Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: "No hay felicidad más grande"

La actriz y el cantante homenajearon a su primogénito en el día especial de su cumpleaños

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

André Horvilleur cumplió 21 años
André Horvilleur cumplió 21 años y sus padres lo celebraron en las redes (Foto: Instagram)

En ocasiones, las redes sociales trascienden la fugacidad del día a día para convertirse en verdaderos cuadernos de familia, donde se inscriben escenas que hablan de amor y memoria. Ese fue el escenario elegido por Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur para homenajear a su hijo, André Horvilleur, en su cumpleaños número veintiuno. Imágenes, frases y canciones tejidas en publicaciones compartidas transformaron un día común en un retrato emotivo, donde pasado y presente se entrelazan y los afectos encuentran nuevas formas de manifestarse.

La jornada comenzó con emociones sinceras: “Felices 21, amor de mi vida, no hay felicidad más grande que ser tu mamá”. Desde su perfil de Instagram, Celeste abrió la puerta de su universo personal al felicitar, con ternura palpable, a André en su día. Veintiún años resumidos en una selección de fotografías cargadas de historia, recuerdos y miradas que lo dicen todo.

En uno de los recortes superiores, Cid lleva una boina gris y una camiseta blanca, mientras sostiene la mano de André, con algunos pocos meses de vida luciendo una camiseta azul y blanca. Ambos muestran gestos relajados y atentos el uno al otro. En otras fotografías, André aparece de niño con una camiseta azul y blanca y el rostro en primer plano. También se observa a madre e hijo a lo largo de los años posando con gafas oscuras y haciendo gestos con las manos. El conjunto incluye una imagen de André de pequeño sonriendo bajo la luz natural y otra donde posa con una camiseta púrpura.

Antón, el hijo que tuvo junto a Michel Noher, también fue parte de la celebración en redes. Junto a una foto de los hermanos escribió: “Te amamos”. En otra de las postales Celeste sostiene en sus brazos a un André recién nacido y vuelve a declararle todo su amor a su primogénito: “Desde que te conocí”.

Poco después, llegó el turno de Emmanuel, su padre. El músico se sumó a la celebración con un gesto igual de potente, pero desde otra orilla afectiva. El cantante eligió además una foto del pasado, en la que su hijo, pequeño y disfrazado con gorra de peluche, apunta con el dedo hacia la lente. Las palabras, sencillas pero profundas, acompañadas por un corazón dicen: “Felices 21 André Horvilleur“.

No hizo falta nada más: las sonrisas y el lenguaje corporal condensan años de complicidad y respeto. Esto no fue todo ya que también compartió una imagen junto a André, ya adulto, abrazándolo con orgullo y cercanía. Entre la voz de la madre y la del padre, veintiún años después, el amor familiar se muestra robusto, inalterable y celebratorio, a pesar de la separación de la pareja. Las postales, los mensajes y los abrazos de este día especial se convierten en ventanas por las que el público, desde lejos, puede descubrir el milagro cotidiano de la ternura.

André estudia para convertirse en director de cine y participó del último video de su papá, en su carrera solista, llamado “Te daría”. Cultor de un perfil bajo, en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 117 mil personas, comparte fotos de viajes y de algunos de sus trabajos.

Cabe recordar que Cid y Horvilleur fueron pareja durante tres años, desde 2003 hasta 2006, cuando oficializaron su ruptura. Sin embargo, mantuvieron una excelente relación como padres desde su separación, y dejan a la vista la buena predisposición tanto a través de las redes sociales como en las entrevistas que han brindado. Hace algunos años atrás, la actriz había charlado a corazón abierto con Catalina Dlugi por La Once Diez, y reafirmó su cariño: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años”. “Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”, aseguró.

