Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Desde su hogar, Eliana Guercio agarró las herramientas y ayudó con las refacciones (Instagram)

Eliana Guercio sorprendió mostrando su faceta más desconocida: lejos de los flashes y el debate televisivo, se animó a ayudar en la remodelación de su casa mientras atraviesa la recuperación de un tratamiento estético que casi termina en susto. La panelista de A la Barbarossa (Telefe) y figura recurrente en el mundo del espectáculo, utilizó sus historias de Instagram para compartir imágenes de su día a día, alejada del bullicio mediático.

En el video, Guercio apareció concentrada, con una lija eléctrica en mano, repasando las paredes de su hogar. Acompañó el clip con un mensaje directo contra los prejuicios: “Pocas cosas me motivan más que el: ‘No vas a poder’”. La herramienta, fundamental para lograr superficies lisas antes de pintar o barnizar, se convirtió por unas horas en la protagonista, y desplazó cualquier escándalo mediático. Enfundada en un short deportivo y una musculosa, con el pelo recogido en un rodete suelto detrás de la cabeza, la modelo apostó a ocuparse ella misma de los últimos detalles de las paredes.

El nuevo pasatiempo llegó en un momento particular para la pareja de Sergio Chiquito Romero. A fines de agosto, la exvedette se vio envuelta en una situación que generó preocupación entre sus seguidores: decidió someterse a un tratamiento estético facial cuyo resultado fue muy diferente al esperado. A través de una catarata de historias en redes, y con la colaboración posterior de Marina Calabró, la exmodelo explicó los detalles de la experiencia que la mantuvo varios días fuera de la escena pública habitual.

En su primer descargo, Eliana fue enfática: “¡No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. ¡Pero hay gente que lo hace!”. Luego amplió su relato: “Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor, se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera”. El mensaje buscó advertir sobre los riesgos de acceder a tratamientos sin la información adecuada.

La panelista mostró su lado hogareño a días del drama que atravesó con un tratamiento estético (Instagram)

La panelista no frenó allí. Insistió en que la popularidad de las cuentas en redes puede resultar engañosa. “Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”. Sus palabras reflejaron el desconcierto. Al mismo tiempo, buscó tranquilizar al público: “¡Sí! estoy bien de salud. Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora“.

El dato había generado alarma, y la propia Guercio dejó claro lo que la preocupaba: evitar que alguien más pase por una situación parecida. El misterio sobre el tratamiento se reveló poco después, cuando Marina Calabró aportó detalles al aire de Lape Club Social (América) tras hablar con fuentes del entorno de la panelista. “Estuve investigando un poco qué es lo que pasó acá. Hay un tratamiento que se llama CO₂, que es un tratamiento que es potente, de esos que regeneran como de adentro hacia afuera. Es de láser. A partir de la aplicación se hacen unas costras, eso se cae y te deja la piel, aparentemente, lo sana. Es un tratamiento estético. En teoría, está en la categoría de los no invasivos, pero es de láser y siempre el láser requiere sus cuidados”, señaló la periodista.

Marina Calabró brindó detalles del mal momento que atraviesa Eliana Guercio debido a un tratamiento estético (Lape Club Social - América)

Ella ya tenía experiencia con ese procedimiento. “Hace diez años se hizo este tratamiento de CO₂ con una médica que le fue espectacular, que los resultados fueron fabulosos, que la piel le quedó de porcelana y que ella intentó ubicar a la misma médica para repetir el tratamiento diez años después. No la encontró”, amplió Calabró. Ante la imposibilidad de recurrir a la profesional de confianza, la panelista buscó opciones en redes sociales. Se topó con una médica muy popular, con “algunas referencias de famosos, un montón de seguidores, como que te vendía los espejitos de colores y ella cayó”.

Entre lijas, paredes y la promesa de una piel perfecta, Guercio puso sobre la mesa otra parte de su vida. La reconstrucción de su casa y la advertencia sobre los tratamientos estéticos dejan ver un costado menos explorado de la mediática, marcada por la sinceridad y la intención de evitar que sus propias experiencias amargas puedan repetirse en otros.