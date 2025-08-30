Teleshow

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

La actriz habló de la actuación de su pareja en la serie de Netflix y relató cómo se sintió al verlo con otra persona

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Ya sea por la crudeza de las escenas, la actuación de Alejandra Locomotora Oliveras o el beso entre María Becerra y Valentina Zenere, la serie En el Barro no deja de dar que hablar. Así las cosas, este viernes, Nazarena Vélez contó su reacción al ver los momentos hot de su pareja. Dejando ver su malestar por la situación, la actriz de su incomodidad y su enojo con Santiago Caamaño.

Luego de contar que habían superado una crisis tiempo atrás, Vélez fue abordada por un cronista de Puro Show (eltrece), quien le preguntó: “Ya nos contaste que lo echaste. ¿Se reconciliaron después?”. Tras su respuesta positiva, el periodista quiso indagar en su análisis de En el Barro: “Con todas las polémicas, vos como productora, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Críticas, polémicas, gente que la vio, que no la vio, pero que habla, que se sexualiza, que la mujer maltratada...”.

Fue entonces que Nazarena elogió la serie y se refirió a las polémicas que circulaban al respecto en redes sociales: “Lo primero que pienso es que es ficción, que no es un documental, es ficción. Al ser ficción, se puede contar como uno quiera, porque está ficcionado, y yo puedo contar lo que quiera y lo puedo contar como quiero. Eso desde ya. Y después, yo siento que todo lo que se hable, le sirve a la serie. Le sirve porque la gente, por curiosidad o aunque sea para criticar, la va a ver. Entonces, me parece que todo lo que se hable, siempre que no sea con mala leche, que yo no escuché a nadie con mala leche, sinceramente, lo que genera es más polémica y la polémica lo que trae es que la gente la quiera ver”.

Acto seguido, el comunicador le preguntó qué pensó tras ver las escenas hot de su pareja, quien estaba mirando el móvil en vivo, a lo que Nazarena contestó: “No, es que me chocó, me hizo una cosita acá en el pecho la parte sexual, pero bueno, ya pasó. Dije: “¿Yo estoy con este hombre, con este bigotudo acá al lado?”. No, quería salir corriendo. Te amo, Bocha. Te amo mucho porque si no, no sé cómo me banqué esa serie, cómo me banqué esas escenas es porque te amo. Ahora hablando en serio, sos un gran actor. Estoy muy orgullosa. Sos un genio. La rompés toda. Venís laburando hace tantos, tantos años, pero así todo esto recién empieza. Empieza lo mejor para vos. Te amo. Contá cómo fue mi reacción el día que vimos la serie, que vimos eso, justo esos dos capítulos juntos. Contá cómo fue mi reacción y después mándenme a terapia”.

Ya devuelta en el estudio del programa, el conductor le pidió a Santiago que revelara los detalles. “Nada, hermosa. La amo con todo mi corazón, me acompaña en todo, me ayuda en todo, cree en mí y eso no tiene precio. Somos un gran equipo”, comenzó diciendo Caamaño respecto a su vínculo con la artista. Así las cosas, luego el actor recordó cómo había sido la reacción de Vélez: “Creo que ese día, me acuerdo que me miró y me dijo: “No me toques, salí”. Fue fuerte, pero bueno, es una serie fuerte. Mi personaje lo que cuenta también es fuerte, así que es obvio, los mensajes que recibo. Igual siempre con respeto, con buena energía. Y también me sorprende eso de que la gente me dicen: “Nunca me di cuenta que eras vos, y está bueno””.

Nazarena Vélez apoyó a Santiago
Nazarena Vélez apoyó a Santiago Caamaño tras su actuación en "En el Barro"

En otro capítulo de las polémicas que genera la serie, Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro. “Hay una coordinadora de intimidad, que es una figura relativamente nueva. No es solamente para las escenas de sexo, es para cuando hay desnudos, en las escenas de las dichas ella estaba”, comenzó diciendo Zenere en el programa que conduce Nico Occhiato. Valentina a lo largo de la serie va escalando con la cantidad de escenas de intimidad que tiene, por lo que tuvo que trabajar bastante con esta figura y confesó que le dio un poco de inseguridad mostrar tanto su cuerpo, pero que con ayuda de la coach de intimidad logró superar el miedo.

A mí me cuesta mucho mostrar mi cuerpo porque yo soy muy insegura, tengo un par de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia. Me re costaba pero dije ‘Soy actriz y no me puedo estar preocupando por eso’. Si yo en una escena en la que estoy desnuda estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no, cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo mal mi laburo”, contó acerca de como vivió ella tener que hacer este tipo de escenas.

Temas Relacionados

Nazarena VélezSantiago CaamañoEn el Barro

Últimas Noticias

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

El cantante hizo pública la noticia en medio del concierto que estaba dando en Perú y horas más tarde llegó el posteo en las redes

Paulo Londra anunció que será

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

Luego de la controversia que se generó acerca del regreso de la tira a las tablas, el misterio llegó a su final y se confirmó que Julieta Poggio será una de las encargadas de darle vida a la obra

Quienes serán las protagonistas de

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Luego de compartir una publicación comunicando la postergación del recital, el cantante le puso el cuerpo a la situación y habló de cara a sus fans

El desconsuelo de Dillom al

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El delantero del Galatasaray se pronunció en las redes sociales contra la madre de sus dos hijas, días después de que ella hiciera un paralelismo con la situación que vivió Julieta Prandi

Mauro Icardi arremetió contra Wanda

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

A un mes y un día de la muerte de la séxtuple campeona del mundo de boxeo, Alexis contó en DDM cómo transcurrió la mañana en que su madre comenzó a despedirse

El hijo de “Locomotora” Oliveras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte caída de las ventas

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Paulo Londra anunció que será

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”