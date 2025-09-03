El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba” (Video: Los profesionales de siempre/ El Nueve)

El testimonio en vivo de Luisana Cardozo, una joven que afirma haber sido estafada por Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, provocó un tenso episodio en Los profesionales de siempre (El Nueve), luego de que la invitada sufriera una descompensación en pleno aire. El suceso ocurrió mientras abordaban el caso policial que involucra a la mamá de la vedette, quien, según fue detenida, acusada de integrar una organización dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres a través de ofertas laborales fraudulentas.

Antes de su desmayo en el aire del programa, que conduce Flor de la V y en el que está siendo reemplazada por Estefanía Berardi y Ale Castelo, detalló ante el panel que en 2017 acudió a Rodrigo por dos books de fotos. “Al mes y medio me ofreció clientes, empresarios, políticos, muy buen dinero... Perfecto. Pasó el tiempo y ya me quitaba el 70% de lo que yo ganaba y me mandaba clientes espantosos. Y la que me traía los clientes era Ayelén”, recordó la mujer.

En la causa que involucra a la madre de la bailarina, por su parte, ella se desligó de los hechos y se defendió asegurando que solamente ejercía labores de fotografía para mujeres que, según su versión, optaron voluntariamente por ejercer la prostitución.

Luisana Cardozo, una denunciante de Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, se desmayó en vivo (Los profesionales de siempre, El Nueve)

Cardozo se desmayó y terminó tendida en el piso, mientras en el programa tuvieron que mandar un corte

Durante el programa Cardozo comenzó a sentirse mal, lo que obligó al conductor a mandar al corte. “Perdón, chicos, se siente mal”, avisó al público mientras la mujer buscaba estabilizarse pidiendo azúcar. En ese instante, el periodista Damián Rojo acudió en su ayuda, pero la situación se agravó: Cardozo se descompensó y cayó al suelo.

El ciclo debió pasar abruptamente a una pausa, mientras parte del equipo de producción y una médica del estudio atendían a la invitada, que fue retirada del estudio y era asistida. “Ahí se la está llevando la doctora, se desmayó en vivo. Nos avisó que se sentía mal, parece que le bajó la presión. No puede hablar todavía, le están tomando la presión. La verdad que se puso muy mal, nos preocupó. Lamentablemente la superó la situación”, explicó Castelo a la vuelta del corte.

La invitada del programa, ya recompuesta, explicó lo sucedido. “Estoy un poco mejor. Quiero que mi familia sepa que estoy bien. Me bajó la presión, será porque estoy revolviendo cosas que pasaron en el pasado más que vine sin desayunar. Más la fiebre de ayer y la macumba...”, acotó la mujer que en 2018 aseguró haber tenido un romance con Chano Charpentier.

“Ahí se la está llevando la doctora, se desmayó en vivo. Nos avisó que se sentía mal, parece que le bajó la presión", contó Ale Castelo

"Me empezó a doler el pecho, empecé a sentir que me faltaba azúcar y mi cuerpo no aguantó más”, aseguró Luisana Cardozo fuera del estudio

Luisana atribuyó la descompensación tanto a factores personales, como a la carga emocional de revivir hechos traumáticos y a no haber ingerido alimentos previamente. “Fue muy fuerte tocar estos temas, hay un abogado que quiere defender al lado culpable. Él no sabe lo que pasamos nosotras con esta mujer. Entonces me empezó a doler el pecho, empecé a sentir que me faltaba azúcar y mi cuerpo no aguantó más”, afirmó, agradeciendo la atención recibida en el estudio.

El caso que motivó el debate televisivo surgió tras un operativo policial efectuado el pasado 27 de agosto, donde fueron detenidas tres personas acusadas de integrar la banda que, según las denuncias, explotaba sexualmente a mujeres bajo engaños laborales.

Elizabeth Rodrigo lleva una semana detenida y enfrenta graves cargos vinculados a una red de explotación sexual y laboral de mujeres con actividades en La Plata, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. De acuerdo con la investigación citada por Infobae, la modalidad utilizada consistía en captar víctimas a través de falsas ofertas laborales como empleadas domésticas, para luego obligarlas a ejercer la prostitución.

La madre de Ayelén Paleo detenida

Durante su declaración judicial, Rodrigo señaló que solo realizaba tareas como fotógrafa profesional y que no se involucraba en las acciones posteriores a su trabajo fotográfico. Según sus palabras: “Yo soy fotógrafa profesional y cobraba por las fotos. Lo que hacían con mi trabajo no era mi problema”. Sin embargo, la fiscal a cargo del caso, Cecilia Corfield, sostuvo que la acusada cumplía un rol clave en la promoción de los servicios a través de plataformas virtuales, lo que permitía beneficios económicos para la organización.

Junto a Rodrigo permanecen detenidas otras dos personas, también señaladas como integrantes de la red. El grupo implementaba métodos para dificultar su localización, como cambiar constantemente los números telefónicos y trasladar a las víctimas entre provincias mediante micros de larga distancia cada diez o quince días.

Elizabeth Rodrigo y su madre Ayelén Paleo (Instagram)

Las víctimas estaban sometidas a una estricta dependencia económica, ya que debían entregar el 90% de sus ingresos y, al demorar algún pago, sufrían amenazas de muerte. Según la fiscalía, la estructura estaba diseñada de modo que cada participante sostenía el esquema de captación y control.

El centro de operaciones estaría en La Plata, aunque la movilidad de las víctimas dificultaba la ubicación por parte de las autoridades. Rodrigo fue detenida en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires acusada de colaboración necesaria en la explotación agravada y la causa sigue en proceso, con declaraciones y pruebas que demuestran la organización de la red y la violencia utilizada.