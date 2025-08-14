El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Eliana Guercio se sometió a un tratamiento estético (Video: América TV)

Eliana Guercio expuso en sus redes sociales el drama que vivió luego de someterse a un tratamiento estético con una persona que conoció a través del mismo medio. Con una serie de historias y luego la explicación de Mariana Calabró, fue contando que fue lo que le sucedió.

En su primera publicación, Guercio fue categórica con una advertencia: “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace!!!”. Y siguió: “”Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera".

Lejos de dar el tema por terminado, le pidió a sus seguidores que no se dejen guiar por el número de personas que siguen a la cuenta: “Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”.

Con la intención de tranquilizar a quienes la siguen y se preocuparon por su estado, Guercio aclaró poco después: “Si! estoy bien de salud!!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora.” Esta declaración, además de llevar alivio, insinúa que la situación vivida pudo haber sido más grave de no haber permanecido atenta y actuado a tiempo.

Los posteos de Eliana

Las primeras horas tras el tratamiento estético de la exvedette transcurrieron en silencio, hasta que nuevos detalles surgieron al aire de Lape Club Social por Marina Calabró. La periodista, tras relevar fuentes del entorno cercano de Guercio, explicó: “Estuve investigando un poco qué es lo que pasó acá. Hay un tratamiento que se llama CO₂, que es un tratamiento que es potente, de esos que regeneran como de adentro hacia afuera. Es de láser. A partir de la aplicación se hacen unas costras, eso se cae y te deja la piel, aparentemente, lo sana. Es un tratamiento estético. En teoría, está en la categoría de los no invasivos, pero es de láser y siempre el láser requiere sus cuidados”.

Calabró relató que la modelo ya tenía experiencia con este tipo de procedimientos, y que “hace 10 años se hizo este tratamiento de CO₂ con una médica que le fue espectacular, que los resultados fueron fabulosos, que la piel le quedó de porcelana y que ella intentó ubicar a la misma médica para repetir el tratamiento 10 años después. No la encontró”. Ante la imposibilidad de localizar a su antigua profesional, Guercio recurrió a las redes sociales, donde halló a una nueva médica con “algunas referencias de famosos, un montón de seguidores, como que te vendía los espejitos de colores y ella cayó”.

“Aparentemente, ella lo que quería era zona de la frente y los pómulos por unas marquitas de acné, por algunas imperfecciones que uno tiene en la piel”, detalló la periodista en el programa de Lapegüe. El proceso posterior dejó más dudas que certezas. El entorno de la modelo expresó su preocupación, ya que, al acudir al control a las 24 horas: “Le empiezan a cambiar el discurso. Le dicen: ‘Bueno, mira los resultados, los vas a ver. Tenete un poquitito de paciencia. Los vas a ver en 20 días’. Después, le vuelven a cambiar el discurso y le dicen: ‘Mirá, los vas a ver en un mes’. Después, le dicen: ‘Mirá, en un mes y medio. Tal vez necesites un tratamiento extra para ver los resultados que vos buscas’”.

"Se deformó la cara", Guercio sufrió los efectos secundarios de un tratamiento de CO2

Esta falta de respuestas generó las primeras alertas y malestar: “Ella no entendía cómo algo que era tan simple y tan claro en cuanto a lo que ella pidió y lo que le dijeron todo que sí, terminaba siendo: Vas a tener que hacer otros tratamientos. La verdad, esto fue lo primero que le empezó a hacer ruido a Eliana”.

El cuadro se complicó a las 36 horas de realizado el procedimiento: “Le empezó un proceso inflamatorio tremendo en la cara. No puedo usar calificativos, absolutamente. Pero que se deformó la cara, sobre todo mucha afectación en la zona de los párpados, que es la piel más delicada, y que nunca se generó esto de armarse la costra, caerse, Nunca pasó eso. Entonces, le quedó la piel como la tenía, más la marca del láser, más la inflamación. La quemó”. Con el correr de los días, la inflamación mermó, pero según la información compartida, “tiene guardado todo el mejor filo de fotos del proceso, de cómo estaba en el peor momento”.

Otros aspectos llamaron la atención de Guercio y su entorno: “La consulta la hizo con una médica, el tratamiento con otra, el postratamiento con otra”. Además de las inconsistencias en la atención, hubo obstáculos para obtener una copia del consentimiento médico, una práctica fundamental en este tipo de procedimientos: “No le querían dar el consentimiento que firmás cuando te haces un tratamiento de intervención, que firmás un consentimiento. No se lo querían mandar por foto. Tuvo que ir Sergio Romero en persona al consultorio”.