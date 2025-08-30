La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Ya sea por la crudeza de las escenas, la actuación de Alejandra Locomotora Oliveras o el beso entre María Becerra y Valentina Zenere, la serie En el Barro no deja de dar que hablar. Así las cosas, este viernes, Nazarena Vélez contó su reacción al ver los momentos hot de su pareja. Dejando ver su malestar por la situación, la actriz de su incomodidad y su enojo con Santiago Caamaño.

Luego de contar que habían superado una crisis tiempo atrás, Vélez fue abordada por un cronista de Puro Show (eltrece), quien le preguntó: “Ya nos contaste que lo echaste. ¿Se reconciliaron después?”. Tras su respuesta positiva, el periodista quiso indagar en su análisis de En el Barro: “Con todas las polémicas, vos como productora, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Críticas, polémicas, gente que la vio, que no la vio, pero que habla, que se sexualiza, que la mujer maltratada...”.

Fue entonces que Nazarena elogió la serie y se refirió a las polémicas que circulaban al respecto en redes sociales: “Lo primero que pienso es que es ficción, que no es un documental, es ficción. Al ser ficción, se puede contar como uno quiera, porque está ficcionado, y yo puedo contar lo que quiera y lo puedo contar como quiero. Eso desde ya. Y después, yo siento que todo lo que se hable, le sirve a la serie. Le sirve porque la gente, por curiosidad o aunque sea para criticar, la va a ver. Entonces, me parece que todo lo que se hable, siempre que no sea con mala leche, que yo no escuché a nadie con mala leche, sinceramente, lo que genera es más polémica y la polémica lo que trae es que la gente la quiera ver”.

Acto seguido, el comunicador le preguntó qué pensó tras ver las escenas hot de su pareja, quien estaba mirando el móvil en vivo, a lo que Nazarena contestó: “No, es que me chocó, me hizo una cosita acá en el pecho la parte sexual, pero bueno, ya pasó. Dije: “¿Yo estoy con este hombre, con este bigotudo acá al lado?”. No, quería salir corriendo. Te amo, Bocha. Te amo mucho porque si no, no sé cómo me banqué esa serie, cómo me banqué esas escenas es porque te amo. Ahora hablando en serio, sos un gran actor. Estoy muy orgullosa. Sos un genio. La rompés toda. Venís laburando hace tantos, tantos años, pero así todo esto recién empieza. Empieza lo mejor para vos. Te amo. Contá cómo fue mi reacción el día que vimos la serie, que vimos eso, justo esos dos capítulos juntos. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”.

Ya devuelta en el estudio del programa, el conductor le pidió a Santiago que revelara los detalles. “Nada, hermosa. La amo con todo mi corazón, me acompaña en todo, me ayuda en todo, cree en mí y eso no tiene precio. Somos un gran equipo”, comenzó diciendo Caamaño respecto a su vínculo con la artista. Así las cosas, luego el actor recordó cómo había sido la reacción de Vélez: “Creo que ese día, me acuerdo que me miró y me dijo: “No me toques, salí”. Fue fuerte, pero bueno, es una serie fuerte. Mi personaje lo que cuenta también es fuerte, así que es obvio, los mensajes que recibo. Igual siempre con respeto, con buena energía. Y también me sorprende eso de que la gente me dicen: “Nunca me di cuenta que eras vos, y está bueno””.

Nazarena Vélez apoyó a Santiago Caamaño tras su actuación en "En el Barro"

En otro capítulo de las polémicas que genera la serie, Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro. “Hay una coordinadora de intimidad, que es una figura relativamente nueva. No es solamente para las escenas de sexo, es para cuando hay desnudos, en las escenas de las dichas ella estaba”, comenzó diciendo Zenere en el programa que conduce Nico Occhiato. Valentina a lo largo de la serie va escalando con la cantidad de escenas de intimidad que tiene, por lo que tuvo que trabajar bastante con esta figura y confesó que le dio un poco de inseguridad mostrar tanto su cuerpo, pero que con ayuda de la coach de intimidad logró superar el miedo.

“A mí me cuesta mucho mostrar mi cuerpo porque yo soy muy insegura, tengo un par de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia. Me re costaba pero dije ‘Soy actriz y no me puedo estar preocupando por eso’. Si yo en una escena en la que estoy desnuda estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no, cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo mal mi laburo”, contó acerca de como vivió ella tener que hacer este tipo de escenas.