada de viajar con su hija debido a que Nodal decidió no firmar el permiso obligatorio para menores de edad que salen del país. “Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, comenzó diciendo la joven.

Según la artista, la solicitud tenía como único objetivo poder cumplir con sus compromisos profesionales, ya que su trabajo, al igual que el de Nodal, exige constantes desplazamientos. Cazzu expresó su frustración ante la negativa, pues consideraba que se trataba de un trámite fundamental tanto para su actividad laboral como para la vida familiar: “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”.

Cazzu habló de su conflicto legal con el padre de su hija

Según relató Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la argentina, la mediadora les propuso un acuerdo intermedio. Ante la negativa de firmar el documento hasta que la pequeña cumpla 18 años, la contrapropuesta era autorizarlo hasta sus cinco años. Sin embargo, la respuesta del letrado del mexicano también fue negativa: “No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar”.

El conflicto evidenciado por Cazzu no sólo tiene implicancias personales, sino que pone en relieve los retos legales que atraviesan muchas madres en contextos de separación o desacuerdo con los progenitores. “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó la artista.

En este contexto específico, Cazzu confesó haber experimentado una sensación de vulnerabilidad pocas veces vivida recientemente. “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”, contó la Jefa.

La cantante recordó cómo, durante la mediación, sintió un marcado desequilibrio de poder. Manifestó que no se reconocía en un estado emocional tan bajo desde hacía mucho tiempo. Relató que la atmósfera se tornó densa por la falta de disposición al diálogo y por la posición inflexible del otro lado: “Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Ahí no soy la jefa, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”.

La artista expuso, además, el desgaste emocional que conlleva la confrontación legal y la presión de tener que seguir adelante con sus responsabilidades personales y profesionales en simultáneo. La experiencia la llevó a valorar que, a pesar de las dificultades, tiene la posibilidad de recurrir a abogadas y pedir lo necesario para el bienestar de su hija. “Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, cerró el tema la cantante jujeña.