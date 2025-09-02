La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja

Naanim Timoyko le respondió a su exmarido, Juan Alberto Mateyko: "Yo estoy con otra persona hace 11 años" (Video: A la tarde/ América)

Durante dos décadas, Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko tuvieron uno de los matrimonios más consolidados de la farándula argentina. Padres de Rosa María y Juan Bautista, pusieron punto final a su relación en 2008 y luego, cada uno rehízo su vida. Sin embargo, unas declaraciones del conductor sorprendieron.

En una entrevista en Caras TV, Mateyko aseguró que su exesposa era “el amor de su vida, por lejos” e incluso criticó a la actual pareja de la exvedette, un físico llamado Daniel Secondo que fue su primer novio a los 16 años y con quien está en pareja desde hace 11 años.

Juan Alberto manifestó su molestia con el hombre, por una situación puntual, asegurando que él la había obligado a ir a una función de teatro cuando a ella le habían diagnosticado con neumonía. “Ella tenía 38 grados de temperatura, estaba enferma y el médico le recomendó reposo”, señaló. “Eso me enervó muchísimo”, siguió. “Yo la sigo protegiendo y ella a mí, declaró.

La respuesta no tardó en llegar, en medio de especulaciones acerca de si el recordado animador de La movida del verano estaba buscando una reconciliación o si estaba celoso del novio de su exesposa. En un móvil con el ciclo de Karina Mazzocco, la actriz contó que fue lo que pasó.

“El día anterior me habían diagnosticado neumonía. Yo soy una persona que soy bastante fuerte, no demuestro todo lo que me pasa, lo que me duele, mis hijos me cuidan mucho y Juan Alberto tenía la información de ellos, que a lo mejor me veían un poco más débil de lo que soy”, comenzó relatando Naanim en A la tarde (América).

La exvedette contó que su pareja había comprado las entradas hacía mucho tiempo y que no estaba al tanto en profundidad de su cuadro médico. “Me llamó Daniel y me quería convencer para ir, me dijo que total, iba a estar sentada. Yo creo que no fue mala intención de él. Él no sabía si yo tenía fiebre, no sabía los detalles, los que estaban pendientes de mí eran los chicos que me mimaron muchísimo”, pormenorizó.

“Ese fin de semana lo pasé acá en casa muy cuidada y muy mimada. Siempre en la familia fue así. Entonces, entiendo la preocupación de Juan, porque él vivió experiencias muy desagradables conmigo cuando yo estuve enferma. Él siente todavía que soy muy frágil y de alguna manera me halaga el hecho de que esté pendiente de qué me pasa. Porque eso habla del cariño que hay en la familia”, resaltó el gesto de su exmarido.

“¿Vos pensás que él te sigue amando, Naanim? ¿Mateyco sigue enamorado de vos?“, indagó. ”No lo sé. Él dice que no y yo estoy con otra persona que merece todos mis respetos. Estamos juntos desde hace 11 años“, afirmó, para después referirse al conflicto actual. “Creo que este es el primer chisporroteo. Se cruzaron otra vez cuando a mí me operaron de vesícula, que fueron los dos a verme y cuando salí de la sala de operaciones me los encontré charlando. Yo creo que más que un chisporroteo son puntos de vista”, reflexionó.

“Juan fue el amor de mi vida. Fue el padre que yo elegí para mis hijos. Es indudable. Yo no sé si hubiera podido formar una familia con otra persona. Una familia así”, continuó la panelista de El run run del espectáculo (Crónica TV). “Sus declaraciones me parecen tiernas porque a pesar de todo lo que pasó durante tantos años, me parece tierno que él reaccione ante algo que él considera que está mal”, señaló, hacia el final de la entrevista.