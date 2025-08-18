El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Evangelina Anderson envió un mensaje de fortaleza y valores a sus hijos tras su separación de Martín Demichelis

“Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”. Con estas palabras, Evangelina Anderson compartió un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram, dirigido a sus hijos Bastian, Lola y Emma. La publicación, realizada en el marco del Día de la Niñez y poco después de la confirmación de su separación de Martín Demichelis, se convirtió en un testimonio público de fortaleza y valores familiares en un momento de cambio.

La separación del matrimonio, confirmada el 12 de agosto, marcó el final de una relación de casi dos décadas. La noticia, que circuló ampliamente, situó a la familia en el centro de la atención. En este contexto, la modelo y conductora priorizó el bienestar de sus hijos, eligiendo una fecha especial para expresarles su apoyo y dedicarles palabras de amor.

La modelo prioriza el bienestar de sus hijos y destaca la importancia de la humildad y la resiliencia

En su mensaje, Anderson se dirigió directamente a sus hijos, subrayando la importancia de los valores que ellos tienen. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, escribió, invitándolos a valorar lo esencial por encima de lo material. La publicación, acompañada de una imagen junto a los tres hijos, reflejó el deseo de la madre de que sus hijos mantengan la unión y la confianza en sí mismos, incluso ante las adversidades.

La dedicatoria de la modelo no solo abordó valores, sino que también incluyó consejos sobre la resiliencia y la superación personal. “Van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, continuó la figura de Los 8 escalones (Eltrece), alentando a sus hijos a enfrentar los desafíos con determinación y esperanza. Además, les recomendó perseguir lo que quieren y no desesperar si los resultados tardan en llegar: “Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”.

El mensaje de Anderson generó gran repercusión en redes sociales y recibió apoyo masivo

El mensaje de Anderson generó una amplia repercusión en redes sociales. En pocas horas, la publicación superó los 100 mil likes y recibió cientos de comentarios de apoyo y admiración. Entre las respuestas, se destacaron mensajes que elogiaron la sabiduría de sus palabras y la fortaleza demostrada en un momento delicado. “Mucha sabiduría en tus palabras, hermoso lo que le inculcás a tus hijos”, escribió una seguidora, mientras que otros usuarios resaltaron la calidad humana de la modelo y su compromiso con la crianza basada en valores. Incluso su hijo mayor, Bastian, respondió públicamente con un “Te amo, hermosa”, reflejando el impacto positivo del mensaje en el núcleo familiar.

De acuerdo con la información difundida en LAM (América TV) por Pepe Ochoa, el presunto vínculo extramatrimonial que desencadenó la ruptura del matrimonio habría tenido lugar durante la etapa de Demichelis como director técnico de Rayados de Monterrey, en México.

Stephie Moreno es una DJ oriunda de Mar del Plata, Argentina, que reside desde hace tiempo en aquel país y, actualmente, se encuentra en Europa. El panelista aportó detalles sobre el perfil de Moreno, a quien describió como “tope de gama” y de gran atractivo, y al momento de presentarla, mientras hablaba sobre el entrenador, aseguró que “hay una persona que se robó el corazón de él en México”.

Las versiones sobre la infidelidad y la duración del romance aún no tienen una confirmación oficial por parte de los protagonistas. “Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, aseguró el panelista. Además, indicó que la supuesta tercera en discordia habría hablado abiertamente sobre la relación con amigos argentinos, lo que contribuyó a la rápida difusión del escándalo.