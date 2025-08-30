Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

Anita Espasandin celebró uno de los momentos más especiales junto a su hijo

A poco de celebrar su primer aniversario con Benjamín Vicuña, Anita Espasandin sigue celebrando momento especiales en su vida. Es así como este sábado, la empresaria mostró ante sus miles de seguidores los festejos por la primera comunión de su hijo Felix.

Mientras terminaban los últimos preparativos, Espasandin compartió en sus stories una imagen de su hijo más pequeño, quien le escribía una dedicatoria a su hermano. “Felix te quiero mucho, sos el mejor de todos”, expresó el niño de puño y letra. A su lado, cruces blancas, cartas firmadas y cruces plateadas decoraban una mesa de madera.

En sus storys, la empresaria mostró en detalle la decoración de la mesa, la cual tenía pequeñas botellas como souvenirs y tarjetas redondas con dos frases de cada lado: “El primer paso para la felicidad es la gratitud” y “Soñá que podés y podrás”. Además, en ese posteo, la pareja del chileno dejaba ver la torta especial que había preparado para la ocasión. La misma, de color blanco, estaba decorada con macarrones rellenos de dulce de leche, cruces y galletitas con forma de paloma.

La emotiva publicación de Anita Espasandin en la comunión de su hijo (Instagram)

Luego, con el objetivo de celebrar a su hijo mayor, Anita compartió una imagen de él en la que se lo veía caminando al aire libre llevando nueves globos blancos y amarillos, mientras lucía una camisa blanca, pantalón negro de vestir y zapatos.

Para cerrar su dedicatoria, Espasandin publicó una foto en blanco y negro en la que se la veía expresar todo su amor por su hijo. En la imagen, la mujer abrazaba con fuerza al pequeño mientras este miraba a cámara. Con el objetivo de preservar su identidad e intimidad, Anita le colocó un corazón en su cara. Además, acompañó la publicación con la frase “Bonito mío”.

Días atrás, Anita Espasandin sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil de Instagram una serie de fotografías que documentan distintos momentos vividos junto a su pareja, el actor Benjamín Vicuña. Bajo el mensaje “Hace un año en loop”, la empresaria eligió mostrar escenas que recorren viajes, paseos y escenarios naturales, con el objetivo de reflejar la evolución de la pareja a lo largo del último año.

La decoración de la mesa en la comunión del hijo de Anita Espasandin (Instagram)

La publicación reunió imágenes seleccionadas por su significado, enfatizando la intimidad y el crecimiento del vínculo entre ambos protagonistas. Para Espasandin, la elección de compartir estos recuerdos fue una forma de reconstruir y visibilizar la historia compartida, permitiendo a sus seguidores observar fragmentos del día a día y la conexión que mantiene con Vicuña.

Entre las fotografías destaca una escena donde ambos están sentados sobre una escalera de madera, rodeados de palmeras, abrazados y contemplando el horizonte. Este retrato busca transmitir calma y una conexión auténtica, reflejando instantes de intimidad y mutua comprensión. Otra postal los muestra en la playa, en traje de baño y compartiendo gestos de complicidad bajo la sombra de una palmera, enfatizando el disfrute conjunto en contextos relajados y naturales.

Anita Espasandin mostró a su pequeño llevando los globos durante un paseo (Instagram)

La secuencia incluye también una imagen a color en la que posan al pie de una escalinata de piedra, envueltos por la vegetación. Aquí, la actitud relajada y el abrazo captado por la cámara subrayan la comodidad y la sintonía emocional de la pareja durante sus viajes. Por último, la publicación suma una fotografía en blanco y negro que retrata a ambos recorriendo la ruta sobre una moto. Esta escena, marcada por la espontaneidad y la alegría, sugiere una visión fresca y aventurera de la relación.

La difusión de la galería de fotografías por parte de Anita Espasandin en Instagram no pasó inadvertida para Benjamín Vicuña, quien respondió a la publicación con un comentario cargado de sentido y afecto. El actor escribió: “El mundo se hace pequeño a tu lado”, frase que encapsuló el espíritu emotivo que atraviesa la secuencia de imágenes y el recorrido compartido de la pareja.