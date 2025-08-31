Teleshow

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand

La bailarina compartió un mensaje conciliador en redes sociales luego de que su hermana hablara sobre el distanciamiento familiar en televisión, mostrando que la relación entre ambas atraviesa un momento de armonía

Mirtha Legrand preguntó a Vanina Escudero sobre su distanciamiento con Silvina en vivo

Mirtha Legrand, durante su clásico programa en Eltrece, abordó sin rodeos a Vanina Escudero sobre el distanciamiento con su hermana Silvina Escudero, un tema que había generado especulación en los medios a lo largo de 2024. La pregunta directa de la conductora sorprendió a la invitada, quien optó por una respuesta que priorizó el respeto familiar y la privacidad. Por su parte, la reacción de Silvina, desde su casa, aportó un mensaje de afecto y unidad a través de las redes sociales.

El momento clave se produjo cuando La Chiqui, reconocida por sus preguntas frontales y sin rodeos, interpeló a Vanina Escudero con la pregunta: “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”. La consulta, realizada en vivo y sin preámbulos, generó una visible incomodidad en la bailarina, quien respondió inicialmente con una sonrisa y admitió que esperaba ese tipo de indagación.

Vanina Escudero admitió el conflicto con su hermana pero destacó el valor de la familia (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

En un intento por disfrazar su molestia con humor, la bailarina comentó: “Ay, ¿sabés qué, Mirtha? Yo sabía que vos me ibas a preguntar eso”. Siguiendo el juego, Legrand acotó: “Vos sabías, venías en el auto, debías pensar, seguro que ella me lo pregunta”. Fue entonces cuando, finalmente, Vanina afirmó: “‘Seguro me lo va a preguntar’, decía. Bueno, sí, lamentablemente fue de público conocimiento que tuvimos un tiempo. Las dos lo hemos admitido, aunque, por más que hayamos estado distanciadas, obviamente, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, entonces, bueno, guardamos cierto respeto. Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso se quedó entre nosotras. Pero bueno, creo que las dos realmente le ponemos un valor a la familia y más allá de haber tenido diferencias, pudimos como subsanarlas y... No es lindo, obviamente”.

Mientras la conversación se desarrollaba en el estudio, Silvina Escudero seguía el programa desde su casa. Lejos de alimentar la polémica, la bailarina compartió en Instagram una imagen en la que se la veía viendo a su hermana en televisión, acompañada de un mensaje afectuoso: “En mi reposo viendo a mi hermaniña @vaninaescudero con la Sra @mirthalegrand”. Esta publicación evidenció un tono conciliador y afectuoso, y fue interpretada como una señal de que el vínculo entre las hermanas se encuentra en buen estado.

Silvina Escudero reaccionó con un mensaje afectuoso tras la entrevista de su hermana en televisión

En la televisión, mientras tanto, la charla seguía. Mostrando su empatía con la joven, la diva subrayó: “Sí, fue de conocimiento público, por eso te lo pregunto. Es horrible estar peleada con la hermana, debe ser espantoso. No hablarse durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duró eso?”. Sin embargo, para sorpresa de Mirtha, Vanina intentó minimizar el problema y destacó el período que había durado el conflicto: “Unos meses. Algunos meses”.

Lejos de ocultar su sorpresa, Legrand afirmó: “Ah, me pareció que años. Me pareció...visto de afuera”. Sin embargo, Vanina volvió a afirmarse en su postura: “No, no, fueron unos meses”. Acto seguido, la invitada buscó justificar su discusión con Silvina y agregó: “Sí, lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos como mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo, pero no. Fueron meses”.

Contenta con la respuesta, Mirtha buscó cambiar de tema y le consultó a Escudero: “¿Tu marido todavía está trabajando?”. Entre risas, y visiblemente más relajada, la joven admitió, causando el elogio de la diva: “Mi marido sí, siempre trabaja mi marido. No para de trabajar mi marido y siempre tiene varios trabajos”.

Silvina y Vanina Escudero estuvieron mucho tiempo peleadas por razones que nunca revelaron. El tiempo pasó y las hermanas pudieron solucionar sus diferencias y finalmente se mostraron en público por primera vez este verano. Para hacer esta aparición eligieron la ciudad de Mar del Plata.

