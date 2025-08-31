Teleshow

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Todos los niños se reunieron en el departamento de la empresaria, mientras ella está en México, para disfrutar de una fiesta de coreografías y risas

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

La noche de fiesta de los niños de Wanda, Zaira Nara y Evangelina Anderson: baile, coreografías y amigos (Video: Instagram)

La noche en el lujoso edificio Chateau Libertador de Buenos Aires se llenó de risas y pasos de baile cuando los hijos de Wanda Nara quedaron bajo la atención de su tía, Zaira Nara. El departamento de Wanda se transformó en un verdadero escenario festivo, donde primos y amigos se dieron cita frente al televisor para participar de una sesión de Just Dance, el conocido videojuego de coreografías que se hizo popular en el mundo entero. La velada, retratada en redes sociales, no solo reunió a los hijos de Wanda y Zaira, sino también a Emma, la hija menor de Evangelina Anderson, célebre vecina del edificio, recientemente separada de Martín Demichelis.

Entre los presentes estuvieron Viggo y Malaika, hijos de Zaira, Francesca e Isabella, las niñas más pequeñas de la empresaria con Mauro Icardi, así como Valentino, Constantino y Benedicto López. A la reunión de niños y adolescentes se sumó la novia de Valentino, Carola Sánchez Aloe. Además, estuvo Emma Demichelis, la más pequeña de la familia de Evangelina Anderson con el exfutbolista, a quien apodan Abrojito. Las niñas se volvieron inseparables en el último tiempo, por su cercanía en el lugar donde viven y porque los hermanos mayores también comparten actividad futbolística, ya que tanto Valentino como Bastián juegan en las Inferiores de River Plate.

Este sábado, todos disfrutaron del evento, con bromas, intentos de coordinar pasos y exclamaciones de alegría en una noche espontánea, marcada por la convivencia entre los niños y el empuje lúdico de su tía Zaira, al cuidado responsable de todos los pequeños.

Las hijas menores de Wanda
Las hijas menores de Wanda Nara y Evangelina Anderson se hicieron amigas inseparables (Instagram)

La interacción virtual no faltó. Francesca, la hija mayor de Wanda, capturó la complicidad del momento y envió un mensaje divertido a su madre: “Se adueñó de la casa. Zai. Nueva propietaria del Chateau”, acompañando el texto con una foto de Zaira en la cocina. Wanda, desde México, sumó su cuota de humor a través de las redes sociales: “Me muero, cuando yo no estoy manda ella. La madrina”, escribió, reflejando tanto el lazo de confianza como el desenfado familiar ante la distancia.

Mientras tanto, Wanda permanece en México por compromisos laborales relacionados con la conducción de Love is Blind, el reality de Netflix que comparte junto a Darío Barassi. A través de sus publicaciones, la empresaria y conductora mostró cómo compagina el ritmo intenso de las grabaciones con momentos de esparcimiento junto a su círculo más cercano, entre ellos Natt Córdoba, Kennys Palacios y Hair Malambo, parte fundamental de su equipo de amigos y colaboradores.

Alejada de lo estrictamente laboral, la conductora compartió imágenes de paseos en lancha por aguas cristalinas, panorámicas que alternan vegetación, palmeras y mar abierto, y escenas en las que el grupo disfrutó descansando o realizando actividades de recreo. Momentos como el encuentro con una tortuga marina o la presencia fugaz de un delfín aportaron la cuota de asombro y naturaleza a sus días, lejos de Buenos Aires.

El día relax de Wanda
El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines (Instagram)

Los vínculos familiares no se interrumpen a la distancia. El chat constante con sus hijos y las bromas compartidas con Francesca sobre la presencia de Zaira en casa son parte del tejido cotidiano que Wanda mantiene vivo desde México. La adaptación de todos los miembros de la familia a esta rutina repartida entre tareas profesionales y dinámicas familiares queda en evidencia, mostrando una comunicación fluida, cercana y atravesada por el humor.

Por último, la utilización de redes sociales como espacio para narrar tanto el trabajo como los instantes privados se presenta una vez más como sello de Wanda Nara. Desde la exhibición del entorno mexicano hasta las escenas domésticas en Buenos Aires, cada publicación compone una narrativa continua que entrelaza lo profesional y lo personal, y que invita a sus seguidores a compartir los dos mundos que la empresaria habita a diario.

